Учените откриха нещо шокиращо за жирафите

23 Август, 2025 11:52 856 3

Учени откриват четири различни вида жирафи, което ще помогне за по-добрата им защита

Учените откриха нещо шокиращо за жирафите - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Досега всички мислехме, че жирафите са един единствен величествен вид - високи, грациозни и винаги готови за снимка в сафари албумите. Но ето изненада! Международният съюз за защита на природата (IUCN) току-що обяви: светът вече официално разпознава четири различни вида жирафи, предава Lifestyle.bg.

Това не е първият път, когато учените намекват за различията, но сега откритието получи „официалния печат“.

Учените проучили размерите на черепите, формата на главата и най-важното - генетиката. Резултатът? Разликите са толкова големи, че един вид вече не стига.

Изследователите дори проследили естествени бариери като пустини, реки и долини, които в миналото са разделяли популациите. Това показва, че жирафите са се развивали поотделно и са станали различни видове.

Южният жираф
Живее в Южна Африка, Намибия, Ботсвана, Зимбабве и част от Мозамбик. Реките Кунене и Замбези и гъстите гори на Конго го държат отделен от другите видове.

Мрежестият жираф
Обитава саваните на Кения, Сомалия и Етиопия. Реката Тана, етиопските планини и човешките селища го изолират от останалите. Той е малко приключенец мигрира и понякога се среща с други жирафи.

Северният жираф
Среща се в западна Етиопия, Кения, Южен Судан и Уганда. Естествените му прегради са Нил и езерото Виктория.

Масайският жираф
С уникалната си шарка, наподобяваща листа, той обитава Кения, Танзания и Уганда. Въпреки това, дори в рамките на една популация има индивидуални различия и промени с възрастта.

Защо е важно?
IUCN подчертава: колкото по-добре разбираме кой е кой сред жирафите, толкова по-ефективно можем да ги защитим. Досега като „една" група жирафите бяха класифицирани като уязвими от изчезване. Сега ще се направи нова оценка за всеки вид поотделно, за да се гарантира по-адекватна защита, пише BBC.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Кво,че фалосът им е по-дълъг от шията?🦒🖕🦒

    11:58 23.08.2025

  • 2 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    В шоХ съм от тас новина! Как е възможно?

    12:00 23.08.2025

  • 3 Сафари

    1 0 Отговор
    И един друг вид има, който учените са пропуснали, изпълняващ длъжността главен жираф, след като изритаха гешеф.

    12:10 23.08.2025