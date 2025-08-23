Щастието на Жизел Бюндхен: Снимки с шестмесечното ѝ бебе трогнаха феновете

За Жизел Бюндхен отминаващите летни месеци бяха изпълнени с радост и щастие. Бразилският супермодел посвети изцяло времето си на своето разрастващо се семейство и най-вече на грижите за малкия си син, роден в началото на годината, предава Ladyzone.bg.

В профила си в Instagram Жизел сподели поредица от снимки, които разкриват моменти от това специално лято. „Благодаря ти, лято, беше толкова добро с нас“, написа тя.

Фотографиите показват обичта и хармонията в семейството ѝ – дни, прекарани под слънцето и край морето, в компанията на най-близките. До нея неизменно е партньорът ѝ Жоаким Валенте, който я подкрепя в грижите за новороденото.

Бюндхен сподели и трогателни кадри, в които Валенте играе баскетбол със сина ѝ Бенджамин и билярд с дъщеря ѝ Вивиан, двете деца от брака ѝ с Том Брейди. Снимките свидетелстват за топлите отношения в семейството и приемането на новото бебе от по-големите деца.

Сред публикуваните кадри особено впечатляваща е рядка снимка на най-малкия наследник на Жизел - сладко селфи, на което тя се усмихва на камерата, докато бебето се е сгушило спокойно в прегръдките ѝ.

След бурния медиен интерес около развода ѝ с Том Брейди, супермоделът се отдръпна от светлината на прожекторите и се съсредоточи върху децата и близките си. Сега обаче тя е готова да споделя повече за личния си живот и дори за опита си като майка на новородено.

„Сега, когато моето мъниче спи по цяла нощ, отново имам контрол върху рутината си,“ сподели тя в интервю за Vogue през май. „Всяка жена, която е станала майка, знае как липсата на сън може да промени всичко. Но в даден момент всичко си идва на мястото. И сега се чувствам истински благодарна за възможността да съм у дома с децата си и да се наслаждавам на всеки миг с тях. Това е безценно.“