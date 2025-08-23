Росен Желязков стана дядо за втори път, момиченцето се казва Матея

Премиерът Росен Желязков е станал дядо за втори път преди седмица. Радостното събитие е белязано от появата на момиченце, което носи красивото име Матея, предава Фокус.

Новината беше оповестена от бабата по бащина линия - дизайнерката Евгения Борисова. В своя профил във Facebook тя сподели вълнението си на 13 август с трогателни думи:

„Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая ѝ всичко най-хубаво в приключението живот.

Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея!“

С тези сърдечни думи Борисова изрази радостта си от новия член на семейството, а семейството на премиера Желязков посреща още едно скъпоценно попълнение.