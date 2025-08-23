Новини
Росен Желязков стана дядо за втори път, момиченцето се казва Матея

Росен Желязков стана дядо за втори път, момиченцето се казва Матея

23 Август, 2025 15:20 530 15

Новото попълнение в семейството е момиченце на име Матея

Росен Желязков стана дядо за втори път, момиченцето се казва Матея - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков е станал дядо за втори път преди седмица. Радостното събитие е белязано от появата на момиченце, което носи красивото име Матея, предава Фокус.

Новината беше оповестена от бабата по бащина линия - дизайнерката Евгения Борисова. В своя профил във Facebook тя сподели вълнението си на 13 август с трогателни думи:

„Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая ѝ всичко най-хубаво в приключението живот.

Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея!“

С тези сърдечни думи Борисова изрази радостта си от новия член на семейството, а семейството на премиера Желязков посреща още едно скъпоценно попълнение.


  • 1 какво чака

    6 0 Отговор
    да се пенсионира дедо роско
    да си гледа внучетата човечеца

    а за службицата бащицата ще яхне белия кон

    15:24 23.08.2025

  • 2 Сталин

    11 0 Отговор
    Паразитите се множат

    15:25 23.08.2025

  • 3 Мафията се размножава

    9 0 Отговор
    Този ще краде още повече и за новата членка на мафиотското семейство

    15:25 23.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Превърнаха държава в кочина

    8 0 Отговор
    И се размножават като кърлежи ...

    15:27 23.08.2025

  • 6 дано

    5 0 Отговор
    внучето не е страхливо като дедо си

    15:28 23.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А той

    4 0 Отговор
    мълчи за Матейка ?!

    15:31 23.08.2025

  • 9 щурецъ

    1 0 Отговор
    Може да се казва Кукурея.

    15:32 23.08.2025

  • 10 Отец Оцет

    3 0 Отговор
    Честито на Росен Желясков. Но да не забравя, че и другите хора искат деца и внуци. А за тяхното отглеждане са нужни пари. А пари няма защото мнооооого се краде. Ама краде се направо пред очите ни нагло и безнаказано. Но ... Бог има и всеки ще получи това което заслужава, рано или късно.

    15:33 23.08.2025

  • 11 Дзегун

    1 0 Отговор
    Това е раздел любопитно, нали?

    15:33 23.08.2025

  • 12 123456

    2 0 Отговор
    Желязков , да не забравиш да ѝ разкажеш някой ден какво си ѝ завещал с твоите подписи .... загробване !

    15:39 23.08.2025

  • 13 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    2 0 Отговор
    Тези продължават да се плодят. Комунизма никога няма да си отиде от БГ.

    15:39 23.08.2025

  • 14 Сила

    2 0 Отговор
    От вчера за втори път срещам тази нова парвенюшка изгъзица ....Матея ??! Предишното беше отрочето на некво създание , "джудист" с неустановен пол ....!?!

    15:43 23.08.2025

  • 15 Е сега ше краде

    3 0 Отговор
    И за още едно гърло

    15:43 23.08.2025