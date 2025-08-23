Росен Желязков стана дядо за втори път, момиченцето се казва Матея

Премиерът Росен Желязков е станал дядо за втори път преди седмица. Радостното събитие е белязано от появата на момиченце, което носи красивото име Матея, предава Фокус.
Новината беше оповестена от бабата по бащина линия - дизайнерката Евгения Борисова. В своя профил във Facebook тя сподели вълнението си на 13 август с трогателни думи:
„Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая ѝ всичко най-хубаво в приключението живот.
Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея!“
С тези сърдечни думи Борисова изрази радостта си от новия член на семейството, а семейството на премиера Желязков посреща още едно скъпоценно попълнение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какво чака
да си гледа внучетата човечеца
а за службицата бащицата ще яхне белия кон
15:24 23.08.2025
2 Сталин
15:25 23.08.2025
3 Мафията се размножава
15:25 23.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Превърнаха държава в кочина
15:27 23.08.2025
6 дано
15:28 23.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А той
15:31 23.08.2025
9 щурецъ
15:32 23.08.2025
10 Отец Оцет
15:33 23.08.2025
11 Дзегун
15:33 23.08.2025
12 123456
15:39 23.08.2025
13 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
15:39 23.08.2025
14 Сила
15:43 23.08.2025
15 Е сега ше краде
15:43 23.08.2025