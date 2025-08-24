Новини
Почина любим актьор от сериала „Семейство Сопрано"

Почина любим актьор от сериала „Семейство Сопрано“

24 Август, 2025

Джери Адлър си отиде на 96 години, оставяйки следа в киното и телевизията

Почина любим актьор от сериала „Семейство Сопрано“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Отлетя при звездите любимецът от поредицата "Семейство Сопрано" - Джери Адлър. Тъжната вест, че той е починал на 23 август в Ню Йорк, съобщи семейството му, предава Телеграф.

Адлър е роден в Бруклин и прекарва последните си мигове, заобиколен от близки, в родния си град. В съобщението за смъртта му се отбелязва: „Джери беше жител на Ню Йорк, истински нюйоркчанин“, пише The New York Post.

Актьорът придобива световна слава в по-късните години, играейки ролята на еврейския съветник Херман „Хеш“ Рабкин в култовия сериал „Семейство Сопрано“, където се появява в 28 епизода през всичките шест сезона.

След това участва и в популярните сериали „Добрата жена“ и „Ватрени моми“.

Адлър е братовчед на известната учителка по актьорско майсторство Стела Адлер и започва кариерата си на Бродуей, където работи и като сценичен режисьор на пиесата „Моята прекрасна лейди“.

По-късно се появява в редица филми, включително „Убийство в Манхатън“ на Уди Алън и „Синекдоха, Ню Йорк“ на Кауфман.

Колеги и сътрудници го помнят като актьор, който превръща всяка реплика в незабравим момент.

Джери Адлър си отиде на 96 години.


