Роби Уилямс с нов сингъл от предстоящия албум "Britopop"

Месец преди дългоочакваното събитие, което ще обедини хиляди почитатели за една незабравима вечер в София, Роби Уилямс засилва вълната на ентусиазъм с новия си сингъл „Human“ - част от дългоочаквания му албум BRITPOP. В това парче Уилямс си партнира с мексиканското дуо Jesse & Joy, като праща послание за човечност, в което напомня, че в свят, изпълнен с предизвикателства, личните отношения ни свързват най-силно. Премиерата на трака съвпада с участието му в BBC Radio 2’s Piano Room, а видеото от изпълнението ще бъде публикувано в официалния YouTube канал на BBC Music.

С повече от 85 милиона продадени записа, безброй хитове и статус на една от най-големите звезди на британската сцена, Роби Уилямс продължава да вълнува поколения фенове с харизмата си и умението да превръща всеки концерт в незабравимо изживяване.

На 28 септември, феновете в България ще имат уникалната възможност да чуят Роби Уилямс на живо в София на Националния Стадион „Васил Левски“, като част от неговото турне Britpop Tour. Концертът, организиран от Fest Team, се очертава като едно от най-чаканите музикални събития на годината.

Новият албум BRITPOP, който излиза на 10 октомври 2025 г., вече е събрал над 11 500 предварителни поръчки във Великобритания. В него участват редица специални гости – сред които Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy и Gary Barlow. Албумът обещава да върне енергията на 90-те години, но с модерно звучене.