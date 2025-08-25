Новини
Любопитно »
Роби Уилямс с нов сингъл от предстоящия албум "Britopop"

Роби Уилямс с нов сингъл от предстоящия албум "Britopop"

25 Август, 2025 10:44 467 1

  • роби уилямс-
  • нов сингъл-
  • концерт-
  • софия-
  • britpop

На 28 септември, феновете в България ще имат уникалната възможност да чуят Роби Уилямс на живо в София

Роби Уилямс с нов сингъл от предстоящия албум "Britopop" - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Месец преди дългоочакваното събитие, което ще обедини хиляди почитатели за една незабравима вечер в София, Роби Уилямс засилва вълната на ентусиазъм с новия си сингъл „Human“ - част от дългоочаквания му албум BRITPOP. В това парче Уилямс си партнира с мексиканското дуо Jesse & Joy, като праща послание за човечност, в което напомня, че в свят, изпълнен с предизвикателства, личните отношения ни свързват най-силно. Премиерата на трака съвпада с участието му в BBC Radio 2’s Piano Room, а видеото от изпълнението ще бъде публикувано в официалния YouTube канал на BBC Music.

С повече от 85 милиона продадени записа, безброй хитове и статус на една от най-големите звезди на британската сцена, Роби Уилямс продължава да вълнува поколения фенове с харизмата си и умението да превръща всеки концерт в незабравимо изживяване.

На 28 септември, феновете в България ще имат уникалната възможност да чуят Роби Уилямс на живо в София на Националния Стадион „Васил Левски“, като част от неговото турне Britpop Tour. Концертът, организиран от Fest Team, се очертава като едно от най-чаканите музикални събития на годината.

Новият албум BRITPOP, който излиза на 10 октомври 2025 г., вече е събрал над 11 500 предварителни поръчки във Великобритания. В него участват редица специални гости – сред които Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy и Gary Barlow. Албумът обещава да върне енергията на 90-те години, но с модерно звучене.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.