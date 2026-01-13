Китай предупреди, че ще защитава твърдо интересите си след заплахата на Тръмп за мита заради Иран

Китай обяви, че ще отстоява „решително“ своите икономически и политически интереси в отговор на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон възнамерява да наложи 25-процентни мита на всички държави, които поддържат търговски отношения с Иран, съобщи Франс прес, предава БТА.

По време на редовна пресконференция говорителката на китайското министерство на външните работи Мао Нин подчерта, че Пекин последователно се противопоставя на ескалацията на търговски конфликти.

„Винаги сме поддържали позицията, че в една търговска война няма победители. В същото време Китай ще защитава твърдо своите законни права и интереси“, заяви Мао Нин.

Коментарът идва на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и държави, които поддържат икономически връзки с Иран, и сигнализира, че Пекин е готов да реагира при евентуални ограничителни мерки от страна на Вашингтон.