Китай предупреди, че ще защитава твърдо интересите си след заплахата на Тръмп за мита заради Иран

Китай обяви, че ще отстоява „решително“ своите икономически и политически интереси в отговор на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон възнамерява да наложи 25-процентни мита на всички държави, които поддържат търговски отношения с Иран, съобщи Франс прес, предава БТА.
По време на редовна пресконференция говорителката на китайското министерство на външните работи Мао Нин подчерта, че Пекин последователно се противопоставя на ескалацията на търговски конфликти.
„Винаги сме поддържали позицията, че в една търговска война няма победители. В същото време Китай ще защитава твърдо своите законни права и интереси“, заяви Мао Нин.
Коментарът идва на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и държави, които поддържат икономически връзки с Иран, и сигнализира, че Пекин е готов да реагира при евентуални ограничителни мерки от страна на Вашингтон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #6
10:36 13.01.2026
2 Пич
Коментиран от #8, #16
10:37 13.01.2026
3 ТръмПич Белината
10:38 13.01.2026
4 Само Китай
10:39 13.01.2026
5 Атина Палада
Коментиран от #7, #10
10:40 13.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Българин":Това са САШтинските мераци, но само мерак не стига🤔❗
Коментиран от #13
10:40 13.01.2026
8 аz CВО Победа 80
До коментар #2 от "Пич":Който вярва,че Китай и Русия ще е го защити да се обади на Мадуро и Асад за препоръки?
🤣🤣🤣
10:41 13.01.2026
9 Руската пропаганда винаги има за цел
До коментар #7 от "Пак ли крадеш троле":Глупака.
Коментиран от #11
10:42 13.01.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Атина Палада":САШтко е хулигана на класа❗Преджобва по-слабите за паричките им❗
10:43 13.01.2026
11 Така е
До коментар #9 от "Руската пропаганда винаги има за цел":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #15
10:43 13.01.2026
15 Там пишеше
До коментар #11 от "Така е":пРУСИЯ Е КОЧ.ИНА
Коментиран от #18
10:45 13.01.2026
16 ЗОРО
До коментар #2 от "Пич":Американосите сами обезкървяват икономиката си водейки непрекъснато в продължение на 35 години безсмислени, брутални войни. Повечето от тях в Близкия изток, на хиляди километри от САЩ. Воденето на война е скъпо занимание, още повече на такива разстояния. В същото време Китай води мирен живот, бинвестирайки в наука, иновации, инфраструктура, модерни производства. Резултатът е налице, Китай задминат качествено САЩ и Европа в икономическото си развитие! Напъни те на Тръмп със средновековни методи да задържи властта на САЩ само допълнително ще сринат задлъжняла та американска империя. Тези напъни са гърчове на един отива си хегемон!
10:46 13.01.2026
17 важно беше
10:46 13.01.2026
18 Ето какво пишеше
До коментар #15 от "Там пишеше":Така е! Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия! Не се срамувай от написаното. Не аз съм те направил глупак! :)))
Коментиран от #20, #22
10:47 13.01.2026
19 Хе-хе
Коментиран от #32
10:47 13.01.2026
20 Мишел
До коментар #18 от "Ето какво пишеше":Западът е ШЕФА!
Коментиран от #21
10:48 13.01.2026
21 За съжаление
До коментар #20 от "Мишел":гледайки теб, запада е в страшен упадък и деградация. .
10:50 13.01.2026
22 Руската пропаганда опростачва
До коментар #18 от "Ето какво пишеше":И винаги има за цел глупака.
Коментиран от #23
10:50 13.01.2026
23 Така е
До коментар #22 от "Руската пропаганда опростачва":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #25
10:50 13.01.2026
24 Далавера "Импекс "
10:52 13.01.2026
25 Ето какво пише пише
До коментар #23 от "Така е":Путин е педофил.
Коментиран от #26, #31
10:52 13.01.2026
27 Дон Корлеоне
10:53 13.01.2026
28 Хон Гил Дон
10:54 13.01.2026
29 Механик
До коментар #26 от "Чети":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
Коментиран от #30
10:55 13.01.2026
30 Там ли правят
До коментар #29 от "Механик":глупака, ползван от пропадналият запад за циганин? Ни знаех! :)))
10:57 13.01.2026
31 Чети
До коментар #25 от "Ето какво пише пише":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия! Аз нямам вина, че си глупака! :)))
10:57 13.01.2026
32 Хахаха
До коментар #19 от "Хе-хе":Хахаха,разсмя ме тази сутрин и си изтри носа от пудрата.
11:03 13.01.2026
33 Тракиец 🇺🇦
11:05 13.01.2026