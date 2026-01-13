Новини
Китай предупреди, че ще защитава твърдо интересите си след заплахата на Тръмп за мита заради Иран

13 Януари, 2026 10:34 841 33

Пекин заяви, че търговските войни нямат победители, но няма да отстъпи от законните си права

Китай предупреди, че ще защитава твърдо интересите си след заплахата на Тръмп за мита заради Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай обяви, че ще отстоява „решително“ своите икономически и политически интереси в отговор на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон възнамерява да наложи 25-процентни мита на всички държави, които поддържат търговски отношения с Иран, съобщи Франс прес, предава БТА.

По време на редовна пресконференция говорителката на китайското министерство на външните работи Мао Нин подчерта, че Пекин последователно се противопоставя на ескалацията на търговски конфликти.

„Винаги сме поддържали позицията, че в една търговска война няма победители. В същото време Китай ще защитава твърдо своите законни права и интереси“, заяви Мао Нин.

Коментарът идва на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и държави, които поддържат икономически връзки с Иран, и сигнализира, че Пекин е готов да реагира при евентуални ограничителни мерки от страна на Вашингтон.


Китай
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 16 Отговор
    след Иран следва Русия и Китай

    Коментиран от #6

    10:36 13.01.2026

  • 2 Пич

    18 1 Отговор
    Китай е новият голям враг на САЩ! Рано или късно ще се сблъскат, защото Китай е по опасен. Обезкървява американската икономика !

    Коментиран от #8, #16

    10:37 13.01.2026

  • 3 ТръмПич Белината

    18 3 Отговор
    Свобода и демокрация за Иран и Венецуела, понеже имат петрол и нямат ядрени оръжия.

    10:38 13.01.2026

  • 4 Само Китай

    20 3 Отговор
    Русия и Индия са достатъчни да сложат САЩ на колене с мита и рестрикции! Разберете се и сложете това световно зло на мястото му. То е като бясно куче и все повече ще е такова, губейки хегемонията си!

    10:39 13.01.2026

  • 5 Атина Палада

    2 15 Отговор
    САЩ са шефа!!!

    Коментиран от #7, #10

    10:40 13.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Това са САШтинските мераци, но само мерак не стига🤔❗

    Коментиран от #13

    10:40 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 аz CВО Победа 80

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Който вярва,че Китай и Русия ще е го защити да се обади на Мадуро и Асад за препоръки?
    🤣🤣🤣

    10:41 13.01.2026

  • 9 Руската пропаганда винаги има за цел

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Пак ли крадеш троле":

    Глупака.

    Коментиран от #11

    10:42 13.01.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    САШтко е хулигана на класа❗Преджобва по-слабите за паричките им❗

    10:43 13.01.2026

  • 11 Така е

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Руската пропаганда винаги има за цел":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #15

    10:43 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Там пишеше

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    пРУСИЯ Е КОЧ.ИНА

    Коментиран от #18

    10:45 13.01.2026

  • 16 ЗОРО

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Американосите сами обезкървяват икономиката си водейки непрекъснато в продължение на 35 години безсмислени, брутални войни. Повечето от тях в Близкия изток, на хиляди километри от САЩ. Воденето на война е скъпо занимание, още повече на такива разстояния. В същото време Китай води мирен живот, бинвестирайки в наука, иновации, инфраструктура, модерни производства. Резултатът е налице, Китай задминат качествено САЩ и Европа в икономическото си развитие! Напъни те на Тръмп със средновековни методи да задържи властта на САЩ само допълнително ще сринат задлъжняла та американска империя. Тези напъни са гърчове на един отива си хегемон!

    10:46 13.01.2026

  • 17 важно беше

    9 1 Отговор
    Да не предупреждават ми да снабдяват Иран с каквото трябва.

    10:46 13.01.2026

  • 18 Ето какво пишеше

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Там пишеше":

    Така е! Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия! Не се срамувай от написаното. Не аз съм те направил глупак! :)))

    Коментиран от #20, #22

    10:47 13.01.2026

  • 19 Хе-хе

    3 7 Отговор
    Ако Китай желае да защити интересите си, трябва да поеме ПВО на Кремъл, че украинските дронове попиляха фаворизирания бункерен пухал! Една винтовка не може да държи като войник, вчера го видяхте на един фотос с Шойгу на изложение на оръжия, стар фотос, но показателен! Колкото величието Борисов е служило войник, толкова и джудиста - джуджага! Карлик, скомороха!

    Коментиран от #32

    10:47 13.01.2026

  • 20 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ето какво пишеше":

    Западът е ШЕФА!

    Коментиран от #21

    10:48 13.01.2026

  • 21 За съжаление

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    гледайки теб, запада е в страшен упадък и деградация. .

    10:50 13.01.2026

  • 22 Руската пропаганда опростачва

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ето какво пишеше":

    И винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #23

    10:50 13.01.2026

  • 23 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Руската пропаганда опростачва":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #25

    10:50 13.01.2026

  • 24 Далавера "Импекс "

    7 2 Отговор
    САЩ, рекетьор и мародер номер 1.

    10:52 13.01.2026

  • 25 Ето какво пише пише

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "Така е":

    Путин е педофил.

    Коментиран от #26, #31

    10:52 13.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дон Корлеоне

    1 5 Отговор
    Хаяско щял да праща спецнзовци да пленят Тръмп в Белият дом.

    10:53 13.01.2026

  • 28 Хон Гил Дон

    6 2 Отговор
    Китай търпи,но след време ще удари много лошо.

    10:54 13.01.2026

  • 29 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Чети":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #30

    10:55 13.01.2026

  • 30 Там ли правят

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    глупака, ползван от пропадналият запад за циганин? Ни знаех! :)))

    10:57 13.01.2026

  • 31 Чети

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ето какво пише пише":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия! Аз нямам вина, че си глупака! :)))

    10:57 13.01.2026

  • 32 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хе-хе":

    Хахаха,разсмя ме тази сутрин и си изтри носа от пудрата.

    11:03 13.01.2026

  • 33 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Браво на Китай,,, пълна подкрепа за Иран! Крайно време е оранжевия ционист и другата терористична отре-пка Нетаняху да бъдат размазани а Израел да спре да съществува

    11:05 13.01.2026

Новини по държави:
