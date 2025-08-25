Новини
Гей двойка в детски филм възмути Снуп Дог: Слагат ги навсякъде! (ВИДЕО)

25 Август, 2025 12:59 863 7

  • снуп дог-
  • рапър-
  • гей двойка-
  • лгбт-
  • кино-
  • анимация-
  • детски филм

Рапърът разказва как е завел внука си на кино, където заедно гледали сцената с двойка жени, които имали бебе

Гей двойка в детски филм възмути Снуп Дог: Слагат ги навсякъде! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът Снуп Дог заяви в скорошно интервю, че вече изпитва неудобство да води внука си на кино, тъй като според него в детските филми все по-често присъстват герои с различна сексуална ориентация.

В скорошен епизод на подкаста It's Giving, рапърът разказа за своя опит със семейната анимация „Баз Светлинна година“ от 2022 г., където една от главните героини има две майки. Според него тази сцена го е изненадала, а въпросите на внука му по време на прожекцията са го затруднили да отговори.

Снуп Дог споделя, че докато гледали филма, внукът му чул репликата, че една жена е родила дете с друга жена, и попитал: „Дядо Снуп, как така жена има дете с жена?“. Артистът разказва, че не е очаквал подобна сюжетна линия и е изпитал дискомфорт, защото не е знаел какво да каже на детето. По негови думи, случката го е „разтърсила“, а според него въпросът за ЛГБТК+ персонажи в детското кино изисква повече внимание, тъй като децата естествено задават въпроси, на които не винаги има лесен отговор.

"Аз не дойдох тук за това, дойдох да гледам филм с внучето си.", възмущава се рапърът. „Това ме разби. Страх ме е да ходя на кино. Хвърлят ме насред неща, на които нямам отговор. Това ме хвърли в размисъл. Това са деца. Трябва ли да показваме това на тази възраст? Вече ги слагат навсякъде. Децата ще задават въпроси. Аз нямам отговори.“

Темата за присъствието на ЛГБТК+ герои във филмите за деца е предмет на дебат и извън изказванията на Снуп Дог. Самата анимация „Баз Светлинна година“, която разказва историята на прочутия астронавт от поредицата „Играта на играчките“, преди излизането си предизвика дискусии заради сцената с първата гей двойка и първата целувка между две жени в продукция на „Дисни“. Първоначално тази сцена е била премахната от филма, но след масов протест на служители в студиото Pixar тя е върната в окончателната версия.

След коментарите на 53-годишния Снуп Дог се появиха призиви той да бъде заменен като хедлайнер на предстоящия финал на Австралийската футболна лига. Известно е, че в миналото рапърът е бил критикуван за хомофобски и трансфобски изказвания, включително по адрес на Кейтлин Дженър, както и за употреба на обидни епитети в социалните мрежи през 2014 година.

От друга страна пък стотици коментари в социалната мрежа гласят подкрепа за рапъра и се съгласят, че подобно съдържание няма място във филми, сериали и друго подобно съдържание за деца. Мнозина питат защо децата трябва да бъдат облъчвани с въпроси за сексуалната ориентация още от крехка възраст. Други просто отбелязват, че Снуп Дог казва на глас това, което всички си мислят.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    16 0 Отговор
    За щатите все още има шанс - там се вдигнаха хората и поне малко от малко върнаха нормалното...
    Европа е свършена - европа е превърната в конц-лагер с малко по-добро обслужване, за да се замаскира същността му. Или изход и бягане далеч от брюкселския фашизъм и либерални глупости или ни очаква много мъчителен край!

    13:16 25.08.2025

  • 2 Красимир Петров

    13 1 Отговор
    Тази пе,де,ра.ст,ия я наложиха Сорос и демократите.Почти във всеки сериал има обратни.

    13:23 25.08.2025

  • 3 Ха ха ха

    10 1 Отговор
    От вашите еврейски демократи дойде всичко това Снупи.

    13:29 25.08.2025

  • 4 Този ми е противен,

    9 1 Отговор
    но в в случая е прав.
    Щом и той се възмущава, значи не е наред това.

    Коментиран от #7

    13:30 25.08.2025

  • 5 Гражданин

    3 4 Отговор
    И децата ги слагат навсякъде - включително и на места, които са предвидени за възрастни. От ЛГБТ на 99% се съобразяваме с това, че много неща са неуместни публично. Но досега не съм видял някой да се съобразява например, че в ресторант, заведение, бар, концерт... че не е място за игра например. Никой не спазва тишината между 14 и 16 часа или вечер след 22:00. Но когато има такъв случай, целият свят и разните брийдъри подскачат като петли и кокошки и бързат да слагат етикетите на всички под общ знаменател. И в България същото като в к.ра.варника!

    13:34 25.08.2025

  • 6 Ами

    5 1 Отговор
    евроатлантическите ценности...

    13:35 25.08.2025

  • 7 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Този ми е противен,":

    Е кое да му е наред на това извращение !!! После кажи че не набиват изпратенията още в главите на децата !!! Публичми екзекуции трябва за такива!!!

    13:39 25.08.2025