Гей двойка в детски филм възмути Снуп Дог: Слагат ги навсякъде! (ВИДЕО)

Рапърът Снуп Дог заяви в скорошно интервю, че вече изпитва неудобство да води внука си на кино, тъй като според него в детските филми все по-често присъстват герои с различна сексуална ориентация.

В скорошен епизод на подкаста It's Giving, рапърът разказа за своя опит със семейната анимация „Баз Светлинна година“ от 2022 г., където една от главните героини има две майки. Според него тази сцена го е изненадала, а въпросите на внука му по време на прожекцията са го затруднили да отговори.

Снуп Дог споделя, че докато гледали филма, внукът му чул репликата, че една жена е родила дете с друга жена, и попитал: „Дядо Снуп, как така жена има дете с жена?“. Артистът разказва, че не е очаквал подобна сюжетна линия и е изпитал дискомфорт, защото не е знаел какво да каже на детето. По негови думи, случката го е „разтърсила“, а според него въпросът за ЛГБТК+ персонажи в детското кино изисква повече внимание, тъй като децата естествено задават въпроси, на които не винаги има лесен отговор.

"Аз не дойдох тук за това, дойдох да гледам филм с внучето си.", възмущава се рапърът. „Това ме разби. Страх ме е да ходя на кино. Хвърлят ме насред неща, на които нямам отговор. Това ме хвърли в размисъл. Това са деца. Трябва ли да показваме това на тази възраст? Вече ги слагат навсякъде. Децата ще задават въпроси. Аз нямам отговори.“

Темата за присъствието на ЛГБТК+ герои във филмите за деца е предмет на дебат и извън изказванията на Снуп Дог. Самата анимация „Баз Светлинна година“, която разказва историята на прочутия астронавт от поредицата „Играта на играчките“, преди излизането си предизвика дискусии заради сцената с първата гей двойка и първата целувка между две жени в продукция на „Дисни“. Първоначално тази сцена е била премахната от филма, но след масов протест на служители в студиото Pixar тя е върната в окончателната версия.

След коментарите на 53-годишния Снуп Дог се появиха призиви той да бъде заменен като хедлайнер на предстоящия финал на Австралийската футболна лига. Известно е, че в миналото рапърът е бил критикуван за хомофобски и трансфобски изказвания, включително по адрес на Кейтлин Дженър, както и за употреба на обидни епитети в социалните мрежи през 2014 година.

От друга страна пък стотици коментари в социалната мрежа гласят подкрепа за рапъра и се съгласят, че подобно съдържание няма място във филми, сериали и друго подобно съдържание за деца. Мнозина питат защо децата трябва да бъдат облъчвани с въпроси за сексуалната ориентация още от крехка възраст. Други просто отбелязват, че Снуп Дог казва на глас това, което всички си мислят.