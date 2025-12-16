Новини
Свят »
Белгия »
Белгия блокира плана на ЕС за заем от 210 милиарда евро за Украйна

16 Декември, 2025 14:56

Скептицизмът на страната попречи на сделката с замразени руски активи преди срещата на върха

Белгия блокира плана на ЕС за заем от 210 милиарда евро за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия се противопостави на предложените от Европейската комисия отстъпки за деблокиране на заем от 210 милиарда евро за Украйна, финансиран от замразени руски активи, което попари надеждите на ЕС да постигне сделка навреме за предстоящата среща на върха на лидерите в четвъртък, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Два дни преди изтичането на крайния срок Комисията направи последен опит да убеди страните членки да подкрепят заема, така че милиарди евро от руските активи, държани в банката Euroclear в Брюксел, да бъдат освободени в подкрепа на икономиката на Киев, която страда от войната.

27-те представители на ЕС ще продължат обсъжданията по схемата по-късно във вторник, след като преговорите за прекратяване на почти четиригодишния конфликт на Русия в Украйна показаха известен напредък по време на среща в Берлин между западни лидери и представители на САЩ в понеделник.

След дни на дискусии относно активите, Комисията предложи правни промени, които да гарантират политическа подкрепа от Белгия. Според последната версия на текста, видяна от „Политико“, Белгия ще може да се възползва от до 210 милиарда евро при евентуални съдебни искове или ответни мерки от Русия. Освен това беше уточнено, че Украйна няма да получава средства преди страните от ЕС да предоставят финансови гаранции, покриващи поне половината от изплащането.

Комисията допълнително инструктира всички държави членки да прекратят двустранните си инвестиционни договори с Русия, за да се гарантира, че Белгия няма да остане сама при евентуални ответни мерки от Москва.

Белгия обаче смята, че предоставените уверения по време на срещата на посланиците на ЕС в понеделник вечерта не са достатъчни, съобщиха четирима дипломати пред „Политико“. „Няма да има сделка до заседанието на Европейския съвет“, заяви един от тях, пожелал анонимност.

Правителството на Белгия се въздържа от използване на руските активи от страх, че може да бъде задължено да изплати пълната сума, ако Русия поиска обратно средствата. Допълнително усложнение представлява подкрепата на България, Италия, Малта и Чехия за изследване на алтернативни методи за финансиране на Украйна, като например съвместен дълг.

Франция продължава публично да подкрепя плана за използване на замразените активи, но източник, близък до президента Еманюел Макрон, заяви, че Париж е „неутрален“ по въпроса дали да се използват активите на Москва или да се прибегне до еврооблигации, за да се избегне фалит на Украйна.

Германия и други поддръжници на схемата настояват, че няма реална алтернатива на използването на руските активи. Те твърдят, че съвместният дълг не е осъществим, тъй като изисква единодушие, което позволява на скептични лидери като унгарския премиер Виктор Орбан да блокират инициативата.

„Нека не се заблуждаваме. Ако не успеем, способността на ЕС да действа ще бъде сериозно нарушена за години, ако не и за по-дълъг период“, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц.

Въпреки това, не всички страни от ЕС са убедени. Критиците твърдят, че Германия настоява за използването на руските активи поради идеологически мотиви, а не заради реални нужди. „Наративът е, че Унгария е против общия дълг за Украйна. Реалността е, че пестеливите страни са против него“, посочи дипломат от ЕС.


Белгия
Оценка 4.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 0 Отговор
    България, Белгия, Малта и Италия се обявиха против използването на замразените руски активи за Украйна.

    14:57 16.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 0 Отговор
    В Белгия никой не казва: "Ние сме малка държава, от нас нищо не зависи!"❗

    14:58 16.12.2025

  • 3 побърканяк

    29 0 Отговор
    Урсулите няма ли да наложат санкции на Белгия?

    15:02 16.12.2025

  • 4 Дориана

    32 0 Отговор
    Лидерите на ЕС са директно за затвора и психиатрията.

    Коментиран от #9

    15:03 16.12.2025

  • 5 Банка Euroclear официално

    20 1 Отговор
    И6@ли сме ва

    15:04 16.12.2025

  • 6 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    29 0 Отговор
    Не харесаха тази новина

    15:05 16.12.2025

  • 7 до еврооблигации, за да се избегне фалит

    26 0 Отговор
    на ес
    смешни плъхове
    изхарчиха парите на европа по бункерни чекмеджета и сега се чудят откъде да измъкнат милиарди
    за наливане в празна каца

    да дават по заплата тез хорица с русофобите

    15:05 16.12.2025

  • 8 Зеленият съм:

    21 0 Отговор
    Джендърлята,ако нямат пари,цирка с войната приключва!Кака се ожени!

    15:07 16.12.2025

  • 9 А ти....

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Да не би директно да си за короната на "Мис Свят"?

    15:07 16.12.2025

  • 10 Не, че нещо ама...

    5 8 Отговор
    Някой да се е замислял, че парите може и да са откраднати от самата Белгия и затова сега да се дърпа толкова.Русия няма да си изтегли всички пари,така,че ако и трябват "дребни " милиарди, белгийското правителство ще им отдели ,я от бюджета нещо, я от тук там някой пенсионен фонд, в от граждански такси...👍😉

    Коментиран от #19

    15:08 16.12.2025

  • 11 Вужъст

    31 0 Отговор
    За поред път сбърканата Германия се опитва да въвлече Европа в гибел! След като за тези изpоди предизвикаха Втората световна и заради тях измряха милиони и милиони съдби бяха унищожени отново се опитват да преизвикат Крах?
    Защо, защо се позволява отново на Германия да надига глава с откачените си планове за "реванш"? Толкова ли никой в Европа не си извади поуките и направи изводите и не стига това, ами доброволно са дали управлението на тези.. Урсула, Мерц, Аналена... ???
    Нормални ли сте вие останалите членове на ЕС?

    15:09 16.12.2025

  • 12 ококор

    11 4 Отговор
    ясно и в белгия всички са путинисти

    Коментиран от #21

    15:09 16.12.2025

  • 13 либе рас

    5 0 Отговор
    аууу кой разпореди това безобразие ауууу тези путин ги е превзел евро пит еци от 18 ч на площадата да покажем че сме против! но до 22ч защото идват провокатори с шалове опасно е! Ние сме за европ?ейска бъл?ейрия,конфискувайте им парите все едно са дрогиран гражданин каращ кола в бъл?ейрия и готово какво толкова

    Коментиран от #14

    15:15 16.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "либе рас":

    В 21,20 прекратиха протеста защото излязохме мъжете на улицата.

    15:17 16.12.2025

  • 15 Уса

    9 0 Отговор
    Оставаше и белгииската банка да се съгласи на подобна лудост и да постави началото на края на целия еврейски банков свят.Всяка банка ще поиска гаранци и все някъде няма да стане,както на клиента му се иска

    15:17 16.12.2025

  • 16 Положението в Окрарегиона

    8 0 Отговор
    е трагично. Определено и върхушката в Европейския съюз започна да го осъзнава след известно давление върху тях от бате Дончо.

    15:20 16.12.2025

  • 17 Чудесна новина

    10 0 Отговор
    Отрезвяването започна.Браво на Белгия. Без възможност да краде, киевската хунта ще подвие опашка.

    15:21 16.12.2025

  • 18 Заем от себе си?

    4 0 Отговор
    Заем от себе си?

    15:22 16.12.2025

  • 19 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не, че нещо ама...":

    Като вариант е възможно .Обаче по логично ми се струва това,което Белгия изтъква а именно,че в последствие Русия ще съди Белгия и Белгия ще трябва да връща парите .Затова веднъж Премиера на Белгия се изказа,че не може Белгия да носи тази отговорност.Ако искат парите ,всички държави в ЕС да се подпишат,че носят колективна отговорност и всички ще връщат парите .Да,но много страни от ЕС не искат .

    Коментиран от #24

    15:23 16.12.2025

  • 20 Българин

    5 0 Отговор
    Белгия е най-гейската комина от целия ЕС и за това ще бъде унищожена първа. И без това е на един хвърлей място от Калининград!

    15:25 16.12.2025

  • 21 Не бе,

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ококор":

    и добре е направила !

    15:31 16.12.2025

  • 22 Я у лево

    5 0 Отговор
    Кой сте вие бе,там в това раково образувание ,наречено ЕК? Кой ви е избрал? Самоназначавате се помежду, една шепа л,мпени от женски род,и ще ни " задължавате" да се ангажираме в бъдеще,видиш ли , ако РФ предяви претенции,да отговаряме солидарно.Да де,но не целия ЕС,защото в него не всички членуват в еврозоната.Така ще получим( а това е на хиляда процента сигурно) ,ако не след година- две насрещен иск не за 210 милиарда,а минимум за още 100 милиарда,като пропуснати ползи от лихви, не платени договори към трети страни и др..И бедете сигурни: Международен арбитраж ще го реши в полза на РФ.Там работят професионалисти на световно ниво.Знаят,че ако това се случи,може да предизвика световен финансов хаос.А банкерите не ги интересува мнения и решения на някакви случайници в политиката,като днешните.Коя е тази мършава акушерка,да ни налага да плащаме над 2 милиарда евро само ние,заради нейни фиксации срещу Путин и Русия.Утре тях ще ги няма в политиката,но ние ще плащаме като попове.Това са пари за4 огромни, модерни болници за деца,във София, Пловдив, Варна и Бургас.За такова решение,бих и от гладувал още толкова пари,заедно със всеки от нас.Но това- Не!

    15:35 16.12.2025

  • 23 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    4 0 Отговор
    Защо опита да се откраднат руските активи се нарича "сделка" ???

    Коментиран от #25

    15:38 16.12.2025

  • 24 Не, че нещо ама...

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Съгласен. Напълно нормално и законно е да ги осъдят,все пак Белгия предоставя гаранции,но освен и пари,Белгия ще загуби и доверие/репутация.

    15:39 16.12.2025

  • 25 Евроджендърски .едерастии

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    По новому...на евроджендърски език

    15:42 16.12.2025

Новини по държави:
