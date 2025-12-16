Белгия блокира плана на ЕС за заем от 210 милиарда евро за Украйна

Белгия се противопостави на предложените от Европейската комисия отстъпки за деблокиране на заем от 210 милиарда евро за Украйна, финансиран от замразени руски активи, което попари надеждите на ЕС да постигне сделка навреме за предстоящата среща на върха на лидерите в четвъртък, съобщава „Политико“, предава News.bg.
Два дни преди изтичането на крайния срок Комисията направи последен опит да убеди страните членки да подкрепят заема, така че милиарди евро от руските активи, държани в банката Euroclear в Брюксел, да бъдат освободени в подкрепа на икономиката на Киев, която страда от войната.
27-те представители на ЕС ще продължат обсъжданията по схемата по-късно във вторник, след като преговорите за прекратяване на почти четиригодишния конфликт на Русия в Украйна показаха известен напредък по време на среща в Берлин между западни лидери и представители на САЩ в понеделник.
След дни на дискусии относно активите, Комисията предложи правни промени, които да гарантират политическа подкрепа от Белгия. Според последната версия на текста, видяна от „Политико“, Белгия ще може да се възползва от до 210 милиарда евро при евентуални съдебни искове или ответни мерки от Русия. Освен това беше уточнено, че Украйна няма да получава средства преди страните от ЕС да предоставят финансови гаранции, покриващи поне половината от изплащането.
Комисията допълнително инструктира всички държави членки да прекратят двустранните си инвестиционни договори с Русия, за да се гарантира, че Белгия няма да остане сама при евентуални ответни мерки от Москва.
Белгия обаче смята, че предоставените уверения по време на срещата на посланиците на ЕС в понеделник вечерта не са достатъчни, съобщиха четирима дипломати пред „Политико“. „Няма да има сделка до заседанието на Европейския съвет“, заяви един от тях, пожелал анонимност.
Правителството на Белгия се въздържа от използване на руските активи от страх, че може да бъде задължено да изплати пълната сума, ако Русия поиска обратно средствата. Допълнително усложнение представлява подкрепата на България, Италия, Малта и Чехия за изследване на алтернативни методи за финансиране на Украйна, като например съвместен дълг.
Франция продължава публично да подкрепя плана за използване на замразените активи, но източник, близък до президента Еманюел Макрон, заяви, че Париж е „неутрален“ по въпроса дали да се използват активите на Москва или да се прибегне до еврооблигации, за да се избегне фалит на Украйна.
Германия и други поддръжници на схемата настояват, че няма реална алтернатива на използването на руските активи. Те твърдят, че съвместният дълг не е осъществим, тъй като изисква единодушие, което позволява на скептични лидери като унгарския премиер Виктор Орбан да блокират инициативата.
„Нека не се заблуждаваме. Ако не успеем, способността на ЕС да действа ще бъде сериозно нарушена за години, ако не и за по-дълъг период“, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц.
Въпреки това, не всички страни от ЕС са убедени. Критиците твърдят, че Германия настоява за използването на руските активи поради идеологически мотиви, а не заради реални нужди. „Наративът е, че Унгария е против общия дълг за Украйна. Реалността е, че пестеливите страни са против него“, посочи дипломат от ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:57 16.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:58 16.12.2025
3 побърканяк
15:02 16.12.2025
4 Дориана
Коментиран от #9
15:03 16.12.2025
5 Банка Euroclear официално
15:04 16.12.2025
6 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
15:05 16.12.2025
7 до еврооблигации, за да се избегне фалит
смешни плъхове
изхарчиха парите на европа по бункерни чекмеджета и сега се чудят откъде да измъкнат милиарди
за наливане в празна каца
да дават по заплата тез хорица с русофобите
15:05 16.12.2025
8 Зеленият съм:
15:07 16.12.2025
9 А ти....
До коментар #4 от "Дориана":Да не би директно да си за короната на "Мис Свят"?
15:07 16.12.2025
10 Не, че нещо ама...
Коментиран от #19
15:08 16.12.2025
11 Вужъст
Защо, защо се позволява отново на Германия да надига глава с откачените си планове за "реванш"? Толкова ли никой в Европа не си извади поуките и направи изводите и не стига това, ами доброволно са дали управлението на тези.. Урсула, Мерц, Аналена... ???
Нормални ли сте вие останалите членове на ЕС?
15:09 16.12.2025
12 ококор
Коментиран от #21
15:09 16.12.2025
13 либе рас
Коментиран от #14
15:15 16.12.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #13 от "либе рас":В 21,20 прекратиха протеста защото излязохме мъжете на улицата.
15:17 16.12.2025
15 Уса
15:17 16.12.2025
16 Положението в Окрарегиона
15:20 16.12.2025
17 Чудесна новина
15:21 16.12.2025
18 Заем от себе си?
15:22 16.12.2025
19 Атина Палада
До коментар #10 от "Не, че нещо ама...":Като вариант е възможно .Обаче по логично ми се струва това,което Белгия изтъква а именно,че в последствие Русия ще съди Белгия и Белгия ще трябва да връща парите .Затова веднъж Премиера на Белгия се изказа,че не може Белгия да носи тази отговорност.Ако искат парите ,всички държави в ЕС да се подпишат,че носят колективна отговорност и всички ще връщат парите .Да,но много страни от ЕС не искат .
Коментиран от #24
15:23 16.12.2025
20 Българин
15:25 16.12.2025
21 Не бе,
До коментар #12 от "ококор":и добре е направила !
15:31 16.12.2025
22 Я у лево
15:35 16.12.2025
23 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
Коментиран от #25
15:38 16.12.2025
24 Не, че нещо ама...
До коментар #19 от "Атина Палада":Съгласен. Напълно нормално и законно е да ги осъдят,все пак Белгия предоставя гаранции,но освен и пари,Белгия ще загуби и доверие/репутация.
15:39 16.12.2025
25 Евроджендърски .едерастии
До коментар #23 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":По новому...на евроджендърски език
15:42 16.12.2025