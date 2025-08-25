Новини
Азис сподели любопитна история за детството на Мила Роберт (СНИМКИ)

25 Август, 2025 17:31 892 8

Фолк звездата познава Мила Роберт още от дете заради майка ѝ Ваня Щерева

Азис сподели любопитна история за детството на Мила Роберт (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Азис разкри несподеляна досега история около дуета си с Мила Роберт и "Полуживи". Кралят на поп фолка сподели, че познава младата провокативна певица от дете покрай близкото си приятелство с майка ѝ Ваня Щерева, но допълва интересна подробности - детето е имало особено отношение към Азис. Той реши да разкаже интересното обстоятелство около детството на Мила, понеже двамата наскоро записаха дует - песента "Полуживи", която се радва на огромна популярност и то не само от феновете на поп фолка.

Ето какво написа Азис в профила си в социалните мрежи без редакторска намеса:

"Време е и аз да разкажа как се случи “Polujivi”. Мила Роберт, която израстна пред очите ни, щото с майка и Ваня Щерева сме в една приятелска компания. Та Милето от малка беше любопитна за света. Ама целия свят. Всичко искаше да знае, да помирише, да почувства. Беше израснала сред хора, които ги показват по телевизията. Общуваше с нас свободно, каквато е и до сега.

Обаче мен ме гледаше с един по различен поглед. Очите и ставаха по- големи, когато я заговарях или се срамуваше, някак по нейн си, детски начин. А иначе беше мега отворено дете. Та директно отивам на дуета, че се отплеснА̀х.

Когато чух демото, на секундата хванах Хита. Имам дарбата да чувам beyond. Мила Роберт в момента диктува поп културата и съм супер горд, че съм част от този нов ураган в музиката. Вече съм на 50, а деца и възрастни пеят с цяло гърло “ Polujivi” Е, къв по- голям кеф?! Миле, ти си революция! Ти си бъдещето и не го изпускай!", надъхва я Азис.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    10 0 Отговор
    Какъв е този рептил до Азис 🫣страшна е за гледане

    17:34 25.08.2025

  • 2 Шпек

    9 0 Отговор
    Циганката гащи няма
    Баджанак ,баджанак
    И да има и да няма...
    Тра ла ла

    17:34 25.08.2025

  • 3 Тома

    7 1 Отговор
    Да каже кога изстърва халката Васко

    17:35 25.08.2025

  • 4 Пич

    3 0 Отговор
    Тук има голяма неяснота ! Не диктува поп културата , а диктува под ХуРтурата , ама и това не е ясно , защото отговаря за отдел - миди и смучене на стриди !!!

    17:38 25.08.2025

  • 5 Мъж

    0 2 Отговор
    Скоро време на Николай ачов и жена му ще го пращаме на 4ти километар да се лекуват , това е много радостно , кво мислите вие ? 🥳🥳🙂🤭😂😂🤭😂🤣

    Коментиран от #8

    17:57 25.08.2025

  • 6 Мими

    2 1 Отговор
    Чудех се тази Мила на кого ми прилича, ама като видях статията за Донатела Версаче, открих че са като две капки вода.

    18:08 25.08.2025

  • 7 сигурно

    1 1 Отговор
    ги е въртял и двете на чевермето

    18:08 25.08.2025

  • 8 Замислен

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мъж":

    Нищо не разбрах от неграмотния коментар, че да имам мнение.

    18:19 25.08.2025