Кейт Мидълтън изненада с нов рус цвят на косата (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън привлече вниманието на медиите с нова и осезаемо по-светла прическа, появявайки се заедно с принц Уилям и трите им деца на път към традиционната неделна служба в църквата Crathie Kirk край Бълморал, Шотландия. Принцесата на Уелс, която наскоро навърши 43 години, беше заснета в автомобил Range Rover, като съчетаваше елегантно тъмнолилаво палто и шапка с актуалната си светлоруса коса – най-светлата ѝ визия до момента.

Семейството бе част от кралско събиране, организирано по време на лятната ваканция на децата им в Шотландия. Сред гостите на службата присъстваха и крал Чарлз III с кралица Камила, както и принцеса Ан със съпруга си сър Тимъти Лорънс и принц Едуард с херцогиня Софи.

Going blond for headlines! A desperate attempt to grab attention by single-write-female-vibes Kate Middleton. Shouldn’t someone who’s “recovering from cancer” keep away from chemicals? But when Meghan Sussex’ With Love, Meghan season2 is The News one becomes desperate to be seen. pic.twitter.com/3omkewBhYU — Carmella (@Sussex5525) August 24, 2025

Външният вид на Кейт Мидълтън бе широко коментиран от експерти по стил и медии като Vogue, Daily Mail и People, които отбелязаха, че принцесата е избрала още по-светъл оттенък от меденорусите си коси, които представи през юли. Този смел ход бе приет като поредното доказателство за нейното влияние в света на модата и тенденциите, като всяка нейна промяна веднага привлича вниманието и дори налага нова мода. Открай време Кейт е еталон за устойчивост, защото на фона на знаменитостите, които рядко са забелязвани два пъти с един и същи тоалет, тя редовно повтаря роклите и тоалетите си и дори залага на такива от широко достъпни ритейл марки.

Kate Middleton shows off light blonde hairdo as she attends Balmoral church service with the royal family https://t.co/QpeGoU4qjv pic.twitter.com/soafzll39a — New York Post (@nypost) August 24, 2025

През последните месеци не само Кейт, но и нейната сестра Пипа Мидълтън демонстрира нова визия, като бе забелязана с модерна прическа по време на Формула 1 British Grand Prix – събитие, което рядко събира семейството заедно публично.

Кралското семейство традиционно прекарва част от лятото си в имението Бълморал, като всяка тяхна поява предизвиква интерес в Обединеното кралство и извън него. По-рано това лято Уилям, Кейт и трите им деца бяха забелязани да почиват на яхта край гръцките острови.