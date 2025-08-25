Новини
Кейт Мидълтън изненада с нов рус цвят на косата (СНИМКИ)

25 Август, 2025 18:31 574 1

Съпругата на принц Уилям показа най-светлокосата си визия до сега

Кейт Мидълтън изненада с нов рус цвят на косата (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кейт Мидълтън привлече вниманието на медиите с нова и осезаемо по-светла прическа, появявайки се заедно с принц Уилям и трите им деца на път към традиционната неделна служба в църквата Crathie Kirk край Бълморал, Шотландия. Принцесата на Уелс, която наскоро навърши 43 години, беше заснета в автомобил Range Rover, като съчетаваше елегантно тъмнолилаво палто и шапка с актуалната си светлоруса коса – най-светлата ѝ визия до момента.

Семейството бе част от кралско събиране, организирано по време на лятната ваканция на децата им в Шотландия. Сред гостите на службата присъстваха и крал Чарлз III с кралица Камила, както и принцеса Ан със съпруга си сър Тимъти Лорънс и принц Едуард с херцогиня Софи.

Външният вид на Кейт Мидълтън бе широко коментиран от експерти по стил и медии като Vogue, Daily Mail и People, които отбелязаха, че принцесата е избрала още по-светъл оттенък от меденорусите си коси, които представи през юли. Този смел ход бе приет като поредното доказателство за нейното влияние в света на модата и тенденциите, като всяка нейна промяна веднага привлича вниманието и дори налага нова мода. Открай време Кейт е еталон за устойчивост, защото на фона на знаменитостите, които рядко са забелязвани два пъти с един и същи тоалет, тя редовно повтаря роклите и тоалетите си и дори залага на такива от широко достъпни ритейл марки.

През последните месеци не само Кейт, но и нейната сестра Пипа Мидълтън демонстрира нова визия, като бе забелязана с модерна прическа по време на Формула 1 British Grand Prix – събитие, което рядко събира семейството заедно публично.

Кралското семейство традиционно прекарва част от лятото си в имението Бълморал, като всяка тяхна поява предизвиква интерес в Обединеното кралство и извън него. По-рано това лято Уилям, Кейт и трите им деца бяха забелязани да почиват на яхта край гръцките острови.


