Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро СНИМКА

Дъщерята на актьорите Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас, Карис Зита Дъглас, сподели в Instagram снимки по бикини.

22-годишната дама е заснета край езеро в планината в тъмносин бански костюм от марката Orixa. Отбелязва се, че цената на банския е 195 долара. На публикуваните кадри момичето е с разпусната коса, без грим и аксесоари.

Снимка: @carys.douglas

През април 2024 г. дъщерята на Катрин Зита-Джоунс отиде на парти в роклята на майка си отпреди 25 години. Тя присъства на събитието в прилепнала сатенена рокля в розов нюанс с дантели на френската марка Ungaro.

Майка ѝ, превърнала се в звезда с ролята си във филма „Маската на Зоро“, се появи в този тоалет на церемонията по връчването на филмовите награди на MTV през 1999 г.