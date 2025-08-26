Новини
Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро СНИМКА

26 Август, 2025 07:26, обновена 26 Август, 2025 09:42 4 497 7

22-годишната Карис позира в тъмносин бански

Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на актьорите Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас, Карис Зита Дъглас, сподели в Instagram снимки по бикини.

22-годишната дама е заснета край езеро в планината в тъмносин бански костюм от марката Orixa. Отбелязва се, че цената на банския е 195 долара. На публикуваните кадри момичето е с разпусната коса, без грим и аксесоари.

Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро СНИМКА
Снимка: @carys.douglas

През април 2024 г. дъщерята на Катрин Зита-Джоунс отиде на парти в роклята на майка си отпреди 25 години. Тя присъства на събитието в прилепнала сатенена рокля в розов нюанс с дантели на френската марка Ungaro.

Майка ѝ, превърнала се в звезда с ролята си във филма „Маската на Зоро“, се появи в този тоалет на церемонията по връчването на филмовите награди на MTV през 1999 г.


САЩ
  • 1 таксиджия 🚖

    16 0 Отговор
    Красиво момиче 😛

    07:35 26.08.2025

  • 2 батВесо

    12 0 Отговор
    И най вече естествено

    08:11 26.08.2025

  • 3 Карлос Друсар

    9 1 Отговор
    Не е лоша. 6 от 10. И изглежда, че е жена, не е от тези "новите", които са модерни на запад.

    08:16 26.08.2025

  • 4 на село

    6 0 Отговор
    Уж е дама,а после се оказва,че е момиче. Виж ти!

    08:24 26.08.2025

  • 5 зреене

    5 0 Отговор
    Много е красива,цялата е за целувки!

    08:26 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 писаре не подвеждай с заглавието

    1 0 Отговор
    за бикини

    това пълнежче да го беше цъкнал колегата паф
    по ги разбира

    09:49 26.08.2025