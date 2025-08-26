Рецепта на деня: Мариновани моркови

Необходими продукти:
- Моркови – 3 кг;
- Люта чушка – 50 г;
- Чесън – 2 глави;
- Оцет – 300 мл;
- Каменна сол – 2 супени лъжици;
- Сок от 1 лимон;
- Зехтин – 200 мл.
Начин на приготвяне:
Обелените, измити и изсушени моркови трябва да се настържат на корейско ренде, за да се получат тънки дълги ленти, които ще запазят структурата и хрупкавостта си след мариноване. Почистете чушката, лютата чушка и чесъна и ги смелете в блендер до кашисто състояние.
В неокисляваща купа смесете настъргания морков със сместа черен пипер. Налейте оцет, лимонов сок и каменна сол. Разбъркайте всичко добре, така че съставките да бъдат равномерно напоени с марината.
След това покрийте купата с капак и оставете за 4 часа на стайна температура. Това ще позволи на зеленчуците да поемат марината и да разкрият вкуса си. И когато определеното време изтече, налейте зехтина в зеленчуковата смес и отново разбъркайте добре. Маслото не само ще добави вкус, но и ще помогне да запазите зеленчуците свежи и сочни.
Сега разпределете готовата смес върху предварително стерилизирани буркани, като оставите малко разстояние до краищата. Уплътнете и изравнете повърхността с лъжица. С чиста салфетка избършете добре гърлото на буркана в кръг, след което ги затворете със стерилни, сухи капачки и внимателно ги завъртете, пише flagman.bg.
