Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Мариновани моркови
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Мариновани моркови

26 Август, 2025 10:05 619 4

  • мариновани-
  • моркови-
  • зимнина-
  • буркани

Страхотна рецепта за зимнина

Рецепта на деня: Мариновани моркови - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • Моркови – 3 кг;
  • Люта чушка – 50 г;
  • Чесън – 2 глави;
  • Оцет – 300 мл;
  • Каменна сол – 2 супени лъжици;
  • Сок от 1 лимон;
  • Зехтин – 200 мл.

Начин на приготвяне:

Обелените, измити и изсушени моркови трябва да се настържат на корейско ренде, за да се получат тънки дълги ленти, които ще запазят структурата и хрупкавостта си след мариноване. Почистете чушката, лютата чушка и чесъна и ги смелете в блендер до кашисто състояние.

В неокисляваща купа смесете настъргания морков със сместа черен пипер. Налейте оцет, лимонов сок и каменна сол. Разбъркайте всичко добре, така че съставките да бъдат равномерно напоени с марината.

След това покрийте купата с капак и оставете за 4 часа на стайна температура. Това ще позволи на зеленчуците да поемат марината и да разкрият вкуса си. И когато определеното време изтече, налейте зехтина в зеленчуковата смес и отново разбъркайте добре. Маслото не само ще добави вкус, но и ще помогне да запазите зеленчуците свежи и сочни.

Сега разпределете готовата смес върху предварително стерилизирани буркани, като оставите малко разстояние до краищата. Уплътнете и изравнете повърхността с лъжица. С чиста салфетка избършете добре гърлото на буркана в кръг, след което ги затворете със стерилни, сухи капачки и внимателно ги завъртете, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Ако не ви мързи нарежете всичко на пръчици , става по красиво !

    Коментиран от #2

    10:08 26.08.2025

  • 2 Възрожденец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ни е ги обичаме ме цели и по едри

    10:49 26.08.2025

  • 3 Иуфаа

    0 0 Отговор
    Е това за рубриката любопитно ли е? По-добре в кулинария да е!

    10:56 26.08.2025

  • 4 Иуфаа

    0 0 Отговор
    За този раздел е подходящо не да става жълт клюкарник и кулинария а да има любопитни факти от които хората могат да научат нещо.
    Например:
    - знаете ли че
    - археология
    - астрономия
    - човешкото тяло
    - зоология
    - как се прави
    - география
    - геология
    - физика
    и още поне двадесет други теми участващи в ежедневието.

    11:02 26.08.2025