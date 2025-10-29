Рецепта на деня: Императорска туршия

Необходими продукти:

Чушки: 2 килограма;

Моркови: 2 килограма;

Карфиол: 2 килограма;

Краставички: 2 килограма;

Магданоз: 1 връзка;

Захар: 200 грама;

Сол: 240 грама;

Винен оцет: 2 чаени чаши;

Консервант: 1 пакет на прах;

Подправки: Черен пипер (зърна) и чесън – на вкус.

Начин на приготвяне:

1. Почистване и нарязване на зеленчуците

Измийте обилно всички зеленчуци (чушки, моркови, карфиол, краставички) под течаща вода.

Почистете ги от дръжки и семки (при чушките) и външни листа (при карфиола).

Нарежете зеленчуците на ситно или на парченца с приблизително еднакъв размер. Краставичките може да нарежете на кръгчета, а карфиолът – на малки розички.

Нарежете свежия магданоз на ситно.

Смесете всички подготвени зеленчуци в голяма купа или леген.

2. Приготвяне на заливката (марината)

Отделно в друг съд смесете всички сухи и течни съставки за маринатата: винения оцет, солта, захарта и пакета консервант.

Разбъркайте енергично, докато солта и захарта се разтворят максимално добре.

Залейте със сместа нарязаните зеленчуци в голямата купа.

3. Овкусяване и пълнене

Оставете получената смес да престои около 30 минути.

Разбърквайте зеленчуците от време на време през този половин час. Целта е да омекнат леко и да поемат равномерно от маринатата.

Подгответе чисти и сухи буркани.

Преди да започнете да пълните, добавете на дъното на всеки буркан няколко зърна черен пипер и скилидка чесън (по желание).

Наредете плътно зеленчуците в бурканите, като притискате леко, за да излезе въздухът.

Залейте догоре с останалата марината от купата.

Затворете бурканите добре с капачки.

Съвети за съхранение:

Тази туршия без варене е изключително лесна за съхранение. Благодарение на консерванта, тя не изисква стерилизация или топлинна обработка. Съхранявайте готовите буркани на хладно и тъмно място (изба, мазе или килер).