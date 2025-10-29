Рецепта на деня: Императорска туршия

Необходими продукти:
- Чушки: 2 килограма;
- Моркови: 2 килограма;
- Карфиол: 2 килограма;
- Краставички: 2 килограма;
- Магданоз: 1 връзка;
- Захар: 200 грама;
- Сол: 240 грама;
- Винен оцет: 2 чаени чаши;
- Консервант: 1 пакет на прах;
- Подправки: Черен пипер (зърна) и чесън – на вкус.
Начин на приготвяне:
1. Почистване и нарязване на зеленчуците
Измийте обилно всички зеленчуци (чушки, моркови, карфиол, краставички) под течаща вода.
Почистете ги от дръжки и семки (при чушките) и външни листа (при карфиола).
Нарежете зеленчуците на ситно или на парченца с приблизително еднакъв размер. Краставичките може да нарежете на кръгчета, а карфиолът – на малки розички.
Нарежете свежия магданоз на ситно.
Смесете всички подготвени зеленчуци в голяма купа или леген.
2. Приготвяне на заливката (марината)
Отделно в друг съд смесете всички сухи и течни съставки за маринатата: винения оцет, солта, захарта и пакета консервант.
Разбъркайте енергично, докато солта и захарта се разтворят максимално добре.
Залейте със сместа нарязаните зеленчуци в голямата купа.
3. Овкусяване и пълнене
Оставете получената смес да престои около 30 минути.
Разбърквайте зеленчуците от време на време през този половин час. Целта е да омекнат леко и да поемат равномерно от маринатата.
Подгответе чисти и сухи буркани.
Преди да започнете да пълните, добавете на дъното на всеки буркан няколко зърна черен пипер и скилидка чесън (по желание).
Наредете плътно зеленчуците в бурканите, като притискате леко, за да излезе въздухът.
Залейте догоре с останалата марината от купата.
Затворете бурканите добре с капачки.
Съвети за съхранение:
Тази туршия без варене е изключително лесна за съхранение. Благодарение на консерванта, тя не изисква стерилизация или топлинна обработка. Съхранявайте готовите буркани на хладно и тъмно място (изба, мазе или килер), пише flagman.bg.
