Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Императорска туршия
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Императорска туршия

29 Октомври, 2025 10:05 954 8

  • императорска-
  • туршия-
  • буркани-
  • зеленчуци-
  • консервант-
  • зимнина-
  • какво да сготвя

Тази рецепта е предвидена за приготвяне на голямо количество, което ще ви стигне за цялата зима

Рецепта на деня: Императорска туршия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • Чушки: 2 килограма;
  • Моркови: 2 килограма;
  • Карфиол: 2 килограма;
  • Краставички: 2 килограма;
  • Магданоз: 1 връзка;
  • Захар: 200 грама;
  • Сол: 240 грама;
  • Винен оцет: 2 чаени чаши;
  • Консервант: 1 пакет на прах;
  • Подправки: Черен пипер (зърна) и чесън – на вкус.

Начин на приготвяне:

1. Почистване и нарязване на зеленчуците

Измийте обилно всички зеленчуци (чушки, моркови, карфиол, краставички) под течаща вода.
Почистете ги от дръжки и семки (при чушките) и външни листа (при карфиола).
Нарежете зеленчуците на ситно или на парченца с приблизително еднакъв размер. Краставичките може да нарежете на кръгчета, а карфиолът – на малки розички.
Нарежете свежия магданоз на ситно.
Смесете всички подготвени зеленчуци в голяма купа или леген.

2. Приготвяне на заливката (марината)

Отделно в друг съд смесете всички сухи и течни съставки за маринатата: винения оцет, солта, захарта и пакета консервант.
Разбъркайте енергично, докато солта и захарта се разтворят максимално добре.
Залейте със сместа нарязаните зеленчуци в голямата купа.

3. Овкусяване и пълнене

Оставете получената смес да престои около 30 минути.
Разбърквайте зеленчуците от време на време през този половин час. Целта е да омекнат леко и да поемат равномерно от маринатата.
Подгответе чисти и сухи буркани.
Преди да започнете да пълните, добавете на дъното на всеки буркан няколко зърна черен пипер и скилидка чесън (по желание).
Наредете плътно зеленчуците в бурканите, като притискате леко, за да излезе въздухът.
Залейте догоре с останалата марината от купата.
Затворете бурканите добре с капачки.

Съвети за съхранение:
Тази туршия без варене е изключително лесна за съхранение. Благодарение на консерванта, тя не изисква стерилизация или топлинна обработка. Съхранявайте готовите буркани на хладно и тъмно място (изба, мазе или килер), пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 импербаба

    6 0 Отговор
    баба ми станала император? същата туршия вече престоява у бурканите

    10:10 29.10.2025

  • 2 Само да попитм

    11 1 Отговор
    Каква е разликата между царската и императорската? А ще има ли графска, лордска, генералска, майорска и т.н.?

    Коментиран от #5

    10:14 29.10.2025

  • 3 Дрън та пляс

    4 3 Отговор
    Само сол и вода! Това е естествената туршия.

    10:30 29.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Грую

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само да попитм":

    патладжанска, алигаторска, папагалска и други

    10:49 29.10.2025

  • 6 Ехааа

    1 0 Отговор
    Това е туршията на баба Венка, ама прекръстена.

    11:07 29.10.2025

  • 7 Бен Вафлек

    0 1 Отговор
    Туршия се прави само с вода и сол!

    11:10 29.10.2025

  • 8 Като гледам какво и как са

    1 0 Отговор
    наблъскали в тази туршия изобщо не ми прилича на народната "царска туршия". Излагация голяма, Вени!

    11:13 29.10.2025