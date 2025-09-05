Рецепта на деня: Мариновани сурови чушки с чесън

Необходими продукти:

4 кг почистени чушки;

80 г сол;

60 мл олио;

80 г захар;

180 мл оцет 9%

700 мл вода;

2 г консервант (по избор);

1 връзка магданоз;

1 глава чесън.

Начин на приготвяне:

Измийте чушките, отстранете семките и ги разрежете наполовина. Подредете ги в по-голяма тенджера.

В отделна купа смесете сол, олио, захар, оцет, вода и консервант. Залейте чушките с тази смес. Покрийте и ги оставете да престоят до следващия ден, като разбърквате от време на време.

На следващия ден подредете чушките в буркани. Сложете пласт чушки, след това магданоз, после чесън и така, докато не използвате всички чушки.

Залейте бурканите с течността, в която са престояли чушките. Затворете бурканите и ги съхранявайте на хладно място, пише flagman.bg.