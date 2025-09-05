Новини
Рецепта на деня: Мариновани сурови чушки с чесън
Рецепта на деня: Мариновани сурови чушки с чесън

5 Септември, 2025

Без стерилизиране

Рецепта на деня: Мариновани сурови чушки с чесън - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • 4 кг почистени чушки;
  • 80 г сол;
  • 60 мл олио;
  • 80 г захар;
  • 180 мл оцет 9%
  • 700 мл вода;
  • 2 г консервант (по избор);
  • 1 връзка магданоз;
  • 1 глава чесън.

Начин на приготвяне:

Измийте чушките, отстранете семките и ги разрежете наполовина. Подредете ги в по-голяма тенджера.

В отделна купа смесете сол, олио, захар, оцет, вода и консервант. Залейте чушките с тази смес. Покрийте и ги оставете да престоят до следващия ден, като разбърквате от време на време.

На следващия ден подредете чушките в буркани. Сложете пласт чушки, след това магданоз, после чесън и така, докато не използвате всички чушки.

Залейте бурканите с течността, в която са престояли чушките. Затворете бурканите и ги съхранявайте на хладно място, пише flagman.bg.


