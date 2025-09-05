Рецепта на деня: Мариновани сурови чушки с чесън

Необходими продукти:
- 4 кг почистени чушки;
- 80 г сол;
- 60 мл олио;
- 80 г захар;
- 180 мл оцет 9%
- 700 мл вода;
- 2 г консервант (по избор);
- 1 връзка магданоз;
- 1 глава чесън.
Начин на приготвяне:
Измийте чушките, отстранете семките и ги разрежете наполовина. Подредете ги в по-голяма тенджера.
В отделна купа смесете сол, олио, захар, оцет, вода и консервант. Залейте чушките с тази смес. Покрийте и ги оставете да престоят до следващия ден, като разбърквате от време на време.
На следващия ден подредете чушките в буркани. Сложете пласт чушки, след това магданоз, после чесън и така, докато не използвате всички чушки.
Залейте бурканите с течността, в която са престояли чушките. Затворете бурканите и ги съхранявайте на хладно място, пише flagman.bg.
