Рецепта на деня: Пюре от тиква за зимата

Тиквата се смята за универсален зеленчук, който може да се използва в печива и да се сервира като гарнитура. Този есенен зеленчук се съхранява добре в консерви и може да помогне за попълване на витамини и минерали през зимата. Важно е да се използват узрели, ароматни тикви без признаци на увреждане или разваляне.
Необходими продукти:
- Тиква - 1,5 кг;
- Захар - 700 г;
- Лимонена киселина - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Нарежете тиквата, без да я белите, на едри парчета и я печете във фурната, докато омекне. Това ще отнеме около 40 минути.
С лъжица изгребете пулпата от кората, докато парчетата тиква са още топли.
Пасирайте останалата обелена смес с блендер.
Добавете захарта и лимонената киселина, разбъркайте и оставете да къкри 10 минути.
Изсипете горещата смес в стерилизирани буркани и ги затворете с капачки. От това количество тиква ще направите приблизително 1,5 литра пюре.
