Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Пюре от тиква за зимата
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пюре от тиква за зимата

4 Ноември, 2025 10:05 595 2

  • пюре-
  • тиква-
  • зимата-
  • буркани-
  • какво да сготвя

Този есенен зеленчук се съхранява добре в консерви и може да помогне за попълване на витамини и минерали през зимата

Рецепта на деня: Пюре от тиква за зимата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тиквата се смята за универсален зеленчук, който може да се използва в печива и да се сервира като гарнитура. Този есенен зеленчук се съхранява добре в консерви и може да помогне за попълване на витамини и минерали през зимата. Важно е да се използват узрели, ароматни тикви без признаци на увреждане или разваляне.

Необходими продукти:

  • Тиква - 1,5 кг;
  • Захар - 700 г;
  • Лимонена киселина - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Нарежете тиквата, без да я белите, на едри парчета и я печете във фурната, докато омекне. Това ще отнеме около 40 минути.

С лъжица изгребете пулпата от кората, докато парчетата тиква са още топли.

Пасирайте останалата обелена смес с блендер.

Добавете захарта и лимонената киселина, разбъркайте и оставете да къкри 10 минути.

Изсипете горещата смес в стерилизирани буркани и ги затворете с капачки. От това количество тиква ще направите приблизително 1,5 литра пюре.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко

    5 1 Отговор
    Тиквата се смята за универсален зеленчук! Един вид държавен пенкелер!

    10:06 04.11.2025

  • 2 Пюре от тиква за зимата

    5 0 Отговор
    за избирателите на тиквата

    10:27 04.11.2025