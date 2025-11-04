Рецепта на деня: Пюре от тиква за зимата

Тиквата се смята за универсален зеленчук, който може да се използва в печива и да се сервира като гарнитура. Този есенен зеленчук се съхранява добре в консерви и може да помогне за попълване на витамини и минерали през зимата. Важно е да се използват узрели, ароматни тикви без признаци на увреждане или разваляне.

Необходими продукти:

Тиква - 1,5 кг;

Захар - 700 г;

Лимонена киселина - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Нарежете тиквата, без да я белите, на едри парчета и я печете във фурната, докато омекне. Това ще отнеме около 40 минути.

С лъжица изгребете пулпата от кората, докато парчетата тиква са още топли.

Пасирайте останалата обелена смес с блендер.

Добавете захарта и лимонената киселина, разбъркайте и оставете да къкри 10 минути.

Изсипете горещата смес в стерилизирани буркани и ги затворете с капачки. От това количество тиква ще направите приблизително 1,5 литра пюре.