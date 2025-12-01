Рецепта на деня: Джезерие - морковени барчета от ориенталската кухня

Необходими продукти:
- моркови - 1 кг;
- захар - 500 г;
- вода - 150 мл;
- лимонов сок - 2 с.л.;
- кардамон - 1 ч.л. смлян;
- канела - 1 ч.л.;
- карамфил смлян - 1 щипка (по желание);
- лешници - 250 г необелени (или шамфъстък);
- кокосови стърготини - 50 г (за овалване).
Начин на приготвяне:
Морковите се измиват, обелват и настъргват на ситно.
В дълбока тенджера се изсипват захарта, водата и се загряват, докато се разтопят. Добавят се настърганите моркови и се оставят да се варят на умерен огън, като сместа се разбърква периодично, докато се сгъсти и стане плътна като сладко. Сместа трябва да се вари, докато стане много гъста, лъскава и се отделя от стените на тенджерата като едно цяло, при разбъркване с шпатула дъното трябва да се вижда ясно. Това става за 50-60 минути. Добавената захар + пектинът от морковите действат като желиращ агент.
Когато течността почти изври, се добавят лимоновият сок, кардамонът, канелата и карамфилът и сместа се разбърква добре.
Ядките се запичат цели леко в сух тиган за 3-4 минути и се добавят към морковената маса, след което се разбъркват, за да се разпределят равномерно.
Правоъгълна тава се намазва леко с масло или се покрива с кухненска хартия и сместа се изсипва, като се заглажда с намокрена шпатула. След пълно охлаждане тавата се поставя в хладилник за поне 4 часа (най-добре цяла нощ).
След стягане десертът се изважда, нарязва се на квадрати и се овалва леко в кокосови стърготини преди сервиране, пише gotvach.bg.
