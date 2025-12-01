Новини
Рецепта на деня: Джезерие - морковени барчета от ориенталската кухня
1 Декември, 2025 10:05 477 6

  • джезерие-
  • барчета-
  • моркови-
  • ядки-
  • ориенталска кухня-
  • десерт

Десертът носи енергия и сила

Рецепта на деня: Джезерие - морковени барчета от ориенталската кухня - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • моркови - 1 кг;
  • захар - 500 г;
  • вода - 150 мл;
  • лимонов сок - 2 с.л.;
  • кардамон - 1 ч.л. смлян;
  • канела - 1 ч.л.;
  • карамфил смлян - 1 щипка (по желание);
  • лешници - 250 г необелени (или шамфъстък);
  • кокосови стърготини - 50 г (за овалване).

Начин на приготвяне:

Морковите се измиват, обелват и настъргват на ситно.

В дълбока тенджера се изсипват захарта, водата и се загряват, докато се разтопят. Добавят се настърганите моркови и се оставят да се варят на умерен огън, като сместа се разбърква периодично, докато се сгъсти и стане плътна като сладко. Сместа трябва да се вари, докато стане много гъста, лъскава и се отделя от стените на тенджерата като едно цяло, при разбъркване с шпатула дъното трябва да се вижда ясно. Това става за 50-60 минути. Добавената захар + пектинът от морковите действат като желиращ агент.

Когато течността почти изври, се добавят лимоновият сок, кардамонът, канелата и карамфилът и сместа се разбърква добре.

Ядките се запичат цели леко в сух тиган за 3-4 минути и се добавят към морковената маса, след което се разбъркват, за да се разпределят равномерно.

Правоъгълна тава се намазва леко с масло или се покрива с кухненска хартия и сместа се изсипва, като се заглажда с намокрена шпатула. След пълно охлаждане тавата се поставя в хладилник за поне 4 часа (най-добре цяла нощ).

След стягане десертът се изважда, нарязва се на квадрати и се овалва леко в кокосови стърготини преди сервиране, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дубайски шоколад

    1 0 Отговор
    Рецепта за някакъв Арабски кекс ще да е това.

    10:07 01.12.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Кило моркови и половин кило захар...!? Бегай , няма да го пипна !!!

    Коментиран от #5

    10:08 01.12.2025

  • 3 провинциалист

    2 0 Отговор
    бар — съществително име, мъжки род
    1. Малък ресторант, където напитките и закуските се поднасят на специален висок плот, от едната страна на който посетителите седят на високи столчета.
    2. Самият плот в такъв ресторант.
    3. Нощно увеселително заведение.

    Коментиран от #6

    10:14 01.12.2025

  • 4 Новак

    0 0 Отговор
    Как да го поръчам, бе момче, като не мога да го произнеса?

    10:16 01.12.2025

  • 5 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Като ферментира и се дестилира става ракия!

    10:17 01.12.2025

  • 6 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Англиския език е сравнително беден на изразни средства и по тая причина една и съща дума се ползва за много неща. По някога зависи от състава на самото изречение, какво означава конкретната дума.
    И да, думата БАР по някога означвава нещо което има призматична (правоъгълна) форма.
    Английският е език който се учи сравнително лесно. Най-трудното е да се научим кои думи се ползват различно, както е в случая. Както и как да познаем за какво иде реч когато се ползват думи, които се произнасят по един и същ начин, но се изписват по различен. Щото и такива си имат там достатъчно.

    10:31 01.12.2025