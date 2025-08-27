Новини
Любопитно »
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът го изоставя, настанихме го в друго жилище ВИДЕО

Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът го изоставя, настанихме го в друго жилище ВИДЕО

27 Август, 2025 06:14, обновена 27 Август, 2025 06:22 2 383 12

  • брус уилис-
  • заболяване-
  • семейство

Английската актриса и модел Ема Хеминг говори за заболяването на съпруга си

Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът го изоставя, настанихме го в друго жилище ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският актьор Брус Уилис не може да говори поради прогресивна деменция, а семейството му го е настанило в отделна къща с денонощна медицинска подкрепа, съобщи съпругата на актьора, английската актриса и модел Ема Хеминг, в интервю за ABC.

През март 2022 г. семейството на Уилис обяви напускането на Брус Уилис от филмовата индустрия, след като му беше поставена диагноза афазия, която нарушава когнитивните способности.

В интервю за ABC съпругата на актьора говори за новата си книга „Неочакваното пътешествие: Намиране на сила, надежда и себе си по пътя на грижите“, която разказва за живота и диагнозата на Уилис. Според Хеминг, след дълга битка с болестта, мозъкът на актьора „отказва“ и способността му да общува изчезва.

Хеминг говори и за първите признаци на заболяването: Уилис забравил репликите си по време на снимките и се държал дистанцирано и студено със семейството си.

„Брус е като цяло в добро здраве. Просто мозъкът му го изоставя. Речта изчезва и... ние сме се научили да се адаптираме. Общуваме с него по различен начин“, каза Хеминг. Откъс от интервюто беше публикуван на уебсайта на телевизионния канал.

Съпругата на Уилис отбеляза, че актьорът въпреки това леко разпознава семейството си. Според Хеминг, тя и други роднини все още виждат „слабо ехо“ от стария Уилис. Поради прогресиращото заболяване обаче семейството решило да настани актьора във „втори дом“, където той е под грижите на медицински специалисти денонощно. Тя уточни, че едноетажната сграда е лесна за придвижване на Уилис и минимизира шума, който може да бъде смущаващ за пациенти с фронтотемпорална деменция.

„Когато ходим на гости, стоим навън или гледаме филм... основното е да сме там с Брус. Толкова е хубаво да видим колко много от приятелите на Брус идват да го посетят“, добавя Хеминг.

Брус Уилис е изиграл около 130 филмови роли. Актьорът участва в популярни ленти като „Умирай трудно“ (1988), „Криминале“ (1994), „Дванадесет маймуни“ (1995), „Четири стаи“ (1995), „Петият елемент“ (1997), „Армагедон“ (1998), „Девет ярда“ (2000), „Град на греха“ (2005) и други.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хелскофи

    27 11 Отговор
    Ако нямаше толкова пари, нямаше да има толкова загрижени роднини наоколо.

    Коментиран от #11

    06:26 27.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    6 2 Отговор
    Брус Уилис си отива (СНИМКИ) 2020

    06:32 27.08.2025

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    24 0 Отговор
    голем пич! Жалко!

    06:36 27.08.2025

  • 5 Циник

    11 1 Отговор
    Умира трудно!

    06:58 27.08.2025

  • 6 Афазия

    5 10 Отговор
    Тази го трови с лекарства за наследството

    07:19 27.08.2025

  • 7 Хмм

    11 7 Отговор
    в отделна къща, за да се отърве от него?

    07:21 27.08.2025

  • 8 Вероятно настанен

    7 3 Отговор
    В хоспис в бусманци, там ша го оправят

    07:30 27.08.2025

  • 9 Простете деменцията ми

    7 5 Отговор
    Тази откога му е жена? И аз почвам да забравям и да не я познавам.

    07:32 27.08.2025

  • 10 Тъжно

    10 5 Отговор
    Изолирала го е, за да не й пречи. Той просто да съжаление е като "зеленчук". Всичко трае 6-7 години. Накрая болните губят способността да дъвчат храна и да я преглъщат и така умират...мнжго трагично.

    07:33 27.08.2025

  • 11 хахах

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хелскофи":

    да го пратят в говедарци

    07:56 27.08.2025

  • 12 Дред

    0 1 Отговор
    И книжка издала , да събере още парички чрез името му. Сигурно няма търпение да стане вдовица.

    08:23 27.08.2025