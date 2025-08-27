Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът го изоставя, настанихме го в друго жилище ВИДЕО

Американският актьор Брус Уилис не може да говори поради прогресивна деменция, а семейството му го е настанило в отделна къща с денонощна медицинска подкрепа, съобщи съпругата на актьора, английската актриса и модел Ема Хеминг, в интервю за ABC.

През март 2022 г. семейството на Уилис обяви напускането на Брус Уилис от филмовата индустрия, след като му беше поставена диагноза афазия, която нарушава когнитивните способности.

В интервю за ABC съпругата на актьора говори за новата си книга „Неочакваното пътешествие: Намиране на сила, надежда и себе си по пътя на грижите“, която разказва за живота и диагнозата на Уилис. Според Хеминг, след дълга битка с болестта, мозъкът на актьора „отказва“ и способността му да общува изчезва.

Хеминг говори и за първите признаци на заболяването: Уилис забравил репликите си по време на снимките и се държал дистанцирано и студено със семейството си.

„Брус е като цяло в добро здраве. Просто мозъкът му го изоставя. Речта изчезва и... ние сме се научили да се адаптираме. Общуваме с него по различен начин“, каза Хеминг. Откъс от интервюто беше публикуван на уебсайта на телевизионния канал.

Съпругата на Уилис отбеляза, че актьорът въпреки това леко разпознава семейството си. Според Хеминг, тя и други роднини все още виждат „слабо ехо“ от стария Уилис. Поради прогресиращото заболяване обаче семейството решило да настани актьора във „втори дом“, където той е под грижите на медицински специалисти денонощно. Тя уточни, че едноетажната сграда е лесна за придвижване на Уилис и минимизира шума, който може да бъде смущаващ за пациенти с фронтотемпорална деменция.

„Когато ходим на гости, стоим навън или гледаме филм... основното е да сме там с Брус. Толкова е хубаво да видим колко много от приятелите на Брус идват да го посетят“, добавя Хеминг.

Брус Уилис е изиграл около 130 филмови роли. Актьорът участва в популярни ленти като „Умирай трудно“ (1988), „Криминале“ (1994), „Дванадесет маймуни“ (1995), „Четири стаи“ (1995), „Петият елемент“ (1997), „Армагедон“ (1998), „Девет ярда“ (2000), „Град на греха“ (2005) и други.