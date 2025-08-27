Сутрешният капан: Не грабвайте телефона веднага след събуждане

Все повече хора започват деня си с бърз поглед към екрана на смартфона, но този привидно безобиден ритуал може да се окаже по-вреден, отколкото предполагаме. Испанският лекар Мануел Висо алармира, че този навик крие редица рискове за психическото и физическото ни здраве, съобщава El Español.
Смартфонът – източник на сутрешен стрес
Още с първите минути след събуждане, мнозина инстинктивно посягат към телефона, за да проверят съобщения, социални мрежи или новини. Според д-р Висо обаче, този импулс предизвиква рязко отделяне на допамин – хормонът на удоволствието. Макар и да носи краткотрайно усещане за удовлетворение, мозъкът бързо се пристрастява към тази стимулация. В резултат, обикновените ежедневни дейности започват да изглеждат безинтересни и скучни.
Последици за концентрацията и паметта
Лекарят подчертава, че редовното използване на смартфон веднага след ставане от сън може да доведе до спад в мотивацията, затруднено съсредоточаване и дори проблеми с паметта. Освен това, този навик е свързан с поява на безсъние и нарушения в обмяната на глюкозата – фактори, които могат да окажат сериозно влияние върху цялостното ни благосъстояние.
Златното правило: Оставете телефона настрана поне час след събуждане
За да предпазим мозъка и тялото си от негативните ефекти на ранната дигитална стимулация, д-р Висо препоръчва да се въздържаме от използване на смартфон поне един час след като се събудим. Вместо това, можем да започнем деня с разходка, чаша вода или кратка медитация – дейности, които подпомагат естественото събуждане на организма и подготвят ума за продуктивен ден.
В ерата на технологиите, грижата за психичното здраве започва още със сутрешните ни навици. Оставете телефона настрана и дайте шанс на деня да започне спокойно – тялото и умът ви ще ви бъдат благодарни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
07:42 27.08.2025
2 Анонимен
07:53 27.08.2025
3 Редакцията
08:01 27.08.2025
4 Хм.....
08:10 27.08.2025
5 Стас
Коментиран от #7
08:10 27.08.2025
6 1488
08:14 27.08.2025
7 Ааа...
До коментар #5 от "Стас":Пипаме го телефона за да си снимаме домашно порно.
08:16 27.08.2025
8 Дуньо простия
08:23 27.08.2025
9 Венерина Маринова
08:23 27.08.2025