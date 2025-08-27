Новини
Сутрешният капан: Не грабвайте телефона веднага след събуждане

Сутрешният капан: Не грабвайте телефона веднага след събуждане

27 Август, 2025 07:36 1 045 9

Проверката на телефона след събуждане е съпроводена с незабавно освобождаване на допамин

Сутрешният капан: Не грабвайте телефона веднага след събуждане - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

Все повече хора започват деня си с бърз поглед към екрана на смартфона, но този привидно безобиден ритуал може да се окаже по-вреден, отколкото предполагаме. Испанският лекар Мануел Висо алармира, че този навик крие редица рискове за психическото и физическото ни здраве, съобщава El Español.

Смартфонът – източник на сутрешен стрес

Още с първите минути след събуждане, мнозина инстинктивно посягат към телефона, за да проверят съобщения, социални мрежи или новини. Според д-р Висо обаче, този импулс предизвиква рязко отделяне на допамин – хормонът на удоволствието. Макар и да носи краткотрайно усещане за удовлетворение, мозъкът бързо се пристрастява към тази стимулация. В резултат, обикновените ежедневни дейности започват да изглеждат безинтересни и скучни.

Последици за концентрацията и паметта

Лекарят подчертава, че редовното използване на смартфон веднага след ставане от сън може да доведе до спад в мотивацията, затруднено съсредоточаване и дори проблеми с паметта. Освен това, този навик е свързан с поява на безсъние и нарушения в обмяната на глюкозата – фактори, които могат да окажат сериозно влияние върху цялостното ни благосъстояние.

Златното правило: Оставете телефона настрана поне час след събуждане

За да предпазим мозъка и тялото си от негативните ефекти на ранната дигитална стимулация, д-р Висо препоръчва да се въздържаме от използване на смартфон поне един час след като се събудим. Вместо това, можем да започнем деня с разходка, чаша вода или кратка медитация – дейности, които подпомагат естественото събуждане на организма и подготвят ума за продуктивен ден.

В ерата на технологиите, грижата за психичното здраве започва още със сутрешните ни навици. Оставете телефона настрана и дайте шанс на деня да започне спокойно – тялото и умът ви ще ви бъдат благодарни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Точно така, кафето и кутията с цигати е по удачния избор

    07:42 27.08.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябва да се проверят вълните как са!

    07:53 27.08.2025

  • 3 Редакцията

    1 0 Отговор
    Сами си сечете клона

    08:01 27.08.2025

  • 4 Хм.....

    2 0 Отговор
    А ако някоя красавица ни хване зарядното и го задърпа , може ли да я заредиме уреда или и това ще ни стресира ?!

    08:10 27.08.2025

  • 5 Стас

    0 0 Отговор
    Не пипайте телефона,а си гушнете мацката до вас.

    Коментиран от #7

    08:10 27.08.2025

  • 6 1488

    2 0 Отговор
    е как ще си чета жълтопаветническитеб0клуци от фейкбеге ??

    08:14 27.08.2025

  • 7 Ааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стас":

    Пипаме го телефона за да си снимаме домашно порно.

    08:16 27.08.2025

  • 8 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    То жените, си пипат смартфона, и си търкат очите, като се събудят... щото нямат тashаци.

    08:23 27.08.2025

  • 9 Венерина Маринова

    0 0 Отговор
    Сутрин снимаме, вечер го качваме

    08:23 27.08.2025