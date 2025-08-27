Сутрешният капан: Не грабвайте телефона веднага след събуждане

Все повече хора започват деня си с бърз поглед към екрана на смартфона, но този привидно безобиден ритуал може да се окаже по-вреден, отколкото предполагаме. Испанският лекар Мануел Висо алармира, че този навик крие редица рискове за психическото и физическото ни здраве, съобщава El Español.

Смартфонът – източник на сутрешен стрес

Още с първите минути след събуждане, мнозина инстинктивно посягат към телефона, за да проверят съобщения, социални мрежи или новини. Според д-р Висо обаче, този импулс предизвиква рязко отделяне на допамин – хормонът на удоволствието. Макар и да носи краткотрайно усещане за удовлетворение, мозъкът бързо се пристрастява към тази стимулация. В резултат, обикновените ежедневни дейности започват да изглеждат безинтересни и скучни.

Последици за концентрацията и паметта

Лекарят подчертава, че редовното използване на смартфон веднага след ставане от сън може да доведе до спад в мотивацията, затруднено съсредоточаване и дори проблеми с паметта. Освен това, този навик е свързан с поява на безсъние и нарушения в обмяната на глюкозата – фактори, които могат да окажат сериозно влияние върху цялостното ни благосъстояние.

Златното правило: Оставете телефона настрана поне час след събуждане

За да предпазим мозъка и тялото си от негативните ефекти на ранната дигитална стимулация, д-р Висо препоръчва да се въздържаме от използване на смартфон поне един час след като се събудим. Вместо това, можем да започнем деня с разходка, чаша вода или кратка медитация – дейности, които подпомагат естественото събуждане на организма и подготвят ума за продуктивен ден.

В ерата на технологиите, грижата за психичното здраве започва още със сутрешните ни навици. Оставете телефона настрана и дайте шанс на деня да започне спокойно – тялото и умът ви ще ви бъдат благодарни.