Том Круз се жени за Ана де Армас, но с "железен" предбрачен договор

27 Август, 2025 08:19 455 3

В живота му няма нищо, което да се случва без договор или споразумение", коментира приближен до актьора

Том Круз се жени за Ана де Армас, но с "железен" предбрачен договор - 1
Снимка: БГНЕС
Холивудската звезда Том Круз обмисля да предложи брак на колежката си Ана де Армас, с която е в отношения от няколко месеца. Според източници на RadarOnline актьорът вече подготвя "железен" предбрачен договор, който бъдещата му годеница ще трябва да подпише, пише dir.bg.

"Том е свикнал да държи всичко под контрол. В живота му няма нищо, което да се случва без договор или споразумение", коментира приближен до актьора.

Круз, чието състояние се оценява на около 600 млн. долара, живее изключително затворено и държи новите хора в обкръжението си да са проверени и напълно надеждни. "Той е луд по Ана и е готов да ѝ предложи брак, но държи всичко да е юридически гарантирано. Убеден е, че тя няма да има проблем да подпише договора", допълва източникът.


Според RadarOnline двамата са се сближили на снимачната площадка, а връзката им бързо е прераснала в сериозна. "Том вече говори за голяма сватба в Лондон и няма търпение Ана официално да стане част от живота му", твърди още запознатият.

Круз има зад гърба си три брака - с актрисите Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс.


  • 1 шуримури

    0 0 Отговор
    Да се ожени човекът,щом мадмоазел де Армас е съгласна.

    08:22 27.08.2025

  • 2 Джо

    0 0 Отговор
    Божке,Томето окьоравя. Тая грозница явно е доста и навсякъде умела.

    08:25 27.08.2025

  • 3 Пич

    0 0 Отговор
    Какво безумие ни залива от краваристан !!! Никой никого не обича и сключват договори ! Не може още преди да си се оженил , да си мислиш как ще се развеждаш !!! Това означава че хората който би трябвало да си станат най близките в живота , си нямат никакво доверие !!!

    08:29 27.08.2025