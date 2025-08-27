Том Круз се жени за Ана де Армас, но с "железен" предбрачен договор

Холивудската звезда Том Круз обмисля да предложи брак на колежката си Ана де Армас, с която е в отношения от няколко месеца. Според източници на RadarOnline актьорът вече подготвя "железен" предбрачен договор, който бъдещата му годеница ще трябва да подпише, пише dir.bg.

"Том е свикнал да държи всичко под контрол. В живота му няма нищо, което да се случва без договор или споразумение", коментира приближен до актьора.

Круз, чието състояние се оценява на около 600 млн. долара, живее изключително затворено и държи новите хора в обкръжението си да са проверени и напълно надеждни. "Той е луд по Ана и е готов да ѝ предложи брак, но държи всичко да е юридически гарантирано. Убеден е, че тя няма да има проблем да подпише договора", допълва източникът.

Според RadarOnline двамата са се сближили на снимачната площадка, а връзката им бързо е прераснала в сериозна. "Том вече говори за голяма сватба в Лондон и няма търпение Ана официално да стане част от живота му", твърди още запознатият.

Круз има зад гърба си три брака - с актрисите Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс.