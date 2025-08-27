Ким Кардашиян и дъщеря ѝ Норт подлудиха Рим (ВИДЕО)

Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт буквално засенчиха уличките на Рим с черни тоалети по време на скорошна вечерна разходка, пише marica.bg.

44-годишната основателка на SKIMS избра елегантна копринена рокля, докато Норт се появи с черен корсет, пола и ботуши до коляното, които я направиха да изглежда почти по-висока от майка си. Косата на Норт, боядисана в електриково синьо, беше сплетена в две дълги опашки до кръста – визия, която моментално привлече всички погледи.

Двете заснеха TikTok клип, танцувайки на песента на Destroy Lonely – „If Looks Could Kill“, показвайки хъс и стил, които дори предизвикаха коментари за модната храброст на Норт. През юни Ким за първи път показа синия кичур в Instagram Stories, а през юли публикува колаж, сравняващ младежките си години с тези на дъщеря си, подчертавайки невероятната прилика между тях: „Каквато майка, такава дъщеря “.

Кардашиян, майка и на Псалм (6), Чикаго (7) и Сейнт (9), често споделя, че Норт е нейната модна консултантка. По време на Met Gala 2025 Ким разкри, че дъщеря ѝ притежава духа на Джоан Ривърс и винаги присъства на подготовките за събитието.

„Норт е критична, но в добрия смисъл. Научи ме, че важното е да бъдеш себе си. Дори когато нещо не е нейният стил, тя винаги пита: ‘Ти харесва ли го?’ – това е всичко, което има значение“, сподели звездата.

Очевидно модната династия Кардашиян вече включва и следващото поколение – със стил и attitude, които не оставят никого безразличен.

