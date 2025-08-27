Новини
Ким Кардашиян и дъщеря ѝ Норт подлудиха Рим (ВИДЕО)

27 Август, 2025 09:41 842 4

Двете заснеха TikTok клип, танцувайки на песента на Destroy Lonely – „If Looks Could Kill“

Ким Кардашиян и дъщеря ѝ Норт подлудиха Рим (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт буквално засенчиха уличките на Рим с черни тоалети по време на скорошна вечерна разходка, пише marica.bg.

44-годишната основателка на SKIMS избра елегантна копринена рокля, докато Норт се появи с черен корсет, пола и ботуши до коляното, които я направиха да изглежда почти по-висока от майка си. Косата на Норт, боядисана в електриково синьо, беше сплетена в две дълги опашки до кръста – визия, която моментално привлече всички погледи.

Двете заснеха TikTok клип, танцувайки на песента на Destroy Lonely – „If Looks Could Kill“, показвайки хъс и стил, които дори предизвикаха коментари за модната храброст на Норт. През юни Ким за първи път показа синия кичур в Instagram Stories, а през юли публикува колаж, сравняващ младежките си години с тези на дъщеря си, подчертавайки невероятната прилика между тях: „Каквато майка, такава дъщеря “.

@kimandnorth it looks could k🙌@superdani @cocamichelle_ @Kim Kardashian ♬ if looks could kill - Destroy Lonely

Кардашиян, майка и на Псалм (6), Чикаго (7) и Сейнт (9), често споделя, че Норт е нейната модна консултантка. По време на Met Gala 2025 Ким разкри, че дъщеря ѝ притежава духа на Джоан Ривърс и винаги присъства на подготовките за събитието.

„Норт е критична, но в добрия смисъл. Научи ме, че важното е да бъдеш себе си. Дори когато нещо не е нейният стил, тя винаги пита: ‘Ти харесва ли го?’ – това е всичко, което има значение“, сподели звездата.

Очевидно модната династия Кардашиян вече включва и следващото поколение – със стил и attitude, които не оставят никого безразличен.

Източник: www.marica.bg


  • 1 Смех

    8 0 Отговор
    Тоя хилядолетен град е виждал какво ли не, ще го засенчат една к-о-в-р-а и наследницата й, на път да стане точно същата... :D :D :D

    Айде у лево!

    09:44 27.08.2025

  • 2 Ким Кардашиян и дъщеря ѝ Норт подлудиха

    8 0 Отговор
    пришълците в рим да им се изреждат

    09:44 27.08.2025

  • 3 ха ха

    6 0 Отговор
    Дъщеря и е само на 12 години,но гените на Кънчо вече крещят не, че на Ким са по-различни.

    09:47 27.08.2025

  • 4 пак поредните кифленски пълнежи

    11 0 Отговор
    от писарки търсещи да сервират
    празни от съдържание кьор фишеци
    вместо да пишат какво става по света
    което изисква повече напрягане на мозъка

    09:48 27.08.2025