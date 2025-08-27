Неверен мъж е пред развод заради обаждане от аптеката до жена му

В Китай съпруга обвини мъжа си в изневяра, след като аптекарка я информира за неуспешно плащане за контрацептиви, съобщава South China Morning Post.

Прелюбодеецът се опитал да купи противозачатъчни хапчета за 15,8 юана от аптека в град Янцзян, но поради повреда в системата за електронното плащане, то не било осъществено. Служителката в аптеката се обадила на номера, свързан с картата за отстъпка, и съобщил на съпругата на клиента сметката за покупката. Така тя разбрала за изневярата и вдигнала скандал на съпруга си.

„Сега жена ми знае всичко, а две семейства са на ръба на развода“, написа мъжът в социалните мрежи, настоявайки за обезщетение от аптеката за „нарушаване на личния живот“. Адвокатът Фу Джиен обясни, че би било почти невъзможно да се докаже вината на аптеката, тъй като обаждането е било бизнес нужда, а не умишлено разкриване на информация.