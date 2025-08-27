Новини
Неверен мъж е пред развод заради обаждане от аптеката до жена му

Неверен мъж е пред развод заради обаждане от аптеката до жена му

27 Август, 2025 10:42 1 715 23

„Сега жена ми знае всичко, а две семейства са на ръба на развода“, написа мъжът в социалните мрежи

Неверен мъж е пред развод заради обаждане от аптеката до жена му - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

В Китай съпруга обвини мъжа си в изневяра, след като аптекарка я информира за неуспешно плащане за контрацептиви, съобщава South China Morning Post.

Прелюбодеецът се опитал да купи противозачатъчни хапчета за 15,8 юана от аптека в град Янцзян, но поради повреда в системата за електронното плащане, то не било осъществено. Служителката в аптеката се обадила на номера, свързан с картата за отстъпка, и съобщил на съпругата на клиента сметката за покупката. Така тя разбрала за изневярата и вдигнала скандал на съпруга си.

„Сега жена ми знае всичко, а две семейства са на ръба на развода“, написа мъжът в социалните мрежи, настоявайки за обезщетение от аптеката за „нарушаване на личния живот“. Адвокатът Фу Джиен обясни, че би било почти невъзможно да се докаже вината на аптеката, тъй като обаждането е било бизнес нужда, а не умишлено разкриване на информация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Няма грешка

    6 0 Отговор
    Провидението...

    Коментиран от #4

    10:45 27.08.2025

  • 4 Мий!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма грешка":

    Тъпотията! Тези карти винаги ще те предадат.

    10:48 27.08.2025

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    10:51 27.08.2025

  • 7 Всичко

    7 1 Отговор
    Свързано с изневяра ,хотел лекарства ресторанти и тн се плащат кеш

    Коментиран от #22

    10:57 27.08.2025

  • 19 1488

    2 1 Отговор
    дано се оправят хopaтa

    11:02 27.08.2025

  • 21 Пич

    6 0 Отговор
    А защо трябва да изневерява някой ?! Продължавам да твърдя че това правят само глупаците. Умните хора ако загубят любовта си си дават свобода като се разделят. Тогава правят всичко като свободни хора и не изневеряват на никого !

    11:07 27.08.2025

  • 22 мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всичко":

    Който има опит с тези неща, знае...

    11:42 27.08.2025

  • 23 ДДДДД

    0 0 Отговор
    Ако беше платил в брой нямаше да го има проблема. Биг брадъра следи...

    12:11 27.08.2025