Стана ясно коя е годеницата на Емрах Стораро - с Фики ще са баджанаци (СНИМКИ)

Емрах Стораро изненада мрежата с новината, че е сгоден. Видеа и снимки от пищния годеж, който прилича досущ на сватба, гръмнаха в социалните мрежи и навъртяха милиони гледания.

Годежът се състоя в понеделник, като мнозина бяха изненадани, защото досега не се и предполагаше, че Емрах е на прага на такава важна крачка. Но най-шокиращо за феновете му се оказа коя е булката.

Баща му Тони Стораро поздрави бъдещото семейство с песни, а брат му Фики също не скри радостта си – в Instagram той публикува видео със заглавие "Годежът на брат ми", в което четиримата – той, съпругата му, Емрах и годеницата – се забавляват в колата.

Любопитен детайл около събитието е, че годеницата на Емрах -Айлян, е сестра на Гюлджан – съпругата на Фики. Това превръща двете семейни двойки в своеобразни огледала едно на друго, което предизвика вълна от коментари в мрежата, пише Шоу Блиц.

Фамилията Стораро е известна с това, че традиционно родителите участват активно в избора на бъдещи съпруги за синовете. Така се случи и с Фики, а сега това не е подминало и по-малкия, но и по-буен Емрах. В миналото подобна намеса доведе до напрежение, особено по време на кратката му връзка с певицата Теди Александрова, когато се заговори дори за намеса на ходжа, за да бъдат разделени.

Въпреки онлайн спекулациите, голяма част от последователите на Емрах и цялото семейство ги поздравяват за щастливото събитие и очакват сватбата, която със сигурност ще привлече широк медиен интерес.