Новини
Любопитно »
Стана ясно коя е годеницата на Емрах Стораро - с Фики ще са баджанаци (СНИМКИ)

Стана ясно коя е годеницата на Емрах Стораро - с Фики ще са баджанаци (СНИМКИ)

27 Август, 2025 12:58 1 342 17

  • годеница-
  • булка-
  • сватба-
  • емрах стораро-
  • фики стораро-
  • сестра

Бъдещата съпруга на Емрах се оказа сестра на съпругата на Фики

Стана ясно коя е годеницата на Емрах Стораро - с Фики ще са баджанаци (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро изненада мрежата с новината, че е сгоден. Видеа и снимки от пищния годеж, който прилича досущ на сватба, гръмнаха в социалните мрежи и навъртяха милиони гледания.

Годежът се състоя в понеделник, като мнозина бяха изненадани, защото досега не се и предполагаше, че Емрах е на прага на такава важна крачка. Но най-шокиращо за феновете му се оказа коя е булката.

@emrahstoraro90 #fyp #Обичам те #❤️ ♬ original sound - 𝐴𝑡𝑒𝑠̧𝑙𝑖 𝐴𝑠̧𝑘❤️‍🔥

Баща му Тони Стораро поздрави бъдещото семейство с песни, а брат му Фики също не скри радостта си – в Instagram той публикува видео със заглавие "Годежът на брат ми", в което четиримата – той, съпругата му, Емрах и годеницата – се забавляват в колата.

Любопитен детайл около събитието е, че годеницата на Емрах -Айлян, е сестра на Гюлджан – съпругата на Фики. Това превръща двете семейни двойки в своеобразни огледала едно на друго, което предизвика вълна от коментари в мрежата, пише Шоу Блиц.

@emrahstoraro90 моята съпруга е с моя батко снахата#❤️ #fyp #emrahstoraro #fiki @FikiStoraro @TONI STORARO _OFFICIAL ♬ original sound - emrahstoraro ofiicial 🎵💶

Фамилията Стораро е известна с това, че традиционно родителите участват активно в избора на бъдещи съпруги за синовете. Така се случи и с Фики, а сега това не е подминало и по-малкия, но и по-буен Емрах. В миналото подобна намеса доведе до напрежение, особено по време на кратката му връзка с певицата Теди Александрова, когато се заговори дори за намеса на ходжа, за да бъдат разделени.

Въпреки онлайн спекулациите, голяма част от последователите на Емрах и цялото семейство ги поздравяват за щастливото събитие и очакват сватбата, която със сигурност ще привлече широк медиен интерес.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    - Вакса , моля Ваксааа......
    А....... тези някой ги е ваксал преди мене...!!!

    13:01 27.08.2025

  • 2 Мнение

    8 0 Отговор
    Травеститът на Фикрет се казва Лилава Венцова.

    13:01 27.08.2025

  • 3 Хахаха

    14 0 Отговор
    Хубава работа, а ма с... иг@нск@ ...
    Ся остава и баща Стораро да ги опъне и става работата точ

    Коментиран от #8

    13:02 27.08.2025

  • 4 Малката муха

    14 0 Отговор
    ЦигаHска му работа.

    13:04 27.08.2025

  • 5 Уф Божкеее...!

    8 0 Отговор
    Добре,че го казахте,че вече да спя спокойно...🤣😆😂😝😆🤣!

    13:05 27.08.2025

  • 6 лоза

    12 0 Отговор
    Обяснено по-просто:двама братя са женени за две сестри.

    13:08 27.08.2025

  • 7 Тони Стораро

    8 0 Отговор
    Който има балдъза е,е два г,за

    13:08 27.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Като купят булка е длъжна да обслужва всички мъже в семейството.Такава е традицията.

    13:10 27.08.2025

  • 9 И защо

    5 0 Отговор
    са ѝ сложили тези корони на главата ?

    Коментиран от #13

    13:24 27.08.2025

  • 10 Тома

    2 0 Отговор
    При циганите това е ценности да се взимат роднини помежду си.

    13:39 27.08.2025

  • 11 ГОЛЯМ ПРАЗ

    1 0 Отговор
    дреме ми

    13:45 27.08.2025

  • 12 Стана ясно коя е годеницата

    2 0 Отговор
    познаваме я в маалата
    шукар е
    отзивчива

    13:46 27.08.2025

  • 13 999

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "И защо":

    За да се върже с другия кич в облеклото и интериора...цигански Барок ...

    13:47 27.08.2025

  • 14 Хубава работа

    0 0 Отговор
    Ама ци….ка

    13:47 27.08.2025

  • 15 Разбирач

    1 0 Отговор
    В този етнос, не бих се учудил и да са братчеди

    13:48 27.08.2025

  • 16 руzcлямски

    0 0 Отговор
    адети

    13:48 27.08.2025

  • 17 МЛАДО МОМЧЕ ТЯХЕН КОНКУРЕНТ

    0 0 Отговор
    КОЙТО БЕ ГИ ДЕТРОНИРАЛ ТОТААААЛНО ЗАГАДЪЧНО ПАДНА ОТ ВИСОКО ЗА ДА ПРОДЪЛЖАТ ТИЯ ДА ПРАЯТ ПАРИ....

    13:48 27.08.2025