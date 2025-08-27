Галя от "Каризма" се показа само по прашки (СНИМКА)

Галя от разпадналия се отдавна дует „Каризма“ разпали страстите в социалните мрежи с дръзка снимка. Певицата публикува кадър от терасата на дома си, на който позира само по прашки и с гръб към камерата. Смелата топлес визия предизвика множество коментари и вълна от реакции онлайн.
На 47 години Галя демонстрира впечатляваща фигура, за която биха завидели и далеч по-млади нейни колежки от музикалния бранш. От месеци тя се е фокусирала върху спорта и стриктен хранителен режим, което ѝ позволява да поддържа стройна и елегантна форма.
Тя не публикува провокативни кадри често, заради което този успя да нагорещи до червено мрежата и предизвика множество коментари, възхваляващи формата ѝ.
1 Сила
Коментиран от #3, #15
15:34 27.08.2025
2 за отразяващия писар
в екслузивно интервю
15:36 27.08.2025
3 Така си е
До коментар #1 от "Сила":Каква невероятна футбулна драма ,драги телевизионни зрители...каква драма!!
15:36 27.08.2025
4 Оооххх малейй
15:37 27.08.2025
5 Така ли?
Коментиран от #6
15:37 27.08.2025
6 Освалдо Риос
До коментар #5 от "Така ли?":Какъв тампон? Оттам течението отдавна е само бяло.
15:39 27.08.2025
7 Гретиния
Коментиран от #26
15:40 27.08.2025
8 дедо Флашко
15:41 27.08.2025
9 пенсионер от Варна
15:45 27.08.2025
10 арна
Коментиран от #12
15:45 27.08.2025
11 Кико
15:48 27.08.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "арна":Рускинчето беше арно, га беше младо. Сега дърто, има СПИН, беше зависимо от наркотици, ковти работа.
Коментиран от #18
15:49 27.08.2025
13 А прашката
15:49 27.08.2025
14 Авто маниак
Коментиран от #29
15:49 27.08.2025
15 село
До коментар #1 от "Сила":Е, отслабнала е, но не се е подмладила. За куче не знам, но мисля, че има поне едно дете от някакъв негър. И не я наричайте павица, щом си вади хляба със събличане.
15:52 27.08.2025
16 Хаха
15:52 27.08.2025
17 Талмуд
15:56 27.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
Коментиран от #27
15:57 27.08.2025
20 Факт
16:00 27.08.2025
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
16:00 27.08.2025
22 Архимандрисандрит Бибиян
16:02 27.08.2025
23 Анонимен
16:03 27.08.2025
24 Аман от мрънкащи и кусурджии
16:05 27.08.2025
25 Бабугер
16:07 27.08.2025
26 Вие
До коментар #7 от "Гретиния":Сте едно свежо бижу, отново ме разсмяхте!
16:09 27.08.2025
27 А ти
До коментар #19 от "Анонимен":Жена ли си или мъж?
16:14 27.08.2025
28 Читател
16:15 27.08.2025
29 наташките
До коментар #14 от "Авто маниак":си падат по черния сладдолед
16:33 27.08.2025
30 ,,,,,,
16:35 27.08.2025
31 Спиро
16:52 27.08.2025