Галя от "Каризма" се показа само по прашки (СНИМКА)

Галя от разпадналия се отдавна дует „Каризма“ разпали страстите в социалните мрежи с дръзка снимка. Певицата публикува кадър от терасата на дома си, на който позира само по прашки и с гръб към камерата. Смелата топлес визия предизвика множество коментари и вълна от реакции онлайн.

На 47 години Галя демонстрира впечатляваща фигура, за която биха завидели и далеч по-млади нейни колежки от музикалния бранш. От месеци тя се е фокусирала върху спорта и стриктен хранителен режим, което ѝ позволява да поддържа стройна и елегантна форма.

Тя не публикува провокативни кадри често, заради което този успя да нагорещи до червено мрежата и предизвика множество коментари, възхваляващи формата ѝ.