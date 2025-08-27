Галя от "Каризма" се показа само по прашки (СНИМКА)

Новини
27 Август, 2025

Галка, която от известно време, полага страхотни усилия, за да извае фигурата си, не спира да я демонстрира

Снимки: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Галя от разпадналия се отдавна дует „Каризма“ разпали страстите в социалните мрежи с дръзка снимка. Певицата публикува кадър от терасата на дома си, на който позира само по прашки и с гръб към камерата. Смелата топлес визия предизвика множество коментари и вълна от реакции онлайн.

На 47 години Галя демонстрира впечатляваща фигура, за която биха завидели и далеч по-млади нейни колежки от музикалния бранш. От месеци тя се е фокусирала върху спорта и стриктен хранителен режим, което ѝ позволява да поддържа стройна и елегантна форма.

Тя не публикува провокативни кадри често, заради което този успя да нагорещи до червено мрежата и предизвика множество коментари, възхваляващи формата ѝ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    31 24 Отговор
    Квото и да показва , реалността е сурова и жестока ....на 47 години стара мома , ни дете , ни куче , ни мъж , ни жена .....влака отдавна е подминал гарата !!!

    Коментиран от #3, #15

    15:34 27.08.2025

  • 2 за отразяващия писар

    10 1 Отговор
    Галя от "Каризма" се показа само по без прашки
    в екслузивно интервю

    15:36 27.08.2025

  • 3 Така си е

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Каква невероятна футбулна драма ,драги телевизионни зрители...каква драма!!

    15:36 27.08.2025

  • 4 Оооххх малейй

    10 4 Отговор
    Абе Тишо да бе я помолил барем да се обърне,че и аз да му ударя шамара :)))

    15:37 27.08.2025

  • 5 Така ли?

    8 8 Отговор
    Даже конеца на тампона се вижда

    Коментиран от #6

    15:37 27.08.2025

  • 6 Освалдо Риос

    15 8 Отговор

    До коментар #5 от "Така ли?":

    Какъв тампон? Оттам течението отдавна е само бяло.

    15:39 27.08.2025

  • 7 Гретиния

    10 5 Отговор
    Ама предупреждавайте от по далече , че бях на терасата като видях снимката с дупенцето , и питона като рипна та се заглави между пръчките на терасата. Дърпам наобратно да го извадя но главата държи контра и пак влиза. А е и срамно защото отдолу се е събрала някаква женска агитката , развъртат някакви стотачки и петдесетачки а две три незнам защо започнаха да отварят чадъри...

    Коментиран от #26

    15:40 27.08.2025

  • 8 дедо Флашко

    14 6 Отговор
    Вие по какво искате да се покаже тази красавица?! А?! По автомобилни гуми,ли?

    15:41 27.08.2025

  • 9 пенсионер от Варна

    5 3 Отговор
    да, ама ако беше с истински "прашки" щеше да скъса синджира !

    15:45 27.08.2025

  • 10 арна

    22 4 Отговор
    си е момата, какво се отваряте. Вашите кокарджи сигурно са по-хубави!

    Коментиран от #12

    15:45 27.08.2025

  • 11 Кико

    9 12 Отговор
    И без прашки да се покаже все тая брато. Стара чанта мачкан лак. Амо много много мачкан.

    15:48 27.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    12 7 Отговор

    До коментар #10 от "арна":

    Рускинчето беше арно, га беше младо. Сега дърто, има СПИН, беше зависимо от наркотици, ковти работа.

    Коментиран от #18

    15:49 27.08.2025

  • 13 А прашката

    7 1 Отговор
    Има ли кой да я опъва или го бива само снимки да прави?

    15:49 27.08.2025

  • 14 Авто маниак

    12 3 Отговор
    Тази нали се думкаше с негри ?

    Коментиран от #29

    15:49 27.08.2025

  • 15 село

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Е, отслабнала е, но не се е подмладила. За куче не знам, но мисля, че има поне едно дете от някакъв негър. И не я наричайте павица, щом си вади хляба със събличане.

    15:52 27.08.2025

  • 16 Хаха

    11 0 Отговор
    Кво да се прави, и това е вид работа. Трябва да се яде и да има пари за бело.... Само че вече не е първа младост и търсенето ще е по-слабо

    15:52 27.08.2025

  • 17 Талмуд

    3 9 Отговор
    ДПС ново начало е номер едно

    15:56 27.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    1 1 Отговор
    Моите скали са къде по-хубави!

    Коментиран от #27

    15:57 27.08.2025

  • 20 Факт

    5 0 Отговор
    Вече се чуди какво да измисли!

    16:00 27.08.2025

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Галка търси еднооки смоци с дисаги... и дебели портфейли...

    16:00 27.08.2025

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    6 0 Отговор
    Има грешка авторът,шом се виждат гащи не е прашка!

    16:02 27.08.2025

  • 23 Анонимен

    5 0 Отговор
    Едва ли се притеснява от някой воайор!

    16:03 27.08.2025

  • 24 Аман от мрънкащи и кусурджии

    7 2 Отговор
    Галка си е много готина!

    16:05 27.08.2025

  • 25 Бабугер

    5 0 Отговор
    Ще счупя кокалите на прашката й...

    16:07 27.08.2025

  • 26 Вие

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гретиния":

    Сте едно свежо бижу, отново ме разсмяхте!

    16:09 27.08.2025

  • 27 А ти

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Жена ли си или мъж?

    16:14 27.08.2025

  • 28 Читател

    5 0 Отговор
    Ако е тя за годините си е много добре, трябваше да роди 1,2 деца.

    16:15 27.08.2025

  • 29 наташките

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Авто маниак":

    си падат по черния сладдолед

    16:33 27.08.2025

  • 30 ,,,,,,

    2 2 Отговор
    Бездетна стара мома

    16:35 27.08.2025

  • 31 Спиро

    0 0 Отговор
    Ох, ох става кафявата долина.

    16:52 27.08.2025