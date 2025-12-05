Корнелия Нинова отслабна драстично (СНИМКА)

Бившата председателка на БСП Корнелия Нинова прикова погледите на аудиторията си в социалните мрежи, но не с политическите си изяви, а с видимо вталена фигура. Нинова публикува снимка, на която е с каубойска шапка и високи ботуши, позирайки усмихната до расов кон.
Последователите ѝ в мрежата насочиха вниманието си към видимо променената фигура на Корнелия. Тя изглежда значително отслабнала и и стегната, което веднага породи коментари - повечето одобрителни за по-свежия ѝ вид.
По-голямата част от потребителите побързаха да я похвалят за усърдието да свали излишното тегло. Други обаче се усъмниха, че промяната е твърде рязка, за да е само от режим и веднага се усъмниха, че Нинова е използвала лекарства за отслабване, които станаха голям хит сред известните напоследък.
Забелязва се, че освен с новата си фигура, Корнелия Нинова изпъква онлайн и със засилено присъствие, което навежда мнозина да си мислят, че политическата лидерка също ще се включи на следващите избори - било то редовни или предсрочни, с новата си формация "Непокорна България". Предстои да видим, но участието ѝ в масовите протести от понеделник говорят еднозначно за отношението ѝ към настоящото правителство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:01 05.12.2025
2 Пич
Коментиран от #10, #33
14:02 05.12.2025
3 Разбирач
14:02 05.12.2025
4 Не сте добре
14:03 05.12.2025
5 Смешник
Коментиран от #7
14:03 05.12.2025
6 Възраждане
14:03 05.12.2025
7 Не,
До коментар #5 от "Смешник":Спряла е да се ядосва заради гладните червени кухи лейки.
14:04 05.12.2025
8 Готова е!
Коментиран от #11
14:08 05.12.2025
9 развратния мешчо пух
14:09 05.12.2025
10 Птичка
До коментар #2 от "Пич":Не е вярно, при мен е обратно, сега ме заглеждат. Но е вярно, че тези които рязко отслабват, след това изглеждат като вещици.
Коментиран от #12, #13
14:10 05.12.2025
11 Самолет
До коментар #8 от "Готова е!":Само че, Тиквата не й е в категорията, тя е класи над този нещастни.
Коментиран от #15
14:12 05.12.2025
12 Заглеждат те...
До коментар #10 от "Птичка":А като те заговорят, бягат като дявол от тамян.🤯
14:12 05.12.2025
13 Пич
До коментар #10 от "Птичка":Ти си от малкото късметлийкй! Ще ти кажа защо. Малкото които не се сбръчкват, първо имат добра кожа по генетика, и като второ, не са били с много наднормено тегло, а по скоро го правят като поддръжка на добото тегло, или да кажем, не са имали нужда да свалят много. Познах ли?
14:15 05.12.2025
14 явер
Коментиран от #16
14:16 05.12.2025
15 разбира се
До коментар #11 от "Самолет":Тиквата разбира само от б0й по тиквата.
14:16 05.12.2025
16 Седемте козякливи джуджета
До коментар #14 от "явер":Щото това е униформата на американдките говедари и е най-подходяща когато газиш говежди и конски ф@6кии!
14:21 05.12.2025
17 Панчо Виля
Коментиран от #19, #20
14:22 05.12.2025
18 Весело
14:23 05.12.2025
19 Весело
До коментар #17 от "Панчо Виля":Няма автомоцили на НСО да я возят и трябва да ходи пеша.
14:24 05.12.2025
20 мда
До коментар #17 от "Панчо Виля":Говорят, че напоследък са се появили някакви тъпаци със златни тоалетни. Време е някой да ги покаже на цяла България, а после да им поискат оставките!
14:25 05.12.2025
21 Р Г В
Коментиран от #24
14:27 05.12.2025
22 Руснаков
14:28 05.12.2025
23 Хаха
14:28 05.12.2025
24 По политическата стълба надолу
До коментар #21 от "Р Г В":На Ваня Григорова и остана само да се снима!😄
14:29 05.12.2025
25 ГЕРБ
14:29 05.12.2025
26 1234
Коментиран от #27
14:30 05.12.2025
27 математика за злобари
До коментар #26 от "1234":Оня с абревиатурата ГЕРБ ме подсети за един виц, който е малко дълъг, но ще го разкажа набързо. Изневеряващ мъж 54г. оставил бележка на жена си, че си има неговите нужди и отива за уикенда при 25-годишната си секретарка. А жена му му отговорила с бележка, че отива да играе тенис с 25-годишния си инструктор и му напомнила, че 25 влиза повече пъти в 54, отколкото 54 в 25.
14:37 05.12.2025
28 Все същата свинкя
14:38 05.12.2025
29 Скоро
14:43 05.12.2025
30 Анонимен
14:50 05.12.2025
31 Ездачката е на
14:51 05.12.2025
32 Анонимен
14:51 05.12.2025
33 просто факти
До коментар #2 от "Пич":Роби Уилямс почти ослепя от тия инжекции.
14:53 05.12.2025
34 Циците до пъпа
14:55 05.12.2025
35 Участъков терапевт
14:57 05.12.2025
36 д-р Бабова
15:15 05.12.2025
37 ЕДГАР КЕЙСИ
15:18 05.12.2025