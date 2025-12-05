Новини
Любопитно »
Корнелия Нинова отслабна драстично (СНИМКА)

5 Декември, 2025 13:59 2 259 37

  • корнелия нинова-
  • отслабване-
  • фигура-
  • бсп

Бившата лидерка на БСП показа нова вталена фигура

Корнелия Нинова отслабна драстично (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата председателка на БСП Корнелия Нинова прикова погледите на аудиторията си в социалните мрежи, но не с политическите си изяви, а с видимо вталена фигура. Нинова публикува снимка, на която е с каубойска шапка и високи ботуши, позирайки усмихната до расов кон.

Последователите ѝ в мрежата насочиха вниманието си към видимо променената фигура на Корнелия. Тя изглежда значително отслабнала и и стегната, което веднага породи коментари - повечето одобрителни за по-свежия ѝ вид.

По-голямата част от потребителите побързаха да я похвалят за усърдието да свали излишното тегло. Други обаче се усъмниха, че промяната е твърде рязка, за да е само от режим и веднага се усъмниха, че Нинова е използвала лекарства за отслабване, които станаха голям хит сред известните напоследък.

Забелязва се, че освен с новата си фигура, Корнелия Нинова изпъква онлайн и със засилено присъствие, което навежда мнозина да си мислят, че политическата лидерка също ще се включи на следващите избори - било то редовни или предсрочни, с новата си формация "Непокорна България". Предстои да видим, но участието ѝ в масовите протести от понеделник говорят еднозначно за отношението ѝ към настоящото правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Няма депутатски кюфтета вече

    14:01 05.12.2025

  • 2 Пич

    23 3 Отговор
    Всички отслабнали с Оземпик се сбръчкват като смачкана хартия !

    Коментиран от #10, #33

    14:02 05.12.2025

  • 3 Разбирач

    20 5 Отговор
    Браво, Браво. Една жена може да отслабне така само ако я помпат редовно и мъжката

    14:02 05.12.2025

  • 4 Не сте добре

    19 3 Отговор
    Същата си е, а вие сте за очила.

    14:03 05.12.2025

  • 5 Смешник

    15 8 Отговор
    Ами спря лапачката докато беше на власт в Бсп

    Коментиран от #7

    14:03 05.12.2025

  • 6 Възраждане

    12 5 Отговор
    Може би е време да захлеби. Ако Генерал Румен Радев я приюти, има шанс

    14:03 05.12.2025

  • 7 Не,

    22 1 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    Спряла е да се ядосва заради гладните червени кухи лейки.

    14:04 05.12.2025

  • 8 Готова е!

    13 4 Отговор
    Вече е готова да се разберат с Борисов като мъже.

    Коментиран от #11

    14:08 05.12.2025

  • 9 развратния мешчо пух

    3 9 Отговор
    Явно някой и дава яко отпред а може и отзад

    14:09 05.12.2025

  • 10 Птичка

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не е вярно, при мен е обратно, сега ме заглеждат. Но е вярно, че тези които рязко отслабват, след това изглеждат като вещици.

    Коментиран от #12, #13

    14:10 05.12.2025

  • 11 Самолет

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Готова е!":

    Само че, Тиквата не й е в категорията, тя е класи над този нещастни.

    Коментиран от #15

    14:12 05.12.2025

  • 12 Заглеждат те...

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Птичка":

    А като те заговорят, бягат като дявол от тамян.🤯

    14:12 05.12.2025

  • 13 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Птичка":

    Ти си от малкото късметлийкй! Ще ти кажа защо. Малкото които не се сбръчкват, първо имат добра кожа по генетика, и като второ, не са били с много наднормено тегло, а по скоро го правят като поддръжка на добото тегло, или да кажем, не са имали нужда да свалят много. Познах ли?

    14:15 05.12.2025

  • 14 явер

    4 7 Отговор
    Защо се облича по американски, а не по руски, като казак, нали защитава винаги Мордор. Просто ми са толкова смешни и нагли, че как може да вярваш в социалист(комунист).

    Коментиран от #16

    14:16 05.12.2025

  • 15 разбира се

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Самолет":

    Тиквата разбира само от б0й по тиквата.

    14:16 05.12.2025

  • 16 Седемте козякливи джуджета

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "явер":

    Щото това е униформата на американдките говедари и е най-подходяща когато газиш говежди и конски ф@6кии!

    14:21 05.12.2025

  • 17 Панчо Виля

    4 3 Отговор
    Няма вече служебни банкети

    Коментиран от #19, #20

    14:22 05.12.2025

  • 18 Весело

    5 3 Отговор
    Изритването от политиката води до отслабване поради обедняване.

    14:23 05.12.2025

  • 19 Весело

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Панчо Виля":

    Няма автомоцили на НСО да я возят и трябва да ходи пеша.

    14:24 05.12.2025

  • 20 мда

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Панчо Виля":

    Говорят, че напоследък са се появили някакви тъпаци със златни тоалетни. Време е някой да ги покаже на цяла България, а после да им поискат оставките!

    14:25 05.12.2025

  • 21 Р Г В

    0 3 Отговор
    Преди няколко месеца г-жа Ваня Григорова публикува своя снимка с която демонстрира перфектна фигура и спечели многобройни харесвания от читателите . Тогава пожелах и г-жа Корни да предприеме нещо за корекция на телесните си форми а не да се прави на многострадална Геновева и да не изтъква ежедневно какво е съветвала управляващите. "" Успех на Непокорна България "" А дано ама на дали.

    Коментиран от #24

    14:27 05.12.2025

  • 22 Руснаков

    5 1 Отговор
    Това го чака всеки който излезне от НС...глад..

    14:28 05.12.2025

  • 23 Хаха

    3 1 Отговор
    Ами парата за джоба намаля. Няма министерски пост, няма партия хранилка. Закъса я от всякъде.

    14:28 05.12.2025

  • 24 По политическата стълба надолу

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Р Г В":

    На Ваня Григорова и остана само да се снима!😄

    14:29 05.12.2025

  • 25 ГЕРБ

    5 4 Отговор
    Тая бабичка от злоба ще изчезне

    14:29 05.12.2025

  • 26 1234

    6 0 Отговор
    МОЖЕ ДА СИ Е НАМЕРИЛА МЛАД ЛЮБОВНИК

    Коментиран от #27

    14:30 05.12.2025

  • 27 математика за злобари

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "1234":

    Оня с абревиатурата ГЕРБ ме подсети за един виц, който е малко дълъг, но ще го разкажа набързо. Изневеряващ мъж 54г. оставил бележка на жена си, че си има неговите нужди и отива за уикенда при 25-годишната си секретарка. А жена му му отговорила с бележка, че отива да играе тенис с 25-годишния си инструктор и му напомнила, че 25 влиза повече пъти в 54, отколкото 54 в 25.

    14:37 05.12.2025

  • 28 Все същата свинкя

    2 3 Отговор
    Си е!

    14:38 05.12.2025

  • 29 Скоро

    4 0 Отговор
    И цялото бкп Ново начало ще заслабне кардинално

    14:43 05.12.2025

  • 30 Анонимен

    3 1 Отговор
    Как няма да ослабне няма държавна хранилка

    14:50 05.12.2025

  • 31 Ездачката е на

    3 1 Отговор
    Оземпик.

    14:51 05.12.2025

  • 32 Анонимен

    3 0 Отговор
    На държавната хранилката ядат като разпрани

    14:51 05.12.2025

  • 33 просто факти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Роби Уилямс почти ослепя от тия инжекции.

    14:53 05.12.2025

  • 34 Циците до пъпа

    2 2 Отговор
    Задникът го държат дънките.

    14:55 05.12.2025

  • 35 Участъков терапевт

    4 1 Отговор
    Пуснах и изследване за глисти.

    14:57 05.12.2025

  • 36 д-р Бабова

    0 0 Отговор
    Прилича на баба-каубойка от Средните щати. Вероятно е намалила хляба, баниците, тутманиците по мизийски, понички, кадаиф, баклави по турски.Наблегнала е-ако е намерила мющерии- на секс, гимнастика, ходене пеш.Ако има и вътрешни терзания, отслабването е неминуемо.

    15:15 05.12.2025

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    МАЛКО МЕ ИНТЕРЕСУВА ЧЕ КОРИ Е ОТСЛАБНАЛА ..................... ДА НЕ СТАВА "МИС СВЯТ" ......................

    15:18 05.12.2025