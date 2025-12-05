Корнелия Нинова отслабна драстично (СНИМКА)

Бившата председателка на БСП Корнелия Нинова прикова погледите на аудиторията си в социалните мрежи, но не с политическите си изяви, а с видимо вталена фигура. Нинова публикува снимка, на която е с каубойска шапка и високи ботуши, позирайки усмихната до расов кон.

Последователите ѝ в мрежата насочиха вниманието си към видимо променената фигура на Корнелия. Тя изглежда значително отслабнала и и стегната, което веднага породи коментари - повечето одобрителни за по-свежия ѝ вид.

По-голямата част от потребителите побързаха да я похвалят за усърдието да свали излишното тегло. Други обаче се усъмниха, че промяната е твърде рязка, за да е само от режим и веднага се усъмниха, че Нинова е използвала лекарства за отслабване, които станаха голям хит сред известните напоследък.

Забелязва се, че освен с новата си фигура, Корнелия Нинова изпъква онлайн и със засилено присъствие, което навежда мнозина да си мислят, че политическата лидерка също ще се включи на следващите избори - било то редовни или предсрочни, с новата си формация "Непокорна България". Предстои да видим, но участието ѝ в масовите протести от понеделник говорят еднозначно за отношението ѝ към настоящото правителство.