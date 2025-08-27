Новини
Филип Буков и Стоян Дойчев ще бъдат новите капитани в „Аз обичам България“

27 Август, 2025 14:54 403 2

  • аз обичам българия-
  • филип буков-
  • алекс сърчаджиева-
  • водеща-
  • шоу-
  • стоян дойчев-
  • капитани

Шоуто започва отново на 11 септември, а водеща ще бъде любимата Алекс Сърчаджиева

Филип Буков и Стоян Дойчев ще бъдат новите капитани в „Аз обичам България“ - 1
Снимки: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Забавна, динамична и носеща много нови знания за родината игра - „Аз обичам България“ се завръща по bTV с нов сезон, нови капитани и любимата водеща Александра Сърчаджиева - на 11 септември (четвъртък) точно в 20:00 ч. Актрисата вече очаква чаровните си колеги – актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев, които тази есен влизат в ролята на капитани на двата отбора.

Забавни и остроумни, симпатягите бързо ще омаят зрителите на bTV с чудесното си чувство за хумор, много знания, неподправени емоции и закачки. Приятели в живота и колеги на сцената и екрана, „бившите татковци“ ще се превърнат в страхотни капитани на своите отбори и с огромна страст за победа ще се борят до последно за всяка точка в играта.

Предстоящият сезон на „Аз обичам България“ ще предложи на цялото семейство пред екрана незабравимо пътешествие из родината с вълнуващи игри, в които да проверяват знанията си за нашата история, култура, природа и традиции. И тази есен зрителите, а и всички в студиото, ще се срещат с „Героите сред нас“ – играта, която представя не толкова известни, но изключителни, достойни съвременни българи, които са повод за гордост, възхищение и вдъхновение.

Наред с едни от най-обичаните игри, екипът на предаването е подготвил и нови – още по-забавни, любопитни и енергични, които ще доведат до неочаквани обрати в резултата и много смях. Някои от познатите игри ще са с обновени правила, а страхотният бенд на предаването все така ще бъде част от играта и ще се грижи за доброто настроение на всички.

„Аз обичам България“ ще се излъчва всеки четвъртък от 20:00 по bTV.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    Актрисата вече очаква симпатичните си колеги – актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев, ....ЖЕНИТЕ СА ЧАРОВНИ,А НЕ МЪЖЕТЕ!

    15:07 27.08.2025

  • 2 ъгъл

    0 0 Отговор
    „Аз обичам България“ защо няма да се излъчва в неделя? Нали така беше?

    15:13 27.08.2025