Най-малко десет души са убити при стрелба в гимназия в Канада, нападателят е мъртъв

Най-малко 10 души, включително стрелецът, бяха убити при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, Британска Колумбия, съобщи CBC.

Шестима мъртви бяха открити в училището, а друг почина на път за болницата. Полицията откри телата на още двама души в близка жилищна сграда, смъртта им също е свързана с инцидента.

Други 25 души се подлагат на медицински преглед.

Полицията съобщи, че се смята, че един заподозрян е мъртъв.

Училищният район „Пийс Ривър Саут“ заяви по-рано във вторник, че е въведен „локдаун“ както в средното училище, така и в началното училище „Тъмблър Ридж“.

Лари Нойфелд, член на законодателния орган от „Пийс Ривър Саут“, заяви пред репортери в законодателния орган, че на общността са изпратени линейки. Той каза, че не иска да разкрива повече информация поради опасения, че това може да застраши текущата операция.

По-рано той призова хората в общността да останат там, където са.

„Разбираме, че няколко души търсят близки и отново, моля, върнете се по домовете си и се подслонете на място и позволете на невероятните хора от полицията да направят тази красива общност, отново безопасна“, каза той.

На уебсайта на провинциалното правителство е посочено, че средното училище „Тъмблър Ридж“ има 175 ученици от 7 до 12 клас.