Най-малко десет души са убити при стрелба в гимназия в Канада, нападателят е мъртъв

11 Февруари, 2026 05:20, обновена 11 Февруари, 2026 04:50 1 105 4

Трагедията се е разиграла в градчето Тъмблър Ридж в Британска Колумбия

Най-малко десет души са убити при стрелба в гимназия в Канада, нападателят е мъртъв - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 10 души, включително стрелецът, бяха убити при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, Британска Колумбия, съобщи CBC.

Шестима мъртви бяха открити в училището, а друг почина на път за болницата. Полицията откри телата на още двама души в близка жилищна сграда, смъртта им също е свързана с инцидента.

Други 25 души се подлагат на медицински преглед.

Полицията съобщи, че се смята, че един заподозрян е мъртъв.

Училищният район „Пийс Ривър Саут“ заяви по-рано във вторник, че е въведен „локдаун“ както в средното училище, така и в началното училище „Тъмблър Ридж“.

Лари Нойфелд, член на законодателния орган от „Пийс Ривър Саут“, заяви пред репортери в законодателния орган, че на общността са изпратени линейки. Той каза, че не иска да разкрива повече информация поради опасения, че това може да застраши текущата операция.

По-рано той призова хората в общността да останат там, където са.

„Разбираме, че няколко души търсят близки и отново, моля, върнете се по домовете си и се подслонете на място и позволете на невероятните хора от полицията да направят тази красива общност, отново безопасна“, каза той.

На уебсайта на провинциалното правителство е посочено, че средното училище „Тъмблър Ридж“ има 175 ученици от 7 до 12 клас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената шапчица

    5 1 Отговор
    Ивайло Калушев-Мексиканеца е жив...

    04:35 11.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Приятелка: Извисена душа с чувство на дълг .... „На всеки пожелавам поне веднъж в този живот да срещне човек като Ивай(ло) (б.р. - Иванов). Извисена душа, с невероятно чувство за дълг и справедливост, и без да го натрапва, много бързо си проличаваше колко интелигентно същество е.

    04:39 11.02.2026

  • 3 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Престъпление без аналог в Канада, наречено още „Туин Пийкс“ по петрохански в .градчето Тъмблър Ридж...

    04:42 11.02.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КАНАДКИТЕ ПАДНАХА 5:0 НА ХОКЕЙ ОТ АМЕРИКАНКИТЕ В МИЛАНО
    И БОБЪРА ЯВНО Е ПРЕВЪРТЯЛ :)

    04:52 11.02.2026

