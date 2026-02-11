Песков: Ограничихме Telegram заради срамния отказ на компанията на Дуров да спазва руското законодателство

Решението за ограничаване на дейността на Telegram в Русия е взето поради отказа на месинджъра да спазва руското законодателство, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за ТАСС.

„Виждам и чета изявления на Роскомнадзор, че решението е взето, за да се забави дейността на Telegram, защото компанията не спазва руското законодателство. Голям срам е, че компанията не го спазва, но има закон, който трябва да се спазва“, каза той, отговаряйки на въпрос относно плановете за блокиране на Telegram в Русия.

На 9 и 10 февруари потребители в Русия се оплакаха от прекъсвания в услугата на Telegram. На 10 февруари източници на RBC съобщиха, че Роскомнадзор е решил да започне да ограничава дейността на месинджъра. По-късно Роскомнадзор потвърди, че продължава да налага „последователни ограничения“, за да гарантира, че Telegram спазва руското законодателство и да гарантира сигурността на данните на руските граждани.

Основателят на Telegram Павел Дуров впоследствие заяви, че месинджърът ще продължи да спазва принципа на свобода на словото и да уважава поверителността на потребителите „въпреки натиска“. „Ограничаването на свободата на гражданите никога не е правилното решение“, отбеляза той.

Дуров припомни, че иранските власти забраниха Telegram през 2018 г., но според него „повечето иранци все още използват Telegram, заобикаляйки цензурата“.

През пролетта на същата година Telegram беше блокиран в Русия по съдебно решение. Тогава ФСБ поиска ключове за криптиране от платформата за достъп до съобщения, но ръководството на месинджъра отказа да ги предостави. Властите решиха да деблокират Telegram през лятото на 2020 г.

През август миналата година месинджърът имаше проблеми с разговорите. Роскомнадзор обясни ограниченията като отговор на разпространението на измами, които според агенцията се използват от гласовата услуга на Telegram. През есента последва нова вълна от ограничения, тъй като Роскомнадзор заяви, че ръководството на платформата игнорира исканията за борба с измамите. WhatsApp също беше ограничена по това време.

Telegram заяви, че активно се бори със злонамереното използване на месинджъра, включително призиви за саботаж, насилие и измами. Представители на WhatsApp от своя страна обещаха да направят всичко възможно, за да гарантират, че потребителите в Русия имат достъп до криптирана комуникация от край до край.