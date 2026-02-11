Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Песков: Ограничихме Telegram заради срамния отказ на компанията на Дуров да спазва руското законодателство

11 Февруари, 2026 04:51, обновена 11 Февруари, 2026 04:57 1 472 14

Има закон, който трябва да се спазва, заяви говорителят на Кремъл

Песков: Ограничихме Telegram заради срамния отказ на компанията на Дуров да спазва руското законодателство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението за ограничаване на дейността на Telegram в Русия е взето поради отказа на месинджъра да спазва руското законодателство, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за ТАСС.

„Виждам и чета изявления на Роскомнадзор, че решението е взето, за да се забави дейността на Telegram, защото компанията не спазва руското законодателство. Голям срам е, че компанията не го спазва, но има закон, който трябва да се спазва“, каза той, отговаряйки на въпрос относно плановете за блокиране на Telegram в Русия.

На 9 и 10 февруари потребители в Русия се оплакаха от прекъсвания в услугата на Telegram. На 10 февруари източници на RBC съобщиха, че Роскомнадзор е решил да започне да ограничава дейността на месинджъра. По-късно Роскомнадзор потвърди, че продължава да налага „последователни ограничения“, за да гарантира, че Telegram спазва руското законодателство и да гарантира сигурността на данните на руските граждани.

Основателят на Telegram Павел Дуров впоследствие заяви, че месинджърът ще продължи да спазва принципа на свобода на словото и да уважава поверителността на потребителите „въпреки натиска“. „Ограничаването на свободата на гражданите никога не е правилното решение“, отбеляза той.

Дуров припомни, че иранските власти забраниха Telegram през 2018 г., но според него „повечето иранци все още използват Telegram, заобикаляйки цензурата“.

През пролетта на същата година Telegram беше блокиран в Русия по съдебно решение. Тогава ФСБ поиска ключове за криптиране от платформата за достъп до съобщения, но ръководството на месинджъра отказа да ги предостави. Властите решиха да деблокират Telegram през лятото на 2020 г.

През август миналата година месинджърът имаше проблеми с разговорите. Роскомнадзор обясни ограниченията като отговор на разпространението на измами, които според агенцията се използват от гласовата услуга на Telegram. През есента последва нова вълна от ограничения, тъй като Роскомнадзор заяви, че ръководството на платформата игнорира исканията за борба с измамите. WhatsApp също беше ограничена по това време.

Telegram заяви, че активно се бори със злонамереното използване на месинджъра, включително призиви за саботаж, насилие и измами. Представители на WhatsApp от своя страна обещаха да направят всичко възможно, за да гарантират, че потребителите в Русия имат достъп до криптирана комуникация от край до край.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    13 12 Отговор
    Ясно и закономерно е че както Отказът на Дуров,така и Отказите на всички компании функциониращи в Русия ще бъдат обявявани за "Срамни",докато е на власт настоящото Путиново Управление.Естествено на Света няма нищо вечно,затова и Въпросът с ПАДАНЕТО на Кръволока Путин и Кликата му е Въпрос НЕ "Дали",а "Кога"!

    Коментиран от #6, #13

    05:09 11.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    3 4 Отговор
    Мани го тоз Telegram l. Минете на ICQ. Навремето що жени напомпих от там.

    05:24 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коста

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Да бе Путин ... Ами оня лудият дядо Дончо с картечницата дето открадна на 3 държави петрола и сега Венецуела. Той много харби а? За него някви хубави думи кажи. Нали за Путин само лоши. Кажи каква хубава сделка сключи със Зеленчука за суровините на Океана. А в същото време ЕС ще плаща за американските оръжия за Окраина

    05:28 11.02.2026

  • 7 !!!!!

    10 4 Отговор
    Ограничението на свободата на словото се прави за да се скрие истината.

    05:38 11.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    пак започваш да се правиш на велик....

    07:12 11.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дъpту склepи

    0 3 Отговор
    В русия няма цeнзура и прaпаганда!

    07:59 11.02.2026

  • 12 Селянин

    3 1 Отговор
    Тоя Дуров да не се качва на никакви високи етажи, че се очертава да падне от някой парапет.

    08:11 11.02.2026

  • 13 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Коте, не го ли арестува ха този Дуров в Франция преди година, две? И Макрончо нещо го беше обвинил че не дава достъп до някои функции на Телеграма, демек да следят хората? Тогава ти оплю ли франсетата? Или страдаш от раздвоение на личността?

    08:18 11.02.2026

  • 14 Украйна

    0 0 Отговор
    Това е то в Русия има закони които трябва да се спазват 😂😂😂
    Не може всеки да си прави каквото си иска, когато си иска и където си иска 😂😂😂
    Това е то демократична държава направо да им завиди човек.

    10:11 11.02.2026

