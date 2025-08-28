Новини
Любопитно »
Разкриха прост начин за връщане на смисъла в живота

Разкриха прост начин за връщане на смисъла в живота

28 Август, 2025 08:13 1 110 7

  • смисъл на живота-
  • учени-
  • проучване-
  • природа

Специалистите определят взаимодействието с природата като лесен начин за намаляване на стреса

Разкриха прост начин за връщане на смисъла в живота - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от Университета в Турку (Финландия) заявяват, че контактът с дивата природа има положителен ефект върху психичното здраве на хората. Проучването е публикувано в списанието People and Nature.

В проучване, базирано на разнообразна методология, географите са изследвали влиянието на природата върху състоянието на хората. Оказало се, че пътуванията сред природата, разходките в гората и контактът с животни имат положителен ефект върху психичното здраве, помагат за придаване на дълбочина и смисъл на живота. Специалистите определят взаимодействието с природата като лесен начин за намаляване на стреса.

В проучването са участвали 158 финландци от две категории - на възраст 15-24 години и над 60 години. „Въпреки че е имало някои разлики между различните възрастови групи в това как са прекарвали времето си сред природата и на какви места, те са имали и много общи преживявания“, отбеляза съавторът на изследването Йоха Ярекари. Според учения всички анкетирани са били обединени от разбирането, че природата „не съди и не критикува“.

Като правило, по-възрастните участници в проучването са отбелязали важността на укрепването на връзките между поколенията. За младите хора природата е била важно място за уединение, където са могли да изразят чувствата си. „Връзката с природата е важна за нас като хора на ниво идентичност и често е в основата на живота ни“, заключи Ярекари.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    ква природа сичко е бетон

    08:18 28.08.2025

  • 2 Пич

    1 1 Отговор
    Вие мислили ли сте , че има чак такива идиоти в Европа ?! Че и някои е платил масрафа на изследването ?! Епохално откритие !!! Ама с питане до Цариград се стига ! Да бяха питали , щяхме да им кажем !!!

    08:22 28.08.2025

  • 3 хараре

    0 0 Отговор
    Какво да питаш? Ако си постоянно един,без любов до себе си,и да питаш,файда нихт.

    08:27 28.08.2025

  • 4 Кажете

    0 0 Отговор
    го просто... хващайте гората.

    08:36 28.08.2025

  • 5 Помак

    2 0 Отговор
    Браво, не очаквах точно финландците да открият наново топлата вода

    08:41 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Финландия ботаникъл

    0 0 Отговор
    Или това или идват на алкохолен туризъм в бг. Скандинавските пенции редовно се напиват на куче с олинклузив ментета.

    08:48 28.08.2025