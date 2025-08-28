Разкриха прост начин за връщане на смисъла в живота

Учени от Университета в Турку (Финландия) заявяват, че контактът с дивата природа има положителен ефект върху психичното здраве на хората. Проучването е публикувано в списанието People and Nature.

В проучване, базирано на разнообразна методология, географите са изследвали влиянието на природата върху състоянието на хората. Оказало се, че пътуванията сред природата, разходките в гората и контактът с животни имат положителен ефект върху психичното здраве, помагат за придаване на дълбочина и смисъл на живота. Специалистите определят взаимодействието с природата като лесен начин за намаляване на стреса.

В проучването са участвали 158 финландци от две категории - на възраст 15-24 години и над 60 години. „Въпреки че е имало някои разлики между различните възрастови групи в това как са прекарвали времето си сред природата и на какви места, те са имали и много общи преживявания“, отбеляза съавторът на изследването Йоха Ярекари. Според учения всички анкетирани са били обединени от разбирането, че природата „не съди и не критикува“.

Като правило, по-възрастните участници в проучването са отбелязали важността на укрепването на връзките между поколенията. За младите хора природата е била важно място за уединение, където са могли да изразят чувствата си. „Връзката с природата е важна за нас като хора на ниво идентичност и често е в основата на живота ни“, заключи Ярекари.