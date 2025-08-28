Новини
Любопитно »
Първородният син на Майкъл Джексън се сгоди

28 Август, 2025 09:17 1 166 6

  • син-
  • майкъл джексън-
  • принс джексън-
  • сгоди-
  • моли

28-годишният Принс започна връзка с Моли през 2017 г.

Първородният син на Майкъл Джексън се сгоди - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прекрасна новина за първородния син на Майкъл Джексън. Принс обяви, че е сгоден за приятелката си от осем години Моли Ширманг, пише dir.bg.

28-годишният Принс започна връзка с Моли през 2017 г. и въпреки че пазят романса си до голяма степен в тайна, те от време на време са се появявали заедно на червения килим.

Принс използва профила си в Instagram, за да разкрие на последователите си, че той и Моли вече планират да застанат пред олтара.

В публикацията си той написа: "Минаха 8 години. Моли и аз прекарахме много време заедно и създадохме невероятни спомени."

Наред с албум, който включва снимка, на която празнуват завършването му на колеж, той написа: "Пътувахме по света, завършихме и пораснахме толкова много заедно."

Серията от снимки включва една на Моли и Принс, седнали заедно с баба му - майката на Майкъл, 95-годишната Катрин Джаксън.

Принс завърши текста с думите: "Развълнуван съм за следващата глава от живота ни, докато продължаваме да растем и да създаваме прекрасни спомени. Обичам те, скъпа."

Братовчед му Тарил Джаксън - син на брата на Майкъл, Тито от Jackson 5 - се включи в коментарите и написа: "Честито!!!"

Моли и Принс започват да се срещат, когато той е на 20 години, а година по-късно младежът даде интервю, в което говори възторжено за нея, въпреки че на този етап не разкриваше името ѝ.

"Мисля, че във всичко има важен баланс. Мисля, че аз съм един тип човек, а тя е много - не искам да казвам обратното - но се допълваме по начин, по който се балансираме взаимно. Аз съм по-агресивен, тя е малко по-мека", каза той пред People.

Той добавя, че връзката им "ни помага да останем всестранно развити", тъй като тя го е подтиквала да "вижда нещата през различен ъгъл" и той е направил същото за нея.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    11 0 Отговор
    Колкото и аз съм син на Майкъл Джексън, толкова и тоя

    09:35 28.08.2025

  • 4 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    12 0 Отговор
    Направо с като две капки вода с баща си.

    Коментиран от #6

    09:41 28.08.2025

  • 5 Механик

    6 0 Отговор
    Заглавие : "Първородният син на Майкъл Джексън се сгоди"
    И малко по-надолу се оказва, че той е сгоден за нея от 8 (словом:- ОСЕМ) години.

    09:54 28.08.2025

  • 6 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ":

    Да, сигурно е така. Така твърдяха Стиви Уондър и Рей Чалз след като видяха Принс за първи път.
    "Направо е одрал кожата на баща си"- викат и двамата.

    09:56 28.08.2025