Първородният син на Майкъл Джексън се сгоди

Прекрасна новина за първородния син на Майкъл Джексън. Принс обяви, че е сгоден за приятелката си от осем години Моли Ширманг, пише dir.bg.

28-годишният Принс започна връзка с Моли през 2017 г. и въпреки че пазят романса си до голяма степен в тайна, те от време на време са се появявали заедно на червения килим.

Принс използва профила си в Instagram, за да разкрие на последователите си, че той и Моли вече планират да застанат пред олтара.

В публикацията си той написа: "Минаха 8 години. Моли и аз прекарахме много време заедно и създадохме невероятни спомени."

Наред с албум, който включва снимка, на която празнуват завършването му на колеж, той написа: "Пътувахме по света, завършихме и пораснахме толкова много заедно."

Серията от снимки включва една на Моли и Принс, седнали заедно с баба му - майката на Майкъл, 95-годишната Катрин Джаксън.

Принс завърши текста с думите: "Развълнуван съм за следващата глава от живота ни, докато продължаваме да растем и да създаваме прекрасни спомени. Обичам те, скъпа."

Братовчед му Тарил Джаксън - син на брата на Майкъл, Тито от Jackson 5 - се включи в коментарите и написа: "Честито!!!"

Моли и Принс започват да се срещат, когато той е на 20 години, а година по-късно младежът даде интервю, в което говори възторжено за нея, въпреки че на този етап не разкриваше името ѝ.

"Мисля, че във всичко има важен баланс. Мисля, че аз съм един тип човек, а тя е много - не искам да казвам обратното - но се допълваме по начин, по който се балансираме взаимно. Аз съм по-агресивен, тя е малко по-мека", каза той пред People.

Той добавя, че връзката им "ни помага да останем всестранно развити", тъй като тя го е подтиквала да "вижда нещата през различен ъгъл" и той е направил същото за нея.