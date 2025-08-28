Новини
Скандалната Габи от "Ергенът 2" влиза в "Ергенът: Любов в рая"

28 Август, 2025 13:32 861 10

Любов или скандали ще търси колоритната пловдивчанка, която не успя да се пребори за сърцето на пианиста Евгени

Скандалната Габи от "Ергенът 2" влиза в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Провокативната Габриела Бланко, която стана популярна сред зрителите на "Ергенът" като "Габи Тутанкамион", ще се яви на поправителен в изданието "Ергенът: Любов в рая". Пловдивската тунингована мацка, която в предишния сезон се опита да спечели сърцето на пианиста Евгени Генчев, пак ще се пробва да стане център на внимание - и отново ще се бори за любов пред камерите.

Габи остана в историята на шоуто с култовата си реплика, с която нарече своя съперница "Тутанкамион", припомня Шоу Блиц. Нейният остър език и директно поведение я превърнаха в един от най-колоритните образи във втория сезон.

Пловдивчанката е бивша хостеса, но днес активно се занимава с мода, като има собствен бранд за дамски дрехи онлайн. Определя себе си като жена със силен характер, дисциплина и високи стандарти.

Социалните мрежи вече гърмят от коментари за нейното завръщане. С репутацията си на директна и непредсказуема участничка, Габи със сигурност отново ще разбуни духовете. Големият въпрос е дали този път ще покаже по-мека и романтична страна, или отново ще бъде "острият език на сезона".


  • 1 Трол

    8 0 Отговор
    От ерген на ерген.

    13:34 28.08.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Леелее...... като я видях тази и нещото ми се сбръчка като охлюв ! Не смее да си покаже главата та му цвъркам срещу уплах... Търся и дали някоя не си е забравила прашките , да му дам да подуши...

    13:38 28.08.2025

  • 3 За друго се бори

    5 0 Отговор
    Иска да си вдигне часовото заплащане.

    13:39 28.08.2025

  • 4 Ела и виж

    8 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с тези скучаещи, леки и интелектуално бедни фльорци,само и само да има някакви новини. И тук и по екраните. Опростачването продължава с пълна сила. И после се питаме защо сме на този хал.

    13:41 28.08.2025

  • 5 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Тц,тц,тц кво да правят и тиА

    13:46 28.08.2025

  • 6 Програмист

    4 0 Отговор
    Това е некъв олстарс ще съберат всичките гадини от предните сезони на едно място 🤮🤮🤮

    13:47 28.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Васко делчев

    3 0 Отговор
    Защо ни занимавате с несъстоятелни същества с животински инстинкти и мозък!!!

    13:51 28.08.2025

  • 9 Пу, пу

    1 0 Отговор
    знае ли някой свестна баячка да ми бае, че получих уплах като я видях на снимката.

    14:13 28.08.2025

  • 10 Защо България не върви

    1 0 Отговор
    Леките жени и мафиотите са инфлуенсъри, бизнесмени, а тъпаците да бачкат... Да се хване тази в някоя фабрика за месец да видиш как ще и висне човката. От реалити на реалити, зимата при техните да и готвят и да и я обслужват. Как ще гледа деца този крокозъбел?

    14:19 28.08.2025