Скандалната Габи от "Ергенът 2" влиза в "Ергенът: Любов в рая"

Провокативната Габриела Бланко, която стана популярна сред зрителите на "Ергенът" като "Габи Тутанкамион", ще се яви на поправителен в изданието "Ергенът: Любов в рая". Пловдивската тунингована мацка, която в предишния сезон се опита да спечели сърцето на пианиста Евгени Генчев, пак ще се пробва да стане център на внимание - и отново ще се бори за любов пред камерите.

Габи остана в историята на шоуто с култовата си реплика, с която нарече своя съперница "Тутанкамион", припомня Шоу Блиц. Нейният остър език и директно поведение я превърнаха в един от най-колоритните образи във втория сезон.

Пловдивчанката е бивша хостеса, но днес активно се занимава с мода, като има собствен бранд за дамски дрехи онлайн. Определя себе си като жена със силен характер, дисциплина и високи стандарти.

Социалните мрежи вече гърмят от коментари за нейното завръщане. С репутацията си на директна и непредсказуема участничка, Габи със сигурност отново ще разбуни духовете. Големият въпрос е дали този път ще покаже по-мека и романтична страна, или отново ще бъде "острият език на сезона".