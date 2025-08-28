Пленителната Шаная Туейн празнува 60-ти рожден ден днес

Днес, 28 август, светът на музиката отбелязва рождения ден на Шаная Туейн – един от най-обичаните и влиятелни артисти на съвременната сцена.

Канадската певица, чието истинско име е Айлийн Реджина Едуардс, е родена на този ден през 1965 година в малкото градче Уиндзор, Онтарио. С повече от 100 милиона продадени албума и статут на икона в кънтри и поп музиката, Туейн не просто празнува още една година – тя празнува цяла ера, променена от нейната музика и харизма.

Скромното начало

Шаная Туейн израства в семейство с ограничени възможности, а детството ѝ е белязано от трудности, включително загубата на родителите ѝ при автомобилна катастрофа, когато е само на 22 години. Това преживяване променя живота ѝ – младата певица поема грижата за по-малките си братя и сестри и едва по-късно се посвещава изцяло на музикалната си кариера.

Първият ѝ албум излиза през 1993 г., но истинският пробив идва с втория ѝ проект – The Woman in Me (1995), създаден в сътрудничество с легендарния продуцент Мът Ланг. Този албум превръща Шаная Туейн в международна звезда и полага основите за глобалния ѝ успех.

Гласът на промяната

Шаная Туейн е смятана за пионер в смесването на кънтри и поп музика. Хитовете ѝ като “You’re Still the One”, “Man! I Feel Like a Woman!” и “That Don’t Impress Me Much” се превръщат в саундтрак на цяло поколение. Силният ѝ, разпознаваем глас, непринуденият ѝ стил и дързостта да разчупва традициите я превръщат във фаворит на милиони по целия свят.

Туейн притежава пет награди „Грами“, десетки други отличия и признания, а албумът ѝ Come On Over (1997) е най-продаваният албум от жена в историята на кънтри музиката и един от най-продаваните албуми изобщо. Кариерата ѝ продължава да вдъхновява ново поколение музиканти и артисти.

Личен живот и завръщане на сцената

След години на огромен успех, Шаная Туейн преминава през сериозни здравословни изпитания, включително борба с лаймска болест и проблеми с гласа, които за малко не слагат край на кариерата ѝ. Въпреки трудностите, тя се завръща на сцената с нови проекти и турнета, доказвайки, че силата на духа и любовта към музиката могат да преодолеят всяко препятствие.

След успеха на албума Queen of Me (2023) и глобалното турне Queen of Me Tour, което привлече над милион зрители и донесе над 114 милиона долара приходи, Туейн продължи със силна концертна активност. Нейната трета резиденция в Лас Вегас, Come On Over – All The Hits!, протече от май 2024 г. до февруари 2025 г., обхващайки 33 представления на PH Live в Planet Hollywood.

През лятото на 2025 г. Туейн обяви ново турне из Северна Америка, което стартира на 19 юли в Дарийн Лейк Амфитеатър в Ню Йорк. Турнето продължи успешно и през юли, с участието ѝ във Festival d’été de Québec, където Шаная Туейн изнесе запомнящ се концерт, пълен с хитове и нов материал от Queen of Me.

Животът далеч от сцената

Извън сцената, Туейн се включва активно и в рекламни кампании и благотворителни инициативи. През юни изпълнителката се появи в рекламата на Clearly Canadian – първата на марката от 34 години, в която тя изпълнява каскади в канадската природа и се появява с нова песен „Gimme Cold Foam“. В същото време чрез Shania Twain Foundation тя направи дарение от 25 000 долара за регионалната хранителна банка в Североизточен Ню Йорк, което осигури 100 000 хранения на нуждаещи се.

Музикалният ѝ профил се обогати и с колаборации – през юли 2024 г. тя записа дует с Андреа Бочели на песента „From This Moment On“, излязъл като водещ сингъл от юбилейния му албум Duets.