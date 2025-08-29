Край Коста Рика уловиха акула-кърмачка с редки генетични аномалии

Яркооранжева акула е била уловена по време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика, съобщава Greek Reporter.

Рибари са хванали акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Тя е била дълга два метра. Според морски биолози, този индивид е първият регистриран случай на ксантинизъм (нарушение на пигментацията на външната кожа)при хрущялни риби в региона.

Въпросната акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите са забелязали и необичайно белите очи на хищника, което показва, че е албинист. Рядката акула е била фотографирана и пусната в морето.

Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви и сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се скрият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-видима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения индивид. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките си.

Биолозите описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.