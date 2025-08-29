Край Коста Рика уловиха акула-кърмачка с редки генетични аномалии

Яркооранжева акула е била уловена по време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика, съобщава Greek Reporter.
Рибари са хванали акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Тя е била дълга два метра. Според морски биолози, този индивид е първият регистриран случай на ксантинизъм (нарушение на пигментацията на външната кожа)при хрущялни риби в региона.
Въпросната акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите са забелязали и необичайно белите очи на хищника, което показва, че е албинист. Рядката акула е била фотографирана и пусната в морето.
Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви и сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се скрият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-видима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения индивид. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките си.
Биолозите описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.
1 щамов работник
09:17 29.08.2025
2 бомбата
09:19 29.08.2025
3 мъкаааа
09:24 29.08.2025
4 6135
Ох, ще ме умори този вестник!
Биологичният вид е "акула-дойка" ама така става като не разбирате нито езици нито биология.
09:34 29.08.2025
5 Ццц
Коментиран от #7
09:44 29.08.2025
6 Абе,
Акулата не е бозайник като кита, няма как да е "кърмачка"!!!
10:02 29.08.2025
7 6135
До коментар #5 от "Ццц":Не е женска, просто така се казва.
Има и мъжки акула-дойка.
10:04 29.08.2025