Край Коста Рика уловиха акула-кърмачка с редки генетични аномалии

29 Август, 2025 09:13 789 7

Този индивид е първият регистриран случай на ксантинизъм

Край Коста Рика уловиха акула-кърмачка с редки генетични аномалии - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Яркооранжева акула е била уловена по време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика, съобщава Greek Reporter.

Рибари са хванали акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Тя е била дълга два метра. Според морски биолози, този индивид е първият регистриран случай на ксантинизъм (нарушение на пигментацията на външната кожа)при хрущялни риби в региона.

Въпросната акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите са забелязали и необичайно белите очи на хищника, което показва, че е албинист. Рядката акула е била фотографирана и пусната в морето.

Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви и сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се скрият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-видима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения индивид. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките си.

Биолозите описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щамов работник

    1 1 Отговор
    И какво да направим по този въпрос? Да си намерим и ние кърмачки,нъл тъй?!

    09:17 29.08.2025

  • 2 бомбата

    0 0 Отговор
    Карди Би става за кърмачка.

    09:19 29.08.2025

  • 3 мъкаааа

    1 0 Отговор
    И в България трябва да се научм, да оцеляваме.

    09:24 29.08.2025

  • 4 6135

    5 0 Отговор
    Акула кърмачка!
    Ох, ще ме умори този вестник!
    Биологичният вид е "акула-дойка" ама така става като не разбирате нито езици нито биология.

    09:34 29.08.2025

  • 5 Ццц

    3 1 Отговор
    Кръстете акулата Тръмп, нищо че е женска. Евроатлантиците ще ви разберат.

    Коментиран от #7

    09:44 29.08.2025

  • 6 Абе,

    2 0 Отговор
    вие добре ли сте??!!
    Акулата не е бозайник като кита, няма как да е "кърмачка"!!!

    10:02 29.08.2025

  • 7 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    Не е женска, просто така се казва.
    Има и мъжки акула-дойка.

    10:04 29.08.2025