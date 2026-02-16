Владислав Панев: Екоминистър в кабинета „Донев“ опитал да разтрогне споразумението с НПО-то на Калушев, но не е успял

Служебният екоминистър в кабинета „Донев“ Росица Карамфилова е опитала да разтрогне подписаното споразумение между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неправителствена организация, свързвана с Ивайло Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

Това обяви в предаването „Лице в лице“ бившият съпредседател на „Зеленото движение“ Владислав Панев.

Споразумението е подписано през 2022 г. от тогавашния министър на околната среда Борислав Сандов, излъчен от „Зелено движение“. По думите на Панев още месец след подписването в партията са постъпили сигнали и критики, включително от членове и туристи, свързани с дейността на организацията – сред тях оплаквания за ограничаване на достъпа до туристически маршрути.

Темата е била обсъдена на заседание на Националния съвет на партията през пролетта на 2022 г. Според Панев тогава Сандов е обяснил, че документът няма финансова част и представлява по-скоро рамково споразумение за сътрудничество в сферата на опазването на околната среда.

По-късно, след падането на правителството на Кирил Петков и назначаването на служебния кабинет на Гълъб Донев, казусът отново излиза на дневен ред. Панев разказа, че е бил поканен на разговор от служебния министър Карамфилова. По думите му тя е изразила притеснение във връзка със споразумението, включително заради засилен интерес от страна на институции и служби.

„Нормално е един министър да е притеснен“, коментира Панев, като уточни, че по негови спомени представители на органи са проявявали интерес към случая.

Той не даде подробности за конкретните разговори, но потвърди, че тогава е имало напрежение около отказа на организацията да разтрогне споразумението. Карамфилова в крайна сметка не е успяла да го прекрати.

Панев подчерта, че по принцип счита сътрудничеството между държавата и частни организации в сферата на опазването на природата за допустимо и дори полезно, стига да има прозрачност и ясно разграничение на отговорностите.

Според него именно липсата на достатъчна прозрачност в конкретния случай е довела до обществено недоверие и до продължаващи съмнения около казуса „Петрохан“.