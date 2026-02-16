Новини
Владислав Панев: Екоминистър в кабинета „Донев“ опитал да разтрогне споразумението с НПО-то на Калушев, но не е успял

16 Февруари, 2026 18:50 1 366 19

Споразумението е подписано през 2022 г. от тогавашния министър на околната среда Борислав Сандов, излъчен от „Зелено движение“

Владислав Панев: Екоминистър в кабинета „Донев“ опитал да разтрогне споразумението с НПО-то на Калушев, но не е успял - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебният екоминистър в кабинета „Донев“ Росица Карамфилова е опитала да разтрогне подписаното споразумение между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неправителствена организация, свързвана с Ивайло Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

Това обяви в предаването „Лице в лице“ бившият съпредседател на „Зеленото движение“ Владислав Панев.

Споразумението е подписано през 2022 г. от тогавашния министър на околната среда Борислав Сандов, излъчен от „Зелено движение“. По думите на Панев още месец след подписването в партията са постъпили сигнали и критики, включително от членове и туристи, свързани с дейността на организацията – сред тях оплаквания за ограничаване на достъпа до туристически маршрути.

Темата е била обсъдена на заседание на Националния съвет на партията през пролетта на 2022 г. Според Панев тогава Сандов е обяснил, че документът няма финансова част и представлява по-скоро рамково споразумение за сътрудничество в сферата на опазването на околната среда.

По-късно, след падането на правителството на Кирил Петков и назначаването на служебния кабинет на Гълъб Донев, казусът отново излиза на дневен ред. Панев разказа, че е бил поканен на разговор от служебния министър Карамфилова. По думите му тя е изразила притеснение във връзка със споразумението, включително заради засилен интерес от страна на институции и служби.

„Нормално е един министър да е притеснен“, коментира Панев, като уточни, че по негови спомени представители на органи са проявявали интерес към случая.

Той не даде подробности за конкретните разговори, но потвърди, че тогава е имало напрежение около отказа на организацията да разтрогне споразумението. Карамфилова в крайна сметка не е успяла да го прекрати.

Панев подчерта, че по принцип счита сътрудничеството между държавата и частни организации в сферата на опазването на природата за допустимо и дори полезно, стига да има прозрачност и ясно разграничение на отговорностите.
Според него именно липсата на достатъчна прозрачност в конкретния случай е довела до обществено недоверие и до продължаващи съмнения около казуса „Петрохан“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Никой не смее да се опълчи на братските служби.

    18:52 16.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    18 5 Отговор
    Не успяла да разтрогне споразумението защото цялата банда педофили са се забавлявали там. Кмет, министър, Безухановица и прочие.

    Коментиран от #14

    18:58 16.02.2026

  • 6 Исках да го прекратя,

    10 2 Отговор
    Обаче нямах желание 😂😂😂
    Те щом ДАНС, БОБ, ФАСУЛ и ПРОКУРАТУРАТА не са успели да го прекратят, един министър ли ще успее😂😂😂😂
    Те само успяват да ги подписват, после ни синджира, ни козата 😂😂😂
    И така цялата държавна администрация не може да спре един детелюбец-камикадзе 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Даже дарения му дават кметовете, майките и общините. Хвала на такиви българи 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫

    Коментиран от #9

    18:58 16.02.2026

  • 7 много бело

    9 2 Отговор
    е текло през браздата

    19:01 16.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    8 12 Отговор
    Радев е спрял разтрогването. Иначе всяко споразумение може да се прекрати.

    19:03 16.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Исках да го прекратя,":

    Синджира идва, козата я няма. 🤣🤣🤣🤣

    19:05 16.02.2026

  • 10 Aлфа Bълкът

    6 8 Отговор
    Хайде сега — Радев света вода ненапита.
    Дори да не е виновен той, а връзките с ПП.
    ПП кой ги докара?! Това доказва, че Радев е един мъпет и той не взима никакви решения, а има някакъв кукловод който го ръководи.
    П.С. сещате се как се управляват мъпетите?

    19:07 16.02.2026

  • 11 МНОГО ИСКАЛ

    5 2 Отговор
    Ама нямал желание.

    19:10 16.02.2026

  • 12 АМАН

    0 0 Отговор
    От пидьоли.

    19:26 16.02.2026

  • 13 да си спомним

    4 0 Отговор
    случая "Белите брези" - една срамна страница на нашите служби за сигурностъ. Там, чрез предатели бяха изправени едни срещу други най-елитните ни части, и един мушморок свързан със тези събития, дори излезе да говори по случая "Петрохан". Крайно време е сектор сигурност да се реформира.. не може да се спестява "секретна информация" към обществеността, след като е достояние и на най-върлите ни душмани и престъпници. Тоя български изстрадал прехода народ, не го заслужава.......

    19:30 16.02.2026

  • 14 Абе "кюнец" ти присъствал

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    ли си там на забавите, че имаш налостта и безумието да твърдиш това, или си поредната мишка-послушка и повтаряш измислиците на убийците и сценаристите на това убийство ? Какви такива маскари сте се събрали да омаскарявате едни жертви, опитвайте в първата църква и се молете Бог да ви дари мозък, че така да се почувствате и хомосапиенс, а не като диви павиани да крещите от дърветата !

    19:34 16.02.2026

  • 15 КАБИНЕТЪТ ДОНЕВ

    1 0 Отговор
    От пьодали ли беше??

    19:36 16.02.2026

  • 19 Кокорчо

    2 1 Отговор
    Не може да се разтрогват договори с нашите ноо-та щото ще плачкаме на дедо шорош

    19:41 16.02.2026

