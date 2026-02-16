Владислав Панев: Екоминистър в кабинета „Донев“ опитал да разтрогне споразумението с НПО-то на Калушев, но не е успял

Служебният екоминистър в кабинета „Донев“ Росица Карамфилова е опитала да разтрогне подписаното споразумение между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неправителствена организация, свързвана с Ивайло Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).
Това обяви в предаването „Лице в лице“ бившият съпредседател на „Зеленото движение“ Владислав Панев.
Споразумението е подписано през 2022 г. от тогавашния министър на околната среда Борислав Сандов, излъчен от „Зелено движение“. По думите на Панев още месец след подписването в партията са постъпили сигнали и критики, включително от членове и туристи, свързани с дейността на организацията – сред тях оплаквания за ограничаване на достъпа до туристически маршрути.
Темата е била обсъдена на заседание на Националния съвет на партията през пролетта на 2022 г. Според Панев тогава Сандов е обяснил, че документът няма финансова част и представлява по-скоро рамково споразумение за сътрудничество в сферата на опазването на околната среда.
По-късно, след падането на правителството на Кирил Петков и назначаването на служебния кабинет на Гълъб Донев, казусът отново излиза на дневен ред. Панев разказа, че е бил поканен на разговор от служебния министър Карамфилова. По думите му тя е изразила притеснение във връзка със споразумението, включително заради засилен интерес от страна на институции и служби.
„Нормално е един министър да е притеснен“, коментира Панев, като уточни, че по негови спомени представители на органи са проявявали интерес към случая.
Той не даде подробности за конкретните разговори, но потвърди, че тогава е имало напрежение около отказа на организацията да разтрогне споразумението. Карамфилова в крайна сметка не е успяла да го прекрати.
Панев подчерта, че по принцип счита сътрудничеството между държавата и частни организации в сферата на опазването на природата за допустимо и дори полезно, стига да има прозрачност и ясно разграничение на отговорностите.
Според него именно липсата на достатъчна прозрачност в конкретния случай е довела до обществено недоверие и до продължаващи съмнения около казуса „Петрохан“.
4 Последния Софиянец
18:52 16.02.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
18:58 16.02.2026
6 Исках да го прекратя,
Те щом ДАНС, БОБ, ФАСУЛ и ПРОКУРАТУРАТА не са успели да го прекратят, един министър ли ще успее😂😂😂😂
Те само успяват да ги подписват, после ни синджира, ни козата 😂😂😂
И така цялата държавна администрация не може да спре един детелюбец-камикадзе 😵💫😵💫😵💫
Даже дарения му дават кметовете, майките и общините. Хвала на такиви българи 😵💫😵💫😵💫😵💫
Коментиран от #9
18:58 16.02.2026
7 много бело
19:01 16.02.2026
8 Данко Харсъзина
19:03 16.02.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Исках да го прекратя,":Синджира идва, козата я няма. 🤣🤣🤣🤣
19:05 16.02.2026
10 Aлфа Bълкът
Дори да не е виновен той, а връзките с ПП.
ПП кой ги докара?! Това доказва, че Радев е един мъпет и той не взима никакви решения, а има някакъв кукловод който го ръководи.
П.С. сещате се как се управляват мъпетите?
19:07 16.02.2026
11 МНОГО ИСКАЛ
19:10 16.02.2026
12 АМАН
19:26 16.02.2026
13 да си спомним
19:30 16.02.2026
14 Абе "кюнец" ти присъствал
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":ли си там на забавите, че имаш налостта и безумието да твърдиш това, или си поредната мишка-послушка и повтаряш измислиците на убийците и сценаристите на това убийство ? Какви такива маскари сте се събрали да омаскарявате едни жертви, опитвайте в първата църква и се молете Бог да ви дари мозък, че така да се почувствате и хомосапиенс, а не като диви павиани да крещите от дърветата !
19:34 16.02.2026
15 КАБИНЕТЪТ ДОНЕВ
19:36 16.02.2026
19 Кокорчо
19:41 16.02.2026