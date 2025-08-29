Телескоп засне най-близката и детайлна СНИМКА на слънчево изригване досега

Най-големият слънчев телескоп в света засне изображения с най-висока резолюция на слънчево изригване досега, съобщиха учени.

Екипът използва разположения в Хавай слънчев телескоп „Даниел К. Инуе“, за да наблюдава финалния етап на мощно X-клас изригване на 8 август 2024 г. Снимките показват детайлни структури от плазмени дъги на повърхността на Слънцето. Данните могат да подпомогнат разбирането на механизмите зад слънчевите изригвания и да подобрят прогнозите за тях в бъдеще.

За първи път телескопът „Инуе“ наблюдава X-клас изригване, подчертава д-р Коул Тамбури, съавтор на изследването и слънчев физик към Университета на Колорадо. „Това са едни от най-енергичните явления на нашата звезда и имахме късмет да заснемем такова при идеални условия“, казва той.

Big firsts for the NSF Inouye Solar Telescope: X-class flare, sharpest H-alpha flare image, and smallest coronal loops ever imaged. These observations may help reveal coronal loop scales and improve flare modeling, aiding space weather forecasts.

Слънчевите изригвания са внезапни изблици на енергия, съпроводени от интензивно излъчване. Усукани магнитни полета създават снопове от плазма, познати като аркади, които се простират в короната – най-външния слой на слънчевата атмосфера. При така наречената магнитна рекомбинация тези полета се освобождават рязко, изпращайки частици и енергия в космоса. Ако изригването е насочено към Земята, може да причини смущения в радиокомуникациите и работата на сателити.

Досега точният размер на отделните плазмени дъги беше неизвестен, тъй като по-старите телескопи не осигуряваха достатъчно висока разделителна способност. Новото изследване, публикувано на 25 август в The Astrophysical Journal Letters, описва как инструментът Visible Broadband Imager на телескопа „Инуе“ е заснел отделни плазмени дъги с ширина средно около 48 километра. Някои от тях са с ширина едва 21 километра — практически на границата на възможностите за наблюдение.

„Вече разглеждаме мащабите, за които досега само се предполагаха“, отбелязва Тамбури. Това позволява не само измерване на размерите, но и проследяване на формата и динамиката им, както и на процесите на магнитна рекомбинация — двигателят на изригванията.

Според учените наблюдаваните коронални дъги вероятно са основни градивни елементи на по-големите слънчеви аркади. Ако това се потвърди, за първи път се наблюдават отделни структури, а не само снопове от дъги. Новите данни ще подобрят моделите на слънчевите изригвания и ще разширят познанията за магнитното поле на слънчевата корона.

„Това е важен момент за слънчевата физика. За първи път виждаме Слънцето в истинските му мащаби“, обобщава Тамбури.