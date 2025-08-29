Новини
Телескоп засне най-близката и детайлна СНИМКА на слънчево изригване досега

29 Август, 2025 17:31 577 1

  • слънце-
  • слънчеви изригвания-
  • детайлно изображение-
  • революционно

Уникалните кадри показват Слънцето такова, каквото не сме го виждали до този момент

Телескоп засне най-близката и детайлна СНИМКА на слънчево изригване досега - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-големият слънчев телескоп в света засне изображения с най-висока резолюция на слънчево изригване досега, съобщиха учени.

Екипът използва разположения в Хавай слънчев телескоп „Даниел К. Инуе“, за да наблюдава финалния етап на мощно X-клас изригване на 8 август 2024 г. Снимките показват детайлни структури от плазмени дъги на повърхността на Слънцето. Данните могат да подпомогнат разбирането на механизмите зад слънчевите изригвания и да подобрят прогнозите за тях в бъдеще.

За първи път телескопът „Инуе“ наблюдава X-клас изригване, подчертава д-р Коул Тамбури, съавтор на изследването и слънчев физик към Университета на Колорадо. „Това са едни от най-енергичните явления на нашата звезда и имахме късмет да заснемем такова при идеални условия“, казва той.

Слънчевите изригвания са внезапни изблици на енергия, съпроводени от интензивно излъчване. Усукани магнитни полета създават снопове от плазма, познати като аркади, които се простират в короната – най-външния слой на слънчевата атмосфера. При така наречената магнитна рекомбинация тези полета се освобождават рязко, изпращайки частици и енергия в космоса. Ако изригването е насочено към Земята, може да причини смущения в радиокомуникациите и работата на сателити.

Досега точният размер на отделните плазмени дъги беше неизвестен, тъй като по-старите телескопи не осигуряваха достатъчно висока разделителна способност. Новото изследване, публикувано на 25 август в The Astrophysical Journal Letters, описва как инструментът Visible Broadband Imager на телескопа „Инуе“ е заснел отделни плазмени дъги с ширина средно около 48 километра. Някои от тях са с ширина едва 21 километра — практически на границата на възможностите за наблюдение.

„Вече разглеждаме мащабите, за които досега само се предполагаха“, отбелязва Тамбури. Това позволява не само измерване на размерите, но и проследяване на формата и динамиката им, както и на процесите на магнитна рекомбинация — двигателят на изригванията.

Според учените наблюдаваните коронални дъги вероятно са основни градивни елементи на по-големите слънчеви аркади. Ако това се потвърди, за първи път се наблюдават отделни структури, а не само снопове от дъги. Новите данни ще подобрят моделите на слънчевите изригвания и ще разширят познанията за магнитното поле на слънчевата корона.

„Това е важен момент за слънчевата физика. За първи път виждаме Слънцето в истинските му мащаби“, обобщава Тамбури.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офанзивен дефанзиф

    2 0 Отговор
    Абе какви слънчеви изригвания - нали Земята е плоска и Слънцето е холограма? Пак сте правили компютърни манипулации, за да лъжете хората!
    Гиди рептили с рептилите!

    18:10 29.08.2025