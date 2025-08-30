Новини
Иво Димчев танцува по булчинска рокля пред Лили Иванова (СНИМКА)

Иво Димчев танцува по булчинска рокля пред Лили Иванова (СНИМКА)

30 Август, 2025 10:56 1 133 19

Голямата певица добре се посмяла на гледката и му пожелала успех

Иво Димчев танцува по булчинска рокля пред Лили Иванова (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иво Димчев сподели за интересна среща, която е имал през изминалите дни не с кой да е, а с примата на българската естрадна музика Лили Иванова. Изпълнителят заснел клипове на няколко свои парчета, като по време на процеса е влязла самата Лили Иванова и с интерес проследила работата на шоумена.

„Песента, която снимахме, се казва „Клит ин дъ скай“ и е доста феминистка песен – в нея се празнува и възпява независимостта на женската сексуалност. Знаехме, че този ден ще мине Лили Иванова, защото Ачо – собственикът на студиото, който е неин звуков режисьор от много години, ни предупреди.

В същия ден снимахме три различни песни – „Клит ин дъ скай“, „Сънувах те до мен“ и „Райна Кабаиванска“. Само в „Клит ин дъ скай“ сме облечени като булки и за късмет Лили Иванова точно тогава се появи – и стана много забавно“, сподели екстравагантният Иво Димчев пред „Телеграф“.

Гледаше ни, докато се мятаме в булчинските рокли, доста се посмя, поздрави ни и ни пожела голям успех. Ние, разбира се, умряхме от щастие, защото я обичаме безумно. Щом Лили Иванова ти пожелае успех, значи всичко е бетон“, написа Иво Димчев към снимка от процеса и не скри възторжената си реакция от одобрението на голямата певица.

Голямото събитие за него тази година ще бъде „ОФ-20“ – голям концерт-спектакъл, с който ще отпразнува 20 години на световната театрална и музикална сцена и който ще се състои на 4 октомври в зала 1 на НДК, допълва изданието.

За него Иво е подготвил 3000 комплекта златни помпони, за да може всеки от публиката да се забавлява, както намери за добре. Преди седмица документалният филм за него „В ада с Иво“ взе специалната награда на журито на филмовия фестивал в Сараево.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан Насилев

    5 2 Отговор
    Защо не ме поканиха?

    10:58 30.08.2025

  • 2 И кое

    16 0 Отговор
    е оригиналното и впечатляващото ?

    11:01 30.08.2025

  • 3 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    13 0 Отговор
    УжсЪ на ужъситИ

    11:04 30.08.2025

  • 4 Цомчо мекото

    5 17 Отговор
    Според лични наблюдения на Иво Димчев най-много neдpaZи на Земята има в Москва и Питер.

    11:10 30.08.2025

  • 5 Еманация

    23 0 Отговор
    Това е плодът на българската демокрация. Това ражда тя. Плевели

    Коментиран от #17

    11:15 30.08.2025

  • 6 Пурко

    20 0 Отговор
    Вместо да го заключат в психиатрията за лечение, те му ръкопляскат

    11:21 30.08.2025

  • 7 Файдата от ЕС, НАТО и еврото

    17 0 Отговор
    Файдата са бананите и ей тия пиддирунгели

    Коментиран от #9, #11

    11:25 30.08.2025

  • 8 Нямам представа кой е този човечец и

    10 0 Отговор
    Какво прави Иванова там защо не си гледа живота или ако имат излишна енергия и пари да сторят нещо наистина полезно.

    Коментиран от #13

    11:33 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пилотът Гошу

    12 0 Отговор
    Мумията похвалила откаченяците... Страшна новина... Е те тва е резултатът от демокрация ганьовски вариант 35 години...

    11:47 30.08.2025

  • 11 комуразд

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Файдата от ЕС, НАТО и еврото":

    затуй ли си ги разпределяхте в окръжния комитет?

    Коментиран от #14

    11:51 30.08.2025

  • 12 Паралели

    8 1 Отговор
    Представете си този човечец президент на България. Точно това направиха в Украйна.

    11:52 30.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 по-точно

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "комуразд":

    Биологичният ти Родител 1 си разпределяхме в окръжния комитет на партията.

    11:54 30.08.2025

  • 15 Опааа

    7 0 Отговор
    Ужас! ПЕ дЕ раст . Ята е на ниво в БГ-кОчината!

    11:55 30.08.2025

  • 16 Димитрис

    6 0 Отговор
    Значи има един сорт човеци, в случая българи, които просто, за да се правят, че са в крак с различното и че това различно е едва ли не, нещо свръх талантливо, възклицават в изявите на цитирания в публикацията изпълнител. На какво е изпълнител, едва ли музикалния стил е възможно да му се определи. Или просто нещо от сорта на музика и пеене, ама не точно.

    12:01 30.08.2025

  • 17 Не само българската

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Еманация":

    А “демокрацията” по принцип - при нас всичко дойде в пакет от деградиралия запад! Не плюйте българското!

    12:16 30.08.2025

  • 18 Хейт

    2 0 Отговор
    Отврат имужас някакъв който се мисли за талантлив и интересен.

    12:16 30.08.2025

  • 19 Шумков

    3 0 Отговор
    Шума, Шума, синът ти зет да ти доведе като тоя Димчовец на смимката!
    ...че пишета за такива извратеняци!
    Пфу!

    12:26 30.08.2025