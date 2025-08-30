Иво Димчев танцува по булчинска рокля пред Лили Иванова (СНИМКА)

Иво Димчев сподели за интересна среща, която е имал през изминалите дни не с кой да е, а с примата на българската естрадна музика Лили Иванова. Изпълнителят заснел клипове на няколко свои парчета, като по време на процеса е влязла самата Лили Иванова и с интерес проследила работата на шоумена.
„Песента, която снимахме, се казва „Клит ин дъ скай“ и е доста феминистка песен – в нея се празнува и възпява независимостта на женската сексуалност. Знаехме, че този ден ще мине Лили Иванова, защото Ачо – собственикът на студиото, който е неин звуков режисьор от много години, ни предупреди.
В същия ден снимахме три различни песни – „Клит ин дъ скай“, „Сънувах те до мен“ и „Райна Кабаиванска“. Само в „Клит ин дъ скай“ сме облечени като булки и за късмет Лили Иванова точно тогава се появи – и стана много забавно“, сподели екстравагантният Иво Димчев пред „Телеграф“.
„Гледаше ни, докато се мятаме в булчинските рокли, доста се посмя, поздрави ни и ни пожела голям успех. Ние, разбира се, умряхме от щастие, защото я обичаме безумно. Щом Лили Иванова ти пожелае успех, значи всичко е бетон“, написа Иво Димчев към снимка от процеса и не скри възторжената си реакция от одобрението на голямата певица.
Голямото събитие за него тази година ще бъде „ОФ-20“ – голям концерт-спектакъл, с който ще отпразнува 20 години на световната театрална и музикална сцена и който ще се състои на 4 октомври в зала 1 на НДК, допълва изданието.
За него Иво е подготвил 3000 комплекта златни помпони, за да може всеки от публиката да се забавлява, както намери за добре. Преди седмица документалният филм за него „В ада с Иво“ взе специалната награда на журито на филмовия фестивал в Сараево.
1 Асан Насилев
10:58 30.08.2025
2 И кое
11:01 30.08.2025
3 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
11:04 30.08.2025
4 Цомчо мекото
11:10 30.08.2025
5 Еманация
Коментиран от #17
11:15 30.08.2025
6 Пурко
11:21 30.08.2025
7 Файдата от ЕС, НАТО и еврото
Коментиран от #9, #11
11:25 30.08.2025
8 Нямам представа кой е този човечец и
Коментиран от #13
11:33 30.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пилотът Гошу
11:47 30.08.2025
11 комуразд
До коментар #7 от "Файдата от ЕС, НАТО и еврото":затуй ли си ги разпределяхте в окръжния комитет?
Коментиран от #14
11:51 30.08.2025
12 Паралели
11:52 30.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 по-точно
До коментар #11 от "комуразд":Биологичният ти Родител 1 си разпределяхме в окръжния комитет на партията.
11:54 30.08.2025
15 Опааа
11:55 30.08.2025
16 Димитрис
12:01 30.08.2025
17 Не само българската
До коментар #5 от "Еманация":А “демокрацията” по принцип - при нас всичко дойде в пакет от деградиралия запад! Не плюйте българското!
12:16 30.08.2025
18 Хейт
12:16 30.08.2025
19 Шумков
...че пишета за такива извратеняци!
Пфу!
12:26 30.08.2025