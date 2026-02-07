Изненадваща промяна на върха в Toyota може да означава край на всички "забавни" автомобили

В ход, който изненада целия автомобилен сектор, Toyota Motor Corporation обяви промяна в ръководството си. Считано от 1 април 2026 година, настоящият главен изпълнителен директор Коджи Сато ще се оттегли след сравнително кратък тригодишен мандат и ще бъде заменен от финансовия директор на компанията и „гения на цифрите“ Кента Кон. Преходът бележи стратегически поврат за най-големия автомобилен производител в света, който преминава от ера, водена от „автомобилен ентусиаст“ с фокус върху инженерството, към ера, центрирана върху фискална устойчивост и инвестиции, насочени към печалба.

57-годишният Кента Кон е ветеран в Toyota, който се присъединява към компанията през 1991 годинаи е архитектът на нейните рекордни финансови резултати в последно време. Известен с „непоколебимия си фокус върху ефективността на разходите“, назначаването на Кон има за цел да укрепи „печелившата сила“ на Toyota срещу глобалните неблагоприятни фактори, включително агресивната конкуренция от китайските електромобили и високите американски вносни мита, които се очаква да понижат печалбите с близо 9,2 милиарда долара през тази година.

Кон възнамерява да използва огромната финансова основа на Toyota, изградена до голяма степен върху бурния ръст на продажбите на хибридни автомобили, за да финансира „смели предизвикателства“ в областта на софтуерно дефинираните автомобили и автономните технологии.

Докато неговите предшественици се фокусираха върху емоционалния аспект на марката за удоволствие от шофирането, Кон изрично заяви, че неговата задача е да гарантира, че печалбите и цифрите са достатъчно солидни, за да преживеят настоящата нестабилност в индустрията.

Сато не напуска компанията, а поема новосъздадената длъжност главен индустриален директор (CIO) и ще заема поста заместник-председател. Наскоро назначен за председател на Японската асоциация на автомобилните производители (JAMA), Сато ще действа като главен координатор за целия автомобилен сектор в Япония, като се фокусира върху междуотрасловото сътрудничество и националната конкурентоспособност.

Сато призна, че тригодишният му мандат е бил кратък, но отбеляза, че темпото на индустрията изисква лидерска структура, която разделя вътрешното корпоративно управление (Кон) от по-широката индустриална стратегия (Сато).

Тази реорганизация се анализира и като премерен ход към бъдещ преход обратно към основателското семейство. С назначаването на доверен финансов гуру като Кон, Toyota създава стабилна среда с висока печалба, която в крайна сметка може да проправи пътя на Дайсуке Тойода – син на председателя Акио Тойода и настоящ лидер на проекта Woven City – да се изкачи по-нагоре в йерархията на ръководството.