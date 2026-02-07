Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Изненадваща промяна на върха в Toyota може да означава край на всички "забавни" автомобили

Изненадваща промяна на върха в Toyota може да означава край на всички "забавни" автомобили

7 Февруари, 2026 10:30 1 934 5

  • toyota-
  • gr-
  • управление-
  • смяна

Считано от 1 април, настоящият главен изпълнителен директор Коджи Сато ще се оттегли

Изненадваща промяна на върха в Toyota може да означава край на всички "забавни" автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който изненада целия автомобилен сектор, Toyota Motor Corporation обяви промяна в ръководството си. Считано от 1 април 2026 година, настоящият главен изпълнителен директор Коджи Сато ще се оттегли след сравнително кратък тригодишен мандат и ще бъде заменен от финансовия директор на компанията и „гения на цифрите“ Кента Кон. Преходът бележи стратегически поврат за най-големия автомобилен производител в света, който преминава от ера, водена от „автомобилен ентусиаст“ с фокус върху инженерството, към ера, центрирана върху фискална устойчивост и инвестиции, насочени към печалба.

57-годишният Кента Кон е ветеран в Toyota, който се присъединява към компанията през 1991 годинаи е архитектът на нейните рекордни финансови резултати в последно време. Известен с „непоколебимия си фокус върху ефективността на разходите“, назначаването на Кон има за цел да укрепи „печелившата сила“ на Toyota срещу глобалните неблагоприятни фактори, включително агресивната конкуренция от китайските електромобили и високите американски вносни мита, които се очаква да понижат печалбите с близо 9,2 милиарда долара през тази година.

Изненадваща промяна на върха в Toyota може да означава край на всички "забавни" автомобили

Кон възнамерява да използва огромната финансова основа на Toyota, изградена до голяма степен върху бурния ръст на продажбите на хибридни автомобили, за да финансира „смели предизвикателства“ в областта на софтуерно дефинираните автомобили и автономните технологии.

Докато неговите предшественици се фокусираха върху емоционалния аспект на марката за удоволствие от шофирането, Кон изрично заяви, че неговата задача е да гарантира, че печалбите и цифрите са достатъчно солидни, за да преживеят настоящата нестабилност в индустрията.

Сато не напуска компанията, а поема новосъздадената длъжност главен индустриален директор (CIO) и ще заема поста заместник-председател. Наскоро назначен за председател на Японската асоциация на автомобилните производители (JAMA), Сато ще действа като главен координатор за целия автомобилен сектор в Япония, като се фокусира върху междуотрасловото сътрудничество и националната конкурентоспособност.

Сато призна, че тригодишният му мандат е бил кратък, но отбеляза, че темпото на индустрията изисква лидерска структура, която разделя вътрешното корпоративно управление (Кон) от по-широката индустриална стратегия (Сато).

Тази реорганизация се анализира и като премерен ход към бъдещ преход обратно към основателското семейство. С назначаването на доверен финансов гуру като Кон, Toyota създава стабилна среда с висока печалба, която в крайна сметка може да проправи пътя на Дайсуке Тойода – син на председателя Акио Тойода и настоящ лидер на проекта Woven City – да се изкачи по-нагоре в йерархията на ръководството.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корола

    3 3 Отговор
    Ама те всички Тойоти са забавни, но за останалите водачи.

    10:41 07.02.2026

  • 2 За съжаление

    2 1 Отговор
    Тук нямаме автомобилостроене и четем за другите страни.

    11:28 07.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хм...

    3 0 Отговор
    За първи път чувам и разбирам, че Тойота правят забавни автомобили.

    12:45 07.02.2026

  • 5 Право ти куме в Очи!

    3 3 Отговор
    "Кон изрично заяви, че неговата задача е да гарантира, че печалбите и цифрите са достатъчно солидни, за да преживеят настоящата нестабилност в индустрията"

    Направо са си казали целта ей така между редовете - сложи ли са човек който да увеличи шансовете на Toyota ДА ПРЕЖИВЕЕ настоящата нестабилност.

    Какво означава нестабилност? Toyota смята, че електромобилите са временно явление, което е разклатило статуквото и тази нестабилност скоро ще отмине, а те просто трябва да я преживеят.

    Има една лоша новина - електромобилите не са временно решение, а са тук за да останат. Да видим Toyota как ще преживее това, след като не иска да се занимава с такава глупост, наречена електромобил

    12:56 07.02.2026