Криско смята Иво Димчев за перфектния претендент за "Евровизия"

Музикалният продуцент Кристиан Талев – Криско, който беше член на журито за български кандидат за "Евровизия", което определи певицата Дарина Йотова-Дара за победител, сподели какво смята за участниците му и назова своите фаворити, пише edna.bg.

“Три неща за “Евровизия”:

1. За мен лично на финала се представиха най-силно Михаела Маринова и Мона. Най-много точки дадох за тях.

2. Дара се представи много по-добре от предната седмица и задължително трябва да пее бърза и енергична песен.

3. Догодина перфектният претендент за конкурс като “Евровизия” е Иво Димчев”, написа звездата в Инстаграм стори.

Снимка: Инстаграм

Припомняме ви, че Дара е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на български представител на „Евровизия 2026“. С песента си „Thunder“ изпълнителката спечели както зрителския вот, така и оценките на журито и ще представи България през месец май във Виена.