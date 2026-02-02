Новини
Любопитно »
Криско смята Иво Димчев за перфектния претендент за "Евровизия"

2 Февруари, 2026 07:43 422 4

"За мен лично на финала се представиха най-силно Михаела Маринова и Мона. Най-много точки дадох за тях.", разкри той в Инстаграм

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музикалният продуцент Кристиан Талев – Криско, който беше член на журито за български кандидат за "Евровизия", което определи певицата Дарина Йотова-Дара за победител, сподели какво смята за участниците му и назова своите фаворити, пише edna.bg.

“Три неща за “Евровизия”:

1. За мен лично на финала се представиха най-силно Михаела Маринова и Мона. Най-много точки дадох за тях.

2. Дара се представи много по-добре от предната седмица и задължително трябва да пее бърза и енергична песен.

3. Догодина перфектният претендент за конкурс като “Евровизия” е Иво Димчев”, написа звездата в Инстаграм стори.

Снимка: Инстаграм

Припомняме ви, че Дара е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на български представител на „Евровизия 2026“. С песента си „Thunder“ изпълнителката спечели както зрителския вот, така и оценките на журито и ще представи България през месец май във Виена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво на Дата

    2 0 Отговор
    Вдигна и се тарифата.

    07:51 02.02.2026

  • 3 ходи

    2 0 Отговор
    да са гръмнеш

    07:51 02.02.2026

  • 4 Що що що

    2 0 Отговор
    МАЙКОО!!!

    07:56 02.02.2026