Петима загинаха при взрив във фабрика на китайска компания за биотехнологии

Петима души загинаха при експлозия във фабрика в провинция Шанси в Северен Китай, съобщи Синхуа, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал в събота сутринта в цех на биотехнологичната компания Jiapeng в окръг Шангин. Към 10:38 ч. местно време спасителите са открили петима работници, затрупани под развалините - като се предполага, че всички те са загинали.

В момента на мястото на инцидента продължават спасителни операции. Властите са започнали разследване на причината и обстоятелствата около експлозията.