Петима загинаха при взрив във фабрика на китайска компания за биотехнологии

Петима души загинаха при експлозия във фабрика в провинция Шанси в Северен Китай, съобщи Синхуа, позовавайки се на местните власти.
Инцидентът е станал в събота сутринта в цех на биотехнологичната компания Jiapeng в окръг Шангин. Към 10:38 ч. местно време спасителите са открили петима работници, затрупани под развалините - като се предполага, че всички те са загинали.
В момента на мястото на инцидента продължават спасителни операции. Властите са започнали разследване на причината и обстоятелствата около експлозията.
1 ЦРУ-ТО
10:53 07.02.2026
2 Резидентивъл
10:56 07.02.2026
3 хмм
11:10 07.02.2026
4 Цвете
11:53 07.02.2026
5 Цвете
Коментиран от #7
11:53 07.02.2026
6 Калудка
12:22 07.02.2026
7 Байо Хазард
До коментар #5 от "Цвете":Има няколко вида, готови за пускане, обаче след "войната в Украйна", вече не смеят, защото могат да ги обезпаразитят ядрено.
12:23 07.02.2026