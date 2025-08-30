Близки до Памела Андерсън и Лиъм Нийсън разкриха истината за връзката им

Памела Андерсън и Лиъм Нийсън остават само приятели, въпреки слуховете за романтична връзка, които циркулираха след съвместната им промоционална обиколка. Това потвърждават източници, близки до двамата, цитирани от Page Six и People, след като темата за отношенията им се превърна във водеща за международната светска преса.

Според информацията, между звездите от „Голо оръжие“ е имало силна химия, но тя никога не е прераснала в интимна връзка. Вътрешни хора разкриват, че близките им са подкрепяли възможността за романтика, но отношенията между Андерсън и Нийсън са останали чисто приятелски. Източниците подчертават, че връзката им е искрена, двамата са изградили стабилно приятелство и ще запазят тази връзка и занапред.

От страна на самите актьори и техните представители няма официален коментар, но анонимни източници уверяват, че поведението им на публичните изяви е било напълно автентично. „Нито Памела, нито Лиъм биха участвали в пиар постановка“, заявява близък до двойката, отхвърляйки твърденията, че флиртът им по червените килими е било с рекламна цел.

Темата за потенциалния романс се разпали в световните медии това лято, когато фенове и наблюдатели забелязаха близост и приятелско отношение между двамата по време на промоцията на общия им филм. Източници, цитирани от Page Six, настояват, че всичко, което са демонстрирали на публични събития, е било „много искрено“ и не е част от изкуствено създаден медиен сценарий.

Добрият приятел на Нийсън, телевизионният водещ Анди Коен, също коментира положително отношенията между актьорите, като ги сравни с връзката на покойната съпруга на Нийсън, Наташа Ричардсън, и подчерта независимостта и характера на Памела Андерсън. Подобно отношение споделя и най-малкият син на Нийсън, Даниел, който публично подкрепи слуховете за връзката.

Източници, запознати със ситуацията, обобщават, че Памела Андерсън винаги е намирала Лиъм Нийсън за „интересен и привлекателен“, но двамата все още са в процес на опознаване, а отношенията им остават приятелски.