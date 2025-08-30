Новини
Любопитно »
Близки до Памела Андерсън и Лиъм Нийсън разкриха истината за връзката им

Близки до Памела Андерсън и Лиъм Нийсън разкриха истината за връзката им

30 Август, 2025 17:56 1 077 4

  • лиъм нийсън-
  • памела андерсън-
  • връзка-
  • приятели-
  • флирт-
  • голо оръжие

Приятели или любовници са звездите от новото "Голо оръжие"?

Близки до Памела Андерсън и Лиъм Нийсън разкриха истината за връзката им - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Памела Андерсън и Лиъм Нийсън остават само приятели, въпреки слуховете за романтична връзка, които циркулираха след съвместната им промоционална обиколка. Това потвърждават източници, близки до двамата, цитирани от Page Six и People, след като темата за отношенията им се превърна във водеща за международната светска преса.

Според информацията, между звездите от „Голо оръжие“ е имало силна химия, но тя никога не е прераснала в интимна връзка. Вътрешни хора разкриват, че близките им са подкрепяли възможността за романтика, но отношенията между Андерсън и Нийсън са останали чисто приятелски. Източниците подчертават, че връзката им е искрена, двамата са изградили стабилно приятелство и ще запазят тази връзка и занапред.

От страна на самите актьори и техните представители няма официален коментар, но анонимни източници уверяват, че поведението им на публичните изяви е било напълно автентично. „Нито Памела, нито Лиъм биха участвали в пиар постановка“, заявява близък до двойката, отхвърляйки твърденията, че флиртът им по червените килими е било с рекламна цел.

Темата за потенциалния романс се разпали в световните медии това лято, когато фенове и наблюдатели забелязаха близост и приятелско отношение между двамата по време на промоцията на общия им филм. Източници, цитирани от Page Six, настояват, че всичко, което са демонстрирали на публични събития, е било „много искрено“ и не е част от изкуствено създаден медиен сценарий.

Добрият приятел на Нийсън, телевизионният водещ Анди Коен, също коментира положително отношенията между актьорите, като ги сравни с връзката на покойната съпруга на Нийсън, Наташа Ричардсън, и подчерта независимостта и характера на Памела Андерсън. Подобно отношение споделя и най-малкият син на Нийсън, Даниел, който публично подкрепи слуховете за връзката.

Източници, запознати със ситуацията, обобщават, че Памела Андерсън винаги е намирала Лиъм Нийсън за „интересен и привлекателен“, но двамата все още са в процес на опознаване, а отношенията им остават приятелски.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    1 1 Отговор
    И се чукат по приятелски

    18:03 30.08.2025

  • 2 Ха ха

    3 1 Отговор
    На Лиъм Нийсън сигурно вече не му става...

    18:07 30.08.2025

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    18:16 30.08.2025

  • 4 Венци

    1 1 Отговор
    Тая отдавна се е сбръчкала и замирисала.

    18:37 30.08.2025