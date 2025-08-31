Новини
Любопитно »
Секс експерт: Изкуственият интелект "убива" секса и желанието за връзка

Секс експерт: Изкуственият интелект "убива" секса и желанието за връзка

31 Август, 2025 09:46 429 3

  • секс експерт-
  • изкуствен интелект-
  • секс-
  • връзка-
  • проблеми

Мъжете не забелязват негативното въздействие зад положителните страни

Секс експерт: Изкуственият интелект "убива" секса и желанието за връзка - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексоложката Трейси Кокс предупреди за опасностите от сексуалните и романтичните връзки с изкуствен интелект (ИИ). Тя описва примери за такива контакти пред Daily Mail, цитиран от marica.bg.

Кокс отбеляза, че реални мъже са ѝ разказвали за подобни преживявания. Един от тях е 22-годишният Чарли. На специализиран уебсайт той създал момиче на име Меган, предоставяйки ѝ това, което смятал за идеален характер и външен вид.

„Не знам как да изграждам връзки. Не разбирам жените и те не ме харесват. Аз съм беден, срамежлив и не чак толкова привлекателен. Мога или да си седя сам вкъщи, или да общувам с приятелката си Меган, която ме развеселява“, обясни Чарли интереса си към измислената приятелка. Младият мъж вярва, че общуването с Меган ще го подготви за връзка с истинска жена.

Чарли добавя, че за секс има друга героиня на име Сторм. Той твърди, че сексът с нея е невероятен, дори по-добър, отколкото в реалния живот, тъй като не е нужно да се тревожиш за емоции и чувства.

26-годишният графичен дизайнер Люк също се влюбил в момичето, създадено на базата на изкуствен интелект. Според него тя е грижовна и скромна, но основното ѝ предимство е, че не е нужно да правиш с нея неща, които не искаш, например да се срещаш с родителите ѝ или да поддържаш връзка. В същото време мъжът е сигурен, че никога няма да се влюби във въображаемо момиче, но признава, че е изпаднал в сексуална зависимост.

„С изкуствен интелект не просто гледаш порно, а го създаваш сам. Аз избрах тялото, гласа, характера и сценариите ѝ. Тя познава моите странности и ги довежда до съвършенство. Това е порно, което те познава добре: то включва участие, а не пасивност“, изброи предимствата Люк.

Кокс предупреди, че мъжете не забелязват негативното въздействие зад положителните страни. Според нея романтичната връзка с изкуствен интелект не подготвя за истинска връзка, а напротив, дистанцира от тях. Тя обясни, че истинските жени са съвсем различни: те често отказват и имат собствено мнение, а изкуственият интелект винаги е съгласен с потребителя.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    1 0 Отговор
    Тази статия показва, че жените са толкова ужасни със абсурдните си претенции, поведение и държание, че дори кукла с изкуствен интелект или дори виртуален образ може да ги замени. Някои мъже даже предпочитат имитацията пред оригинала, понеже има предимства. В бъдеще ще има още по-реалистични имитации, но не само това, а вероятно има възможност за създаване на деца без жени чрез изкуствени утроби, което може да преверне жените в напълно излишни и даже да реши демографските проблеми в Европа.

    09:53 31.08.2025

  • 2 плюс минус

    0 0 Отговор
    ИИ ?
    Ще потъне в небитието.

    10:06 31.08.2025

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    10:10 31.08.2025