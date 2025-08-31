Новини
Мира Радева с шокиращи признания преди участието си в новото риалити „Traitors: Игра на предатели“

31 Август, 2025 13:48 1 320 19

  • мира радева-
  • признания-
  • traitors: игра на предатели

"Бях на 9, когато започнаха да ме опипват и целуват чичковци.", сподели социоложката в откровено интервю

Мира Радева с шокиращи признания преди участието си в новото риалити „Traitors: Игра на предатели“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С ново телевизионно риалити ще ни изненада bTV тази есен, а сред топ звездите в него ще е и популярната социоложка Мира Радева. Някогашната шефка на агенция „МБМД” е най-възрастната участничка в шоуто „Traitors: Игра на предатели“, но това изобщо не ѝ пречи да бъде конкурентоспособна, пише hotarena.net.

– Мира, имахте ли колебания дали да участвате в новото форматно предаване на bTV „Traitors: Игра на предатели“?
– Когато ми предложиха да участвам, не знаех нищо за предаването. Изпратиха ми линк към английския вариант. Изгледах го и бях силно впечатлена от психологическата игра. Видяха ми се интересни и другите участници, затова нямаше причина да отхвърля офертата. Приех без притеснение.

– Имаше ли тежки физически предизвикателства за вас в играта?
– Не, нямаше. Чувствах се прекрасно. За възрастта си съм изключително стегната и спортна. Обичам планините, дори наскоро участвах в маратон. Вдъхновяват ме новите предизвикателства.

– Какво е мнението Ви за останалите участници и за водещия Владо Карамазов?
– Атмосферата беше прекрасна. Не познавах повечето участници, но беше интересно да ги срещна. Намерих общ език с почти всички. Владо Карамазов е много сладък човек.

– Като социолог чувствате ли се комфортно във форматни предавания?
– Аз съм може би единственият човек със сериозна професия, който участва в такива предавания. За мен е интересно да наблюдавам човешкото поведение в затворена среда. Така започна всичко – още с участието ми като коментатор в „Биг Брадър“, после в „Байландо“, „Черешката на тортата“ и „ВИП Брадър“.

– Има ли черта от характера Ви, която се стараете да прикривате пред камерите?
– Не. Смятам, че хората трябва да говорят открито за чувствата си. Аз съм честна – както пред себе си, така и пред другите. Не се страхувам да споделям болка, раздяла или разочарование.

– В какво ще вложите хонорара от „Traitors: Игра на предатели“?
– Обожавам да пътувам. С приятелка обикаляме из Европа. Мечтаем си за португалското Камино. С маратонки, раничка и банкова карта – така искам да прекарам остатъка от живота си.

– Много ли сте била предавана в живота си?
– Да, минавала съм през тежки моменти. Понякога човек трябва да избере между себе си и друг. Когато се разделих с бащата на децата ми, предадох него, но не и себе си. С Иво е същото – той иска да има свои деца. Не мога да му се сърдя за това.

– В какво точно виждате предателството на Иво към Вас?
– В това, че години наред ме е лъгал. Вероятно е искал да се подсигури. Но дори не му се сърдя – просто е останал верен на себе си.

– Прощавате ли предателства?
– Да, на момента. За да не мразя. Омразата е разрушителна. Любовта е най-важна, антиподът ѝ е безразличието.

– Готова ли сте за нова любов?
– Не, не и не. Смятам, че ми е минало времето. Имам други планове – творчески, пътешественически.

– Случвало ли се е да съжалявате за Вашата откровеност?
– Не. Смятам, че свободата е да бъдеш себе си. Никога не съм имала табута – дори с децата си съм обсъждала интимността. На 9 години преживях сексуално насилие, което ме промени завинаги.

– Разкажете за сексуалното насилие, на което сте станала жертва на 9 години.
– Случи се с трима мъже. Не съм била изнасилена, но бях опипвана и целувана от възрастни, които би трябвало да са ми ролеви модели. Един от тях беше ръководител в Пионерския дом, другите – семейни приятели на родителите ми. Бях дете и не знаех как да реагирам. По-късно успях да се защитя.

– Кога споделихте на родителите си за посегателствата?
– На 12-13 години. Родителите ми изживяха шок. Двамата „приятели“ на семейството ни изчезнаха, след като усетиха студенината им.

– Доволна ли сте от размера на пенсията си?
– Да. Пенсията ми е добра, осигурявала съм се двойно – и като доцент, и като собственик на частна фирма. Не ми се налага да работя, но и не мога да стоя без да правя нещо.

– Какво ще стане с ресторанта Ви „Сладко и солено” в с. Бели Искър след раздялата с Иво?
– Мястото ми е скъпо, популяризирахме го много. Ресторантът беше идея с кауза, но след раздялата ни с Иво оставям всичко на него. Аз повече няма да се занимавам.

– При преходите Ви из планините застрашаван ли е бил животът Ви?
– Да. В „Любовен роман“ съм описала един такъв случай. А през 2023 г., при преход Ком – Емине с кучето ми Леа, попаднахме в буря. Джипиесът ме спаси.

– Имали ли сте травми или контузии?
– В планината – не. Но веднъж паднах в Пловдив. Оказа се скъсан менискус. След операция се възстанових, но година по-късно отново паднах на същото коляно. За щастие, само възпаление на костта.

– Кога планирате да излезе втората Ви книга?
– Надявам се до края на 2025 г. Работното заглавие е „Странници“. Започнах я след прехода Ком – Емине с едно момче, което не познавах. Има смайваща житейска история. Сега трябва да се срещна с героите от Варна, за да завърша книгата.


