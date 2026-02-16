Новини
България »
Всички градове »
Заради забавено правосъдие: Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив

Заради забавено правосъдие: Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив

16 Февруари, 2026 16:21 1 106 20

  • забавено правосъдие-
  • подсъдим-
  • делото дебора-
  • районен съд пловдив-
  • присъда

Районният съд – Пловдив трябва да плати на Георгиев 500 евро обезщетение, плюс законна лихва от 25 февруари 2025 г. до окончателното плащане

Заради забавено правосъдие: Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав. Това съобщават от БНТ.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че близо една година съдебни заседания са се оказали напразни, тъй като съдебна заседателка е участвала в протести и е изразявала публични позиции по случая с пострадалата Дебора Михайлова. Това е породило съмнения в безпристрастността ѝ и е наложило целият състав да се отведе, а делото да започне отначало.

Съдът подчертава, че заседателката е трябвало сама да декларира ангажираността си още при разпределянето ѝ по делото. Тъй като това не е сторено навреме, процесът се е забавил с 11 месеца и 26 дни — период, през който Георгиев е бил задържан под стража.

Магистратите приемат, че това представлява нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и води до неимуществени вреди – стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието.

Затова Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс законна лихва от 25 февруари 2025 г. до окончателното плащане.

Искът на Георгиев беше за много по-голяма сума – над 13 хил. евро, но съдът го уважи частично. Решението на Окръжен съд Стара Загора може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    24 5 Отговор
    СмЕх. Този трябваше вече да излежава!

    Коментиран от #14, #16, #17

    16:32 16.02.2026

  • 2 ООрана държава

    16 2 Отговор
    На магистралата оная ще ги изкара за 8 часа работен ден тия 500 евро

    16:32 16.02.2026

  • 3 Няма такава държава

    33 5 Отговор
    Престъпника осъжда съда
    Хахаха
    Пародия

    16:32 16.02.2026

  • 4 Трол

    16 4 Отговор
    Въпрос на време беше Жорето да ги почне. Докато свършат делата, ще събере повече пари от държавния бюджет, откокото е дал за адвокати и за такси.

    16:33 16.02.2026

  • 5 Ай,стига ве...- ,,осъдил"...!

    19 6 Отговор
    Егатий наглеца...,егатий държавата...!

    16:38 16.02.2026

  • 6 Тома

    18 7 Отговор
    До сега този трябваше да мине през циганите в затвора а го оставиха да съди държавата.

    16:38 16.02.2026

  • 7 А когато...?!

    20 2 Отговор
    Влачат дела,свързани с убийства по 5-6 години,тогава близките на убитите от убийците,защо не могат да осъдят съда,за забавяне и протакане на делото...?!?!?!?!?!

    16:41 16.02.2026

  • 8 ЯСНО!

    14 7 Отговор
    Тоя примат от снимката ,едва ли има такива знания,че да осъди Районен съд...!
    Просто е подучен от адвоката си...
    Ей затова мразя това адвокатско племе...!

    16:45 16.02.2026

  • 9 122333

    9 4 Отговор
    С тази физиономия потвърждаваш деянието, вкарай се в ред и знай, ще бъдеш наказан от висша сила - тя не прощава мтро.

    16:50 16.02.2026

  • 10 Абе

    12 1 Отговор
    Тия от съдебната система защо вземат заплати от народа и те сигурно се чудят

    16:51 16.02.2026

  • 11 Реалист

    6 2 Отговор
    Това момче е невинно ще осъди и измамницата която го наклевети, и подлата държава

    16:52 16.02.2026

  • 12 Никой

    2 1 Отговор
    Доста е направил неприятности.

    16:54 16.02.2026

  • 13 Ти си

    10 2 Отговор
    Какво казва Конституцията -
    Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
    Чл. 31 (3 ) - Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
    Та да ви питам какво толкова се пените ?
    Всичко си е пи закон .

    17:00 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня

    0 1 Отговор
    Пълен леш в тая държава.Най вероятно са му искали много пари и той в неформален разговор е казал..още малко време дайте да ги събера..и следва...."тъй като съдебна заседателка е участвала в протести и е изразявала публични позиции "бавила нещата с една дума и тоя бастун и го набутал.Един bolkuk осъдил други bokluci.Няма оправия.Задължително персонална отговорност ,осъдил ги бил ,кой ще плаща..отново раята.

    17:30 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Да излежава какво? Съда е наясно, че става дума за ЛЪЖИ на една гнусна и проста патка- делото ще го прекратят много скоро... И после държавътъ ви ще бъде осъдена да плати над €300 000 за цялата тази гавра... И онази патка също ще бъде осъдена, вервай ми...

    Този горе хич не е примерен гражданин, но конкретно това за което го съдят НЕ ГО Е ИЗВЪРШИЛ... И няма как да го осъдят...

    18:02 16.02.2026

  • 18 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор
    Да излежава какво? Съда е наясно, че става дума за ЛЪЖИ на една гнусна и проста патка- делото ще го прекратят много скоро... И после държавътъ ви ще бъде осъдена да плати над €300 000 за цялата тази гавра... И онази патка също ще бъде осъдена, вервай ми...

    Този горе хич не е примерен гражданин, но конкретно това за което го съдят НЕ ГО Е ИЗВЪРШИЛ... И няма как да го осъдят...

    18:03 16.02.2026

  • 19 име

    1 0 Отговор
    Без да коментирам тоя маймун, настоявам наглите и корумпирани съдии да си плащат от джоба тези пари. Никви бонуси, никви допълнителни разходи, а сумата да им я вземат от заплатите.

    18:03 16.02.2026

  • 20 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Този и-з р-о д същински Талибанин,директно в Украината да му пр@снат руснаците тикв@та...

    18:11 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол