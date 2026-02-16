Новини
Бащата на Николай Златков: На Ивайло Калушев му беше неприятно, че се интересувам от сина си

Бащата на Николай Златков: На Ивайло Калушев му беше неприятно, че се интересувам от сина си

16 Февруари, 2026 16:26

16 Февруари, 2026 16:26 623 11

  • петрохан-
  • ивайло калушев-
  • николай златков-
  • масово убийство-
  • педофили-
  • педофилия-
  • секс с деца




Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

147 страници от делото "Петрохан" са предоставени в Народното събрание, сред които са и показанията от разпитите на най-близките на загиналите шестима, сред които дете на 15 години и 22-годишен мъж.

Две седмици след трагедията, която разтърси обществото, за първи път излизат страниците от разпитите на бащата на Николай Златков - 22-годишният мъж, открит мъртъв в кемпера на Ивайло Калушев до връх Околчица.

В документите, които са предадени на депутатите, са приложени и разпитите на всички семейства и близки на другите мъже от групата.

Прокуратурата е предала в парламента и разпити на други деца, свързани в различни периоди от познанството им с Ивайло Калушев покрай школата за приключения "Роук".

От документите става ясно, че бащата на Николай непрекъснато се е интересувал от живота на сина си в продължение на 12 години. Той е ходил и до Мексико, за да научи повече за отношенията на детето си с групата на Калушев и също така как и кой е заплащал водолазните и духовните обучения на Николай. bTV потвърди съдържанието на документите от двама независими източници.

В показанията на бащата се казва, че отношенията между двамата стават по-близки, след като Николай се завръща в България.

По разказа на родителя след заминаването на Николай и майка му за Мексико, бащата е получил информация за общността на Ивайло Калушев, която сериозно го е притеснила. Заминал за Южна Америка, а когато пристигнал не получил точен адрес на мястото, където живее синът му.

"Николай ми потвърди, че е там по собствена воля и желание, обещаха ми да се срещна с предводителя на сектата според мен. На другия ден на въпросната среща в някакво заведение в комплекса за първи път се срещнах с Ивайло Калушев. На срещата Николай го нямаше, а на Калушев, според мен му беше видимо неприятно. Направи ми впечатление, че цялата информация в интернет, както и в неговия сайт се редактира сериозно“, коментира бащата на младия мъж.

В разговора си с Калушев бащата се интересува от учението и плащането на уроците на сина му.

"На логичните от мен въпроси кой плаща и откъде са парите за този имот и кой му дава право да държи малолетни деца, безскрупулно и безчувствено ми бе отговорено, че не е моя работа", разказва още бащата на Николай.

Срещите на момчето и баща му, след като то се връща в България, са от време на време за по час.

"....Винаги като се виждахме, той беше облечен в униформа. Всички други от обкръжението на Ники бяха с подобна на неговата униформа. Наблюдавайки и другите хора в обкръжението на Ники, оставах с впечатлението, че живеят един нормален и спокоен живот", посочва мъжът.

През 2022 година двамата с Николай се виждат в хижата и тогава баща му се запознава с Ивайло Иванов, който беше открит мъртъв в бившата хижа „Петрохан“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде айде

    6 0 Отговор
    И ти си един баща тури му пепел
    Па сега олеле
    Щот другия вече го няма да ти отговори

    16:28 16.02.2026

  • 2 обективен

    6 0 Отговор
    Истината никога няма да се разкрие ,защото мафията царува в територията ни !!!Десетки други убийства станаха , и едно не е разкрито !!

    16:29 16.02.2026

  • 3 ООрана държава

    5 0 Отговор
    .... 147 страници от делото "Петрохан" са предоставени в Народното събрание....
    Първия ден медиите (бътъвъ новатъвъ) гърмяха как имало над 500 страници внесени
    На втория ден страниците станаха 250...
    Сега са 147....
    На кой да вярваме, на кой не, крият ли се сграници или медиите лъжат?

    16:30 16.02.2026

  • 4 Оооо Пепи

    4 0 Отговор
    За какво е ходил в Южна Америка?

    Коментиран от #10

    16:31 16.02.2026

  • 5 честен ционист

    4 0 Отговор
    Град Калуш в северо-западе Ивано-Франковской области, баба му викаше "Галицийской Палестиной".

    16:32 16.02.2026

  • 6 Дън Бай

    4 1 Отговор
    Спрете да ни занимавате с тези ужаси!
    Не можем да се радваме пълноценно на приемането на еврото и притока на мед и масло, след влизането в еврозоната.

    16:33 16.02.2026

  • 7 кой му дреме

    4 0 Отговор
    пертрохан = публичния дом на властта

    16:33 16.02.2026

  • 8 Бг дракон от Пирин

    2 0 Отговор
    Работата е ясна ! Бг вариант на Епстин или Ебщайн. Сигурно има файлове на половината хайлайф и политически елит! Както се казва, колкото повече пари имаш, толкова повече из.вра.тен ставаш!
    Това не е самоубийството, а показен разстрел! Сигурно е имало и дрога и какво ли още не!
    Сега замитат следите под килимчето, както винаги!

    16:33 16.02.2026

  • 9 кой му дреме

    1 1 Отговор
    пеевски = българският епстийн

    Коментиран от #11

    16:34 16.02.2026

  • 10 Бг дракон от Пирин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оооо Пепи":

    Да се обучава как да лъже и привлича деца за Гуро практики!

    16:37 16.02.2026

  • 11 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "кой му дреме":

    Комай не е Пеевски, а е Белия лебед Рашков. Ще видим, дали над него не е имало още някой. Не се изкарват лесно безотчетни пари за избори.

    16:37 16.02.2026

