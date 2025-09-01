Тъстът на Фики Стораро: Годеницата на Емрах не е моя дъщеря!

Семейните отношения на фамилия Стораро сякаш се оплитат все повече с всеки изминал ден. А потребителите в социалните мрежи все още се чудят коя е годеницата на Емрах Стораро - изненада, която сполетя светските среди преди седмица. Сега има нова мистерия по въпроса.

"Годеницата на Емрах Стораро не е моя дъщеря!", разкри в ексклузивно видео Бисер Стефанов, баща на Гюлджан, съпругата на големия син на Тони Стораро - Фики Стораро.

Мъжът уточни, че за пръв път излиза със заявление за себе си и семейството си в интернет пространството, но след като последните дни всички медии у нас гръмнаха, че Айлян, момичето, за което се сгоди Емрах Стораро, е сестра на половинката на брат му, бил принуден да го направи.

"Другата ми дъщеря се казва Арзу. Имам и син, който е по-малък, роден е през 2011, сега е на 14 години. Използвам случая да го поздравя", каза още в клипчето Стефанов.

Сватът на Тони Стораро изразява съжаление, че не е могъл да присъства на годежа на Емрах и Айлян. "Но съпругата ми беше там", уточнява той. "Не познавам това момиче, Айлян, но много искам младите да са щастливи! Сега вече се сродяваме и с нея, и със семейството й", подчерта бащата на Гюлджан.

Таткото на жената до Фики сподели, че от години е близък приятел с баща му. "За мен е Тонче, знаем се отдавна", довери сватът на Тони Стораро.

Слухът, че Гюлджан и Айлян са сестри тръгва от профил в тик-ток с ник нейм mimi.mihaylova111. Той е на млада жена, която редовно качва видеа, на които пее турски песни и палаво кърши рамене и снага. Именно от този профил е качен коментарът: "100 процента е сестра на Гюлджан" към първата снимка на Емрах с неговата млада избраница.

Факт е, че всички "заподозрени" - и Тони Стораро, и Бисер Стефанов, и Айлян са родом от един регион. Поп фолк ветеранът е от Шумен, бащата на снаха му Гюлджан е от Търговище, разбра по свои канали "България Днес", а годеницата на Емрах е дошла на бял свят в близкото до Исперих село Подойва, откъдето са дошли да я вземат с големи салтанати за годежа.