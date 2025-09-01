Новини
Тъстът на Фики Стораро: Годеницата на Емрах не е моя дъщеря!

1 Септември, 2025

Бисер Стефанов, който е баща на Гюлджан - съпругата на Фики, поясни, че Айлян не е негова дъщеря и с Гюлджан всъщност нямат семейна връзка

Тъстът на Фики Стораро: Годеницата на Емрах не е моя дъщеря! - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейните отношения на фамилия Стораро сякаш се оплитат все повече с всеки изминал ден. А потребителите в социалните мрежи все още се чудят коя е годеницата на Емрах Стораро - изненада, която сполетя светските среди преди седмица. Сега има нова мистерия по въпроса.

"Годеницата на Емрах Стораро не е моя дъщеря!", разкри в ексклузивно видео Бисер Стефанов, баща на Гюлджан, съпругата на големия син на Тони Стораро - Фики Стораро.

Мъжът уточни, че за пръв път излиза със заявление за себе си и семейството си в интернет пространството, но след като последните дни всички медии у нас гръмнаха, че Айлян, момичето, за което се сгоди Емрах Стораро, е сестра на половинката на брат му, бил принуден да го направи.

"Другата ми дъщеря се казва Арзу. Имам и син, който е по-малък, роден е през 2011, сега е на 14 години. Използвам случая да го поздравя", каза още в клипчето Стефанов.

Сватът на Тони Стораро изразява съжаление, че не е могъл да присъства на годежа на Емрах и Айлян. "Но съпругата ми беше там", уточнява той. "Не познавам това момиче, Айлян, но много искам младите да са щастливи! Сега вече се сродяваме и с нея, и със семейството й", подчерта бащата на Гюлджан.

Таткото на жената до Фики сподели, че от години е близък приятел с баща му. "За мен е Тонче, знаем се отдавна", довери сватът на Тони Стораро.

Слухът, че Гюлджан и Айлян са сестри тръгва от профил в тик-ток с ник нейм mimi.mihaylova111. Той е на млада жена, която редовно качва видеа, на които пее турски песни и палаво кърши рамене и снага. Именно от този профил е качен коментарът: "100 процента е сестра на Гюлджан" към първата снимка на Емрах с неговата млада избраница.

Факт е, че всички "заподозрени" - и Тони Стораро, и Бисер Стефанов, и Айлян са родом от един регион. Поп фолк ветеранът е от Шумен, бащата на снаха му Гюлджан е от Търговище, разбра по свои канали "България Днес", а годеницата на Емрах е дошла на бял свят в близкото до Исперих село Подойва, откъдето са дошли да я вземат с големи салтанати за годежа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Убава работа

    20 0 Отговор
    АМА Ц...........скА

    15:00 01.09.2025

  • 2 Пич

    26 0 Отговор
    Извинете......но ромеите са ми като виетнамците - всички изглеждат еднакви ! Черни , грозни и прости !!!

    15:01 01.09.2025

  • 3 Какви

    20 0 Отговор
    разкрития на фамилни тайни само , но кой го интересува всичко това , че и имената ?

    15:03 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тома

    18 0 Отговор
    При циганите е така.Кой баща кой майка не могат да разберат

    15:06 01.09.2025

  • 6 Трол

    16 0 Отговор
    Чакаме с нетърпение изявлението на третия братовчед.

    15:11 01.09.2025

  • 7 да ти кажа

    8 1 Отговор
    само аз ли нищо не разбрах от тази "статия"!?

    15:15 01.09.2025

  • 8 дабе

    7 0 Отговор
    Виждаме на кого се кланят и много българи - чалгари. После идете им обяснявайте, че слушането на чалга и мозъчния капацитет имат връзка. Не, не е така - може да си умен и пак да слушаш чалга. Да бе.

    15:19 01.09.2025

  • 9 не триииииииии

    6 0 Отговор
    циганска работа

    15:25 01.09.2025

  • 10 оф оф оф

    5 0 Отговор
    мале, много сложно

    15:26 01.09.2025

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 руслямски

    0 0 Отговор
    драми

    15:57 01.09.2025

  • 13 АМАН

    1 0 Отговор
    ОТ ЦИГАНИЯТА НИ ДЖУЛЖАН АМУЛЖАН ФИКИ ШМИКИ ЧЕ И СТОРАРОМАНГАЛДЖАН .АЕ КАФА.

    16:00 01.09.2025