Учени разкриха тайната на най-бързите звезди във Вселената

Израелски и германски изследователи са открили как някои от най-бързите звезди във Вселената достигат невероятните си скорости, предаде Синхуа, позовавайки се на изявление на Израелския технологичен институт (Технион).

Според ново изследване, публикувано в сп. "Нейчър астронъми", тези свръхскоростни звезди, които са малки, плътни звездни остатъци, движещи се с над 2000 километра в секунда, се изстрелват чрез експлозивни събития, наречени двойни детонации.

За целта изследователите са използвали усъвършенствани 3D компютърни симулации, допълва БТА.

Явлението се случва, когато две необичайни звезди орбитират една около друга, като експлозията на по-тежката звезда изхвърля оцелялата част от по-леката в космоса с огромна скорост, обясняват учените.

Изследването обяснява произхода на горещи, бледи бели джуджета, наблюдавани в външните области на галактиката, и хвърля светлина върху рядък тип свръхнова, известен като блед тип Ia. Той е важен за измерване на разширяването на Вселената и за разбирането на това как се създават елементите в галактиките.