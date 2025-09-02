Стивън Сегал с огромна инвестиция в Русия

Компанията "Хикари", собственост на американския актьор Стивън Сегал и неговия син Доминик, ще изгради завод за преработка на пластмаса във Волгоградска област. Това съобщи пред РИА Новости съучредителят на дружеството Михаил Замарин, цитирани от flagman.bg.

"Планираме да стартираме първия съвместен проект още през лятото на 2026 година", посочи той.

В рамките на инициативата е предвидено изграждането на 50 завода за преработка на пластмаса в Русия до 2030 г., а инвестициите в инфраструктурата ще надхвърлят 30 млрд. рубли.

По-рано беше съобщено, че Сегал, неговият син и Замарин са учредили компанията "Хикари", която се занимава с търговия на хранителни стоки, дрехи, цигари, самолети, както и с научни разработки в сферата на нанотехнологиите. Според Замарин, новата компания ще разшири дейността си и в преработката на замърсени пластмаси.