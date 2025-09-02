Новини
Любопитно »
Стивън Сегал с огромна инвестиция в Русия

Стивън Сегал с огромна инвестиция в Русия

2 Септември, 2025 11:14 1 326 22

  • стивън сегал-
  • инвестиция-
  • завод за преработка на пластмаса-
  • русия

Компанията на актьора ще строи 50 завода за преработка на пластмаса

Стивън Сегал с огромна инвестиция в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Компанията "Хикари", собственост на американския актьор Стивън Сегал и неговия син Доминик, ще изгради завод за преработка на пластмаса във Волгоградска област. Това съобщи пред РИА Новости съучредителят на дружеството Михаил Замарин, цитирани от flagman.bg.

"Планираме да стартираме първия съвместен проект още през лятото на 2026 година", посочи той.

В рамките на инициативата е предвидено изграждането на 50 завода за преработка на пластмаса в Русия до 2030 г., а инвестициите в инфраструктурата ще надхвърлят 30 млрд. рубли.

По-рано беше съобщено, че Сегал, неговият син и Замарин са учредили компанията "Хикари", която се занимава с търговия на хранителни стоки, дрехи, цигари, самолети, както и с научни разработки в сферата на нанотехнологиите. Според Замарин, новата компания ще разшири дейността си и в преработката на замърсени пластмаси.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пея

    14 19 Отговор
    Този отдавна е във фалит няма никакви пари затова стои в Мордор за да му плаща молецът по някоя друга рубла.

    Коментиран от #18

    11:19 02.09.2025

  • 2 Дядо Гъдю

    18 13 Отговор
    Умните правят пари с руснаците,а неумните правят ингели на руснаците.

    11:19 02.09.2025

  • 3 Тома

    17 14 Отговор
    Русия винаги е била необятен пазар при който се правят много пари.Ние го загубихме защото сме евроатлантици

    Коментиран от #6, #9

    11:19 02.09.2025

  • 4 Сталин

    12 12 Отговор
    Русия е бъдещето,даже и краварите правят бизнес там ,а нас ни обясняват колко е лош Путин и не трябва да търгуваме с Русия и да правим пари

    Коментиран от #7

    11:29 02.09.2025

  • 5 гост

    4 4 Отговор
    Парите които инвестора ги е спечелил от Ленфильм.....и сега му домъчня за дядо му...

    11:32 02.09.2025

  • 6 Въпрос

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Е колко да е необятен?5 пъти по-малко население от ЕС,10 пъти по-малка покупателна способност...

    Коментиран от #16

    11:33 02.09.2025

  • 7 България 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    11:35 02.09.2025

  • 8 Честно

    3 0 Отговор
    Не че е малка инвестиция, ама 30 млрд рубли са реално само 300 милиона евро. Може да се каже, че е голяма инвестиция, но огромна абсурд
    Огромна инвестизия е поне няколко милиярда евро.

    11:35 02.09.2025

  • 9 България 🇧🇬

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    🇧🇬 Да, България е имала злато по време на Освобождението си и дори е платила значителна сума в злато на Русия за издръжката на руската армия и администрация след края на Руско-турската война (1877–1878).
    Какво точно се е случило?

    - Окупационен дълг: След подписването на Берлинския договор през 1878 г., България е задължена да покрие разходите на Русия за временното управление на страната.
    - Сумата: Дългът е изчислен на 10 618 250 рубли и 40 копейки, което се равнява на около 89 640 000 златни лева или 32 тона злато.
    - Изплащане: България започва да изплаща този дълг чрез клоновете на Българската народна банка в Русе, Варна и Пловдив. Част от средствата идват от външни заеми, включително чрез Banque de Paris et des Pays-Bas (Париба)
    - Окончателно погасяване: Дългът е напълно погасен през 1902 г., а частта на Източна Румелия е опростена след Първата световна война

    Исторически контекст
    - Според историка проф. Евелина Келбечева, България не просто е освободена, а е окупирана от руската армия, която страната трябва да издържа финансово
    - В обществото съществуват и легенди, като тази за златото на Вълчан войвода, което уж било дадено на руснаците, но това не е потвърдено исторически

    Коментиран от #15, #21

    11:36 02.09.2025

  • 10 Номенклатура

    3 4 Отговор
    Този си остана посредствено актьор че, където го пробутват насам натам.

    11:38 02.09.2025

  • 11 Робството !

    3 2 Отговор
    Робството !

    Е Сигурен Начин !

    За Печалба !

    11:40 02.09.2025

  • 12 марксист

    1 2 Отговор
    100% вероятност Сегал да е офицер от ЦРУ и масоните. И докладва в САЩ. Но за пропагандата, Путин го използва и му пълни гушката с държавни субсидии и държавни поръчки, както правеше с Пригожин - с храната за армията.

    11:41 02.09.2025

  • 13 Примирен

    3 2 Отговор
    Е, и ние ще си имаме завод за барут.

    11:45 02.09.2025

  • 14 Бааа си пича

    3 0 Отговор
    Това, колко работни места прави?
    Заминавам!

    11:46 02.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Ставри

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    И какво изнасяме за Европа бе батко какво печелиме

    11:51 02.09.2025

  • 17 Очаква го национализация

    1 1 Отговор
    И въобще да чете за историята на руския и съветски бизнес.

    12:05 02.09.2025

  • 18 Хаха хаха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пея":

    Сагал инвестирал в Русия! Като купуването на фабрика на 9-ти септември в България!

    Коментиран от #19

    12:09 02.09.2025

  • 19 Уникално ...

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха хаха ха":

    ....си т.Ъ.п, но нямам намерение да ти обяснявам защо....само ще отбележа , че Русия преди санкциите беше 8 - та икономика в света, сега е 4 - та.

    Коментиран от #20

    12:17 02.09.2025

  • 20 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Уникално ...":

    Хаха, 4-тата само дето маса хора ходят да се бият в Украйна, щото не могат да свържат двата края.

    12:21 02.09.2025

  • 21 И откъде ...

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "България 🇧🇬":

    ....точно, току що създадената държава България е имала злато....а бе като пишете мислете бе.

    12:22 02.09.2025

  • 22 Синя София

    0 0 Отговор
    Тоя тулуп ще успее само ако нашия тулуп му стане съдружник.

    .

    12:24 02.09.2025