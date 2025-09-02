Стивън Сегал с огромна инвестиция в Русия

Компанията "Хикари", собственост на американския актьор Стивън Сегал и неговия син Доминик, ще изгради завод за преработка на пластмаса във Волгоградска област. Това съобщи пред РИА Новости съучредителят на дружеството Михаил Замарин, цитирани от flagman.bg.
"Планираме да стартираме първия съвместен проект още през лятото на 2026 година", посочи той.
В рамките на инициативата е предвидено изграждането на 50 завода за преработка на пластмаса в Русия до 2030 г., а инвестициите в инфраструктурата ще надхвърлят 30 млрд. рубли.
По-рано беше съобщено, че Сегал, неговият син и Замарин са учредили компанията "Хикари", която се занимава с търговия на хранителни стоки, дрехи, цигари, самолети, както и с научни разработки в сферата на нанотехнологиите. Според Замарин, новата компания ще разшири дейността си и в преработката на замърсени пластмаси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пея
Коментиран от #18
11:19 02.09.2025
2 Дядо Гъдю
11:19 02.09.2025
3 Тома
Коментиран от #6, #9
11:19 02.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #7
11:29 02.09.2025
5 гост
11:32 02.09.2025
6 Въпрос
До коментар #3 от "Тома":Е колко да е необятен?5 пъти по-малко население от ЕС,10 пъти по-малка покупателна способност...
Коментиран от #16
11:33 02.09.2025
7 България 🇧🇬
До коментар #4 от "Сталин":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
11:35 02.09.2025
8 Честно
Огромна инвестизия е поне няколко милиярда евро.
11:35 02.09.2025
9 България 🇧🇬
До коментар #3 от "Тома":🇧🇬 Да, България е имала злато по време на Освобождението си и дори е платила значителна сума в злато на Русия за издръжката на руската армия и администрация след края на Руско-турската война (1877–1878).
Какво точно се е случило?
- Окупационен дълг: След подписването на Берлинския договор през 1878 г., България е задължена да покрие разходите на Русия за временното управление на страната.
- Сумата: Дългът е изчислен на 10 618 250 рубли и 40 копейки, което се равнява на около 89 640 000 златни лева или 32 тона злато.
- Изплащане: България започва да изплаща този дълг чрез клоновете на Българската народна банка в Русе, Варна и Пловдив. Част от средствата идват от външни заеми, включително чрез Banque de Paris et des Pays-Bas (Париба)
- Окончателно погасяване: Дългът е напълно погасен през 1902 г., а частта на Източна Румелия е опростена след Първата световна война
Исторически контекст
- Според историка проф. Евелина Келбечева, България не просто е освободена, а е окупирана от руската армия, която страната трябва да издържа финансово
- В обществото съществуват и легенди, като тази за златото на Вълчан войвода, което уж било дадено на руснаците, но това не е потвърдено исторически
Коментиран от #15, #21
11:36 02.09.2025
10 Номенклатура
11:38 02.09.2025
11 Робството !
Е Сигурен Начин !
За Печалба !
11:40 02.09.2025
12 марксист
11:41 02.09.2025
13 Примирен
11:45 02.09.2025
14 Бааа си пича
Заминавам!
11:46 02.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бай Ставри
До коментар #6 от "Въпрос":И какво изнасяме за Европа бе батко какво печелиме
11:51 02.09.2025
17 Очаква го национализация
12:05 02.09.2025
18 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Пея":Сагал инвестирал в Русия! Като купуването на фабрика на 9-ти септември в България!
Коментиран от #19
12:09 02.09.2025
19 Уникално ...
До коментар #18 от "Хаха хаха ха":....си т.Ъ.п, но нямам намерение да ти обяснявам защо....само ще отбележа , че Русия преди санкциите беше 8 - та икономика в света, сега е 4 - та.
Коментиран от #20
12:17 02.09.2025
20 Един
До коментар #19 от "Уникално ...":Хаха, 4-тата само дето маса хора ходят да се бият в Украйна, щото не могат да свържат двата края.
12:21 02.09.2025
21 И откъде ...
До коментар #9 от "България 🇧🇬":....точно, току що създадената държава България е имала злато....а бе като пишете мислете бе.
12:22 02.09.2025
22 Синя София
.
12:24 02.09.2025