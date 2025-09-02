Пиянски скандал се развихри в "Диви и красиви" между Ренета и Асен (ВИДЕО)

Снощният епизод на риалити формата „Диви и красиви“ по Нова телевизия се превърна в арена на един от най-острите скандали досега. В центъра на напрежението попаднаха 28-годишната лекарка Ренета и Асен, чиито отношения окончателно излязоха извън контрол.

Лекарката Ренета изглежда, че прекали с алкохола вследствие, на което изгуби самообладание и не спря да сипе обиди и обвинения към Асен. Тя непрекъснато повтаряше, че той участва в предаването единствено „за играта“, а не заради любовта.

Двамата влязоха в ожесточен спор и дори се караха кой първи е сложил край на връзката им. Асен, видимо разочарован, не спести думите си, заявявайки, че Ренета се е представяла като „класна дама“ и „момиче от висок ранг“, но според него показала „селска история“.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха. Мнозина зрители останаха шокирани от поведението на Ренета, като според тях алкохолът е свалил маската ѝ.

„Тя е тази, която се подиграва с Асен, а после пред камерите се прави на жертва“, казва коментиращ в мрежата, а друг допълва: "А, разбрахте ли сега, че не беше Марсел откаченият?". Трети се включва с "Марсел беше прав и за алкохолния проблем на тая".

Други са категорични, че Ренета е използвала Асен единствено заради участието си в шоуто и че никога не би започнала връзка с момче от ромски произход, пише Шоу Блиц.