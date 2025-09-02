Новини
Пиянски скандал се развихри в "Диви и красиви" между Ренета и Асен (ВИДЕО)

2 Септември, 2025 16:58 1 167 6

Лекарката прекали с алкохола и заформи първия сериозен сблъсък в шоуто

Пиянски скандал се развихри в "Диви и красиви" между Ренета и Асен (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Снощният епизод на риалити формата „Диви и красиви“ по Нова телевизия се превърна в арена на един от най-острите скандали досега. В центъра на напрежението попаднаха 28-годишната лекарка Ренета и Асен, чиито отношения окончателно излязоха извън контрол.

Лекарката Ренета изглежда, че прекали с алкохола вследствие, на което изгуби самообладание и не спря да сипе обиди и обвинения към Асен. Тя непрекъснато повтаряше, че той участва в предаването единствено „за играта“, а не заради любовта.

Двамата влязоха в ожесточен спор и дори се караха кой първи е сложил край на връзката им. Асен, видимо разочарован, не спести думите си, заявявайки, че Ренета се е представяла като „класна дама“ и „момиче от висок ранг“, но според него показала „селска история“.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха. Мнозина зрители останаха шокирани от поведението на Ренета, като според тях алкохолът е свалил маската ѝ.

„Тя е тази, която се подиграва с Асен, а после пред камерите се прави на жертва“, казва коментиращ в мрежата, а друг допълва: "А, разбрахте ли сега, че не беше Марсел откаченият?". Трети се включва с "Марсел беше прав и за алкохолния проблем на тая".

Други са категорични, че Ренета е използвала Асен единствено заради участието си в шоуто и че никога не би започнала връзка с момче от ромски произход, пише Шоу Блиц.


  Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Капитан Салами правя дива и щастлива

    3 1 Отговор
    Толкова много любовни формати, а българинът все по-рядко се жени и създава деца. Мен ми се струва, че тези продукции нощно време минават в един по-розов формат за китайския пазар.

    17:01 02.09.2025

  • 3 Битието определя съзнанието

    1 2 Отговор
    Едно време циганчето Янко и леля му травестит гласуваха само за Бойко. С техните гласове Бойко владееше територията близо 20 години. След изборите ходиха при кварталната фризорка Боряна да клюкарстват за хора ,на които завиждат. Те си бяха взаимно изгодни ,защото Боряна постригваше за 4левчета , иот мъка ,че е бедна имаше нужда от съучастници в мисията си да одумна съседите по време на работа , за да си докара поне 20 лева на ден. За съжаление нейният съпруг Краси също беше “скъсан“ и не можеше да я издържа ,а а пък иамха и две дебилни момчета, който трябваше да изхранват. Янко не стига ,че беше цигане , ами съдбата го наказа с тшърде нисък ръст за мъж. Направо си беше джудже. Освен това живееше с чичо си ,който беше травестит и препечелваше на Централна гара в Пловдив. Така тежкия провинциален недоимък събра една юистокръвна българка с един циганин. Беднотията ги сплоти и те си паснаха по простотия и жажда за клюки.

    17:02 02.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    При жените алкохола сваля предимно гащите. Тези какви са ги вършили не зная. Не гледам глупотевини.
    На времето в Цветан Спасов, след две водки по 50ст. винаги се озовавахме заедно с кифлето в някоя кабинка на мъжката тоалетна, а на девойката светкавично и падаха гащите.

    17:06 02.09.2025

  • 5 Българин

    4 0 Отговор
    Каква поредна миганска драма!

    17:13 02.09.2025

  • 6 Битието определя съзнанието

    0 2 Отговор
    17:21 02.09.2025