Рецепта на деня: Торта "Нежност" без печене
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Торта "Нежност" без печене

3 Септември, 2025 10:05 439 2

  • торта-
  • нежност-
  • без печене-
  • бисквити-
  • заквасена сметана-
  • десерт

Този десерт съчетава лекотата на приготвяне с богат вкус на заквасена сметана и шоколадови бисквити

Рецепта на деня: Торта "Нежност" без печене - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • Яйца – 2 броя;
  • Щипка сол;
  • Захар – 130 г;
  • Брашно – 50 г;
  • Заквасена сметана – 400 г;
  • Масло – 230 г;
  • Ванилова захар – 10 г;
  • Шоколадови бисквитки – 300 г;
  • Мляко – 4 с.л.;
  • (Форма с диаметър 18 см).

Начин на приготвяне:

1. Разбийте яйцата със сол и захар, добавете брашното и разбъркайте. Сложете заквасената сметана и сварете сместа на среден огън, докато се сгъсти.

2. За да изстине бързо, поставете тенджерата в съд със студена вода или оставете сместа да се охлади в хладилника, покрита със стреч фолио.

3. Смелете шоколадовите бисквити в блендер. Добавете 80 г разтопено масло и разбъркайте. Ако сместа не се слепва, прибавете мляко.

4. Разделете бисквитените трохи на три части. Едната се притиска към дъното на форма, втората – по стените, за да се оформят страните на тортата.

5. Разбийте охладената кремообразна смес. В отделна купа разбийте останалото меко масло с ваниловата захар, след което постепенно добавяйте крема, докато се получи пухкава смес.

6. Изсипете крема върху бисквитената основа и загладете. Поръсете повърхността с останалите трохи.

7. Оставете тортата в хладилник за 4–6 часа, пише flagman.bg.


