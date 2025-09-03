Рецепта на деня: Торта "Нежност" без печене

Необходими продукти:

Яйца – 2 броя;

Щипка сол;

Захар – 130 г;

Брашно – 50 г;

Заквасена сметана – 400 г;

Масло – 230 г;

Ванилова захар – 10 г;

Шоколадови бисквитки – 300 г;

Мляко – 4 с.л.;

(Форма с диаметър 18 см).

Начин на приготвяне:

1. Разбийте яйцата със сол и захар, добавете брашното и разбъркайте. Сложете заквасената сметана и сварете сместа на среден огън, докато се сгъсти.

2. За да изстине бързо, поставете тенджерата в съд със студена вода или оставете сместа да се охлади в хладилника, покрита със стреч фолио.

3. Смелете шоколадовите бисквити в блендер. Добавете 80 г разтопено масло и разбъркайте. Ако сместа не се слепва, прибавете мляко.

4. Разделете бисквитените трохи на три части. Едната се притиска към дъното на форма, втората – по стените, за да се оформят страните на тортата.

5. Разбийте охладената кремообразна смес. В отделна купа разбийте останалото меко масло с ваниловата захар, след което постепенно добавяйте крема, докато се получи пухкава смес.

6. Изсипете крема върху бисквитената основа и загладете. Поръсете повърхността с останалите трохи.

7. Оставете тортата в хладилник за 4–6 часа, пише flagman.bg.