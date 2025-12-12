Рецепта на деня: Постен кекс с газирана вода

Необходими продукти:

За тестото:

450 г брашно;

1 с.л. сода бикарбонат;

200 г захар;

1 портокал (настърган);

350 мл газирана вода;

70 мл олио.

За топинга:

200 г захар;

100 мл вода;

1 пакетче ванилова захар;

80 г кокосово брашно;

100 г натрошени бисквити;

2 с.л. кайсиево сладко.

За глазурата:

100 г шоколад (без мляко);

1 с.л. олио.

Начин на приготвяне:

1. Приготвяне на тестото

В купа смесете брашното със содата и захарта. Настържете замразения портокал и го добавете към сухата смес.

Добавете газираната вода и олиото и разбъркайте с лъжица, докато получите гладко тесто.

2. Подготовка на формата

Намажете тава с олио и поръсете с брашно. Изсипете тестото и го разпределете равномерно.

3. Печене

Печете в предварително загрята фурна на 200°C.

Пробвайте с клечка – ако излиза суха, кексът е готов.

Оставете леко да се охлади.

4. Приготвяне на топинга

В тенджера загрейте водата и захарта, докато сместа заври и захарта се разтвори.

Добавете натрошените бисквити, кокосовото брашно, ванилията и кайсиевото сладко.

Разбъркайте до гладка смес.

5. Нанасяне на топинга

Разпределете горещия топинг върху топлия кекс. Работете бързо – сместа стяга бързо.

6. Глазура

Оставете да се охлади напълно.

7. Поднасяне

Нарежете на парчета и сервирайте.