Рецепта на деня: Постен кекс с газирана вода
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Постен кекс с газирана вода

12 Декември, 2025 10:05

  • постен-
  • кекс-
  • газирана вода-
  • портокалова кора-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Портокаловата кора му придава празничен аромат, газираната вода прави текстурата въздушна

Рецепта на деня: Постен кекс с газирана вода - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • 450 г брашно;
  • 1 с.л. сода бикарбонат;
  • 200 г захар;
  • 1 портокал (настърган);
  • 350 мл газирана вода;
  • 70 мл олио.

За топинга:

  • 200 г захар;
  • 100 мл вода;
  • 1 пакетче ванилова захар;
  • 80 г кокосово брашно;
  • 100 г натрошени бисквити;
  • 2 с.л. кайсиево сладко.

За глазурата:

100 г шоколад (без мляко);

1 с.л. олио.

Начин на приготвяне:

1. Приготвяне на тестото
В купа смесете брашното със содата и захарта. Настържете замразения портокал и го добавете към сухата смес.
Добавете газираната вода и олиото и разбъркайте с лъжица, докато получите гладко тесто.

2. Подготовка на формата
Намажете тава с олио и поръсете с брашно. Изсипете тестото и го разпределете равномерно.

3. Печене
Печете в предварително загрята фурна на 200°C.
Пробвайте с клечка – ако излиза суха, кексът е готов.
Оставете леко да се охлади.

4. Приготвяне на топинга
В тенджера загрейте водата и захарта, докато сместа заври и захарта се разтвори.
Добавете натрошените бисквити, кокосовото брашно, ванилията и кайсиевото сладко.
Разбъркайте до гладка смес.

5. Нанасяне на топинга
Разпределете горещия топинг върху топлия кекс. Работете бързо – сместа стяга бързо.

6. Глазура
Оставете да се охлади напълно.

7. Поднасяне
Нарежете на парчета и сервирайте.


Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мекс

    1 0 Отговор
    Постен кекс - аз кекс с мясу не съм ял никога

    10:13 12.12.2025

  • 2 Няма

    0 0 Отговор
    Пък!

    10:13 12.12.2025

  • 3 Когато

    0 0 Отговор
    Някоя жена ми бърка кекса, все месо и яйца яде! Нека го наричат постно...

    10:15 12.12.2025

  • 4 що за глупости?

    1 0 Отговор
    че от кога в кекса се слага месо???

    10:16 12.12.2025

  • 5 Постен кекс или секс

    0 0 Отговор
    Готина рецепта цял живот не съм опитвал мръвка и мислех, че в клуба на богатите ще опитам а ква стана тя.Пак ще гледам само и ще ям постен кекс с постна вода и за аромат ще слагам степ на прах с постен аромат на портокал.

    10:16 12.12.2025

  • 6 хъхъ

    0 2 Отговор
    Дайте рецепта за постен секс. Коледни пости са.

    Коментиран от #8

    10:16 12.12.2025

  • 7 объркала се момата

    0 0 Отговор
    явно афторката е искала да напише друга дума синоним на кекс който за нея е постен когато се прави с дилдо а не с месце…

    10:18 12.12.2025

  • 8 Само припомням

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    Не богохулствай!

    10:18 12.12.2025