Рецепта на деня: Постен кекс с газирана вода

Необходими продукти:
За тестото:
- 450 г брашно;
- 1 с.л. сода бикарбонат;
- 200 г захар;
- 1 портокал (настърган);
- 350 мл газирана вода;
- 70 мл олио.
За топинга:
- 200 г захар;
- 100 мл вода;
- 1 пакетче ванилова захар;
- 80 г кокосово брашно;
- 100 г натрошени бисквити;
- 2 с.л. кайсиево сладко.
За глазурата:
100 г шоколад (без мляко);
1 с.л. олио.
Начин на приготвяне:
1. Приготвяне на тестото
В купа смесете брашното със содата и захарта. Настържете замразения портокал и го добавете към сухата смес.
Добавете газираната вода и олиото и разбъркайте с лъжица, докато получите гладко тесто.
2. Подготовка на формата
Намажете тава с олио и поръсете с брашно. Изсипете тестото и го разпределете равномерно.
3. Печене
Печете в предварително загрята фурна на 200°C.
Пробвайте с клечка – ако излиза суха, кексът е готов.
Оставете леко да се охлади.
4. Приготвяне на топинга
В тенджера загрейте водата и захарта, докато сместа заври и захарта се разтвори.
Добавете натрошените бисквити, кокосовото брашно, ванилията и кайсиевото сладко.
Разбъркайте до гладка смес.
5. Нанасяне на топинга
Разпределете горещия топинг върху топлия кекс. Работете бързо – сместа стяга бързо.
6. Глазура
Оставете да се охлади напълно.
7. Поднасяне
Нарежете на парчета и сервирайте.
