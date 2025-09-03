Новини
Любопитно »
"Ергенът: Любов в рая": Горещи страсти, първи целувки и разговори за извънземни

"Ергенът: Любов в рая": Горещи страсти, първи целувки и разговори за извънземни

3 Септември, 2025 10:46 1 197 14

  • ергенът: любов в рая-
  • страсти-
  • целувки-
  • емили

Вижте пикантни подробности от втория епизод на риалитито

"Ергенът: Любов в рая": Горещи страсти, първи целувки и разговори за извънземни - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Горещи страсти завладяха някои от участниците в „Ергенът“. Още във втория ден от любовното шоу студентката по право Емили, която обяви, че ще се омъжи, ако някой ѝ подари чанта за 100 000 лева, хлътна по младока Неделчо, пише flagman.bg. Първо тя покани диджея на среща, а след това той върна жеста и дори я изненада с целувка.


Но след разговор в мъжката спалня му се изпариха мераците, защото батковците заговориха за травестит в риалитито и го питаха дали докато са се „мляскали“, не я е пипнал отдолу.


"Неделчо се целува добре.", сподели пък палавата студентка, която се гордее с корекциите по тялото и с това, че дори косата ѝ била купена.

Целувката ѝ с DJ Неделчо не бе единствената. Тя целуна и друго момче, но по корема.

Ана-Шермин пък получи пръстен. Не е годежен, но пък е знак, че родената в България, но израснала в Израел хубавица, може да очаква по-сериозно обвързване на райския остров.

Тя сподели, че живее между Дубай, София и Тел Авив, говори 5 езика – руски, иврит, английски, турски и български. След като предприемачът Джан Микеле сподели, че майка му е мюсюлманка, а баща му католик, но живеят в православна България, моделката изтъкна, че по това си приличат. „При мен е по същия начин – баща ми е мюсюлманин, а майка ми – християнка и съм израснала в еврейска държава“, каза тя.

Орлин също май е на път да се влюби. След като синът на монтанския кмет сподели, че търси интелигентна хубавица с добро чувство за хумор, а такава комбинация не бил срещал и едва ли би намерил, той покани на среща Натали и по езика на тялото може да се съди, че тя доста му допада. Музикантът твърди, че ако си тръгне от „Ергенът“ с момиче, близките му ще я носят на ръце, защото още не бил ги запознал с никоя от дамите, с които излизал. Той самият обаче понесе на ръце хореографката, за да ѝ помогнел уж. Тя развълнувана му благодари, а след това коментира, че бил хубав и внимателен мъж.

На среща с Джан Микеле пък пловдивската бижутерка Габи сподели, че искала да стане космонавт, излизала навън, гледала звездите и чакала да види извънземни.

От анонса за следващия епизод става ясно, че утре страстните емоции ще вземат връх и една от любовните двойки ще се усамоти в спалнята.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Глупотевини.

    10:48 03.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Порно депутат

    5 0 Отговор
    Българските овчи глави ми плащат сметките и пищният живот докато аз работя здраво гледайки ергена.

    10:54 03.09.2025

  • 4 пешо

    12 0 Отговор
    от къде ги намирате тия боклуци

    Коментиран от #6

    10:55 03.09.2025

  • 5 наблюдател

    5 1 Отговор
    селяка диджей най кефи - много тъп бег ,ще е атракцията на шоуто ,искам само тоя папур да дават ,как мааше майонеза със салам...хахаха само чесъна дето му липсваше

    10:57 03.09.2025

  • 6 Това не са боклуци а @н@лни

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    пеперуди в ефир.

    10:57 03.09.2025

  • 7 хихи

    4 0 Отговор
    а булката девствена ли е?

    11:00 03.09.2025

  • 8 Продуктово позициониране

    11 0 Отговор
    Софтпорнориалити с елементи на драма и тъпи диалози, подобни на тези в немското порно.

    11:01 03.09.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Не го гледам, но от статията научих, че в този сезон формата е променен. Освен многото ергени, вече забраната за комуникация извън вечеринките е позволена. И даже има спалня за секс. Дали не е маркетинг трик!? Клауза във договора - камерата ги снима как влизат в спалнята и публиката вярва, че правят секс.

    11:05 03.09.2025

  • 10 кифленски мокри сънища

    5 0 Отговор
    Горещи страсти, първи целувки по котета и разговори мераци за клатения от извънземни насън

    11:05 03.09.2025

  • 11 Роберт ДеНиро жега

    10 0 Отговор
    Тая израелката какво работи, че напрекъснато обикаля Дубай, Тел Авив и София!? Сещам за една професия, тя изглежда точно като типичната овърпрайсед(надценена) труженичка. И крие годините, значи е над 35

    Коментиран от #14

    11:08 03.09.2025

  • 12 Содом и Гомор

    0 2 Отговор
    A Бойко Борисов е изпратил една от наложниците си - Алекс Богданска на форум във Венеция с държавни пари и рокля от турска фирма на ДПС.

    11:27 03.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ......па

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Роберт ДеНиро жега":

    Анка не е израелка а турска циганка, родена е тук.Майка и има втори брак с израелец.Явно пастокът и я праща да заработва у Дубай.То и МикелитО е турлю гювеч по произход с визия на охрана на чалготека.А нейния вид е очеизваден за ...професията и.

    12:06 03.09.2025