"Ергенът: Любов в рая": Горещи страсти, първи целувки и разговори за извънземни

Горещи страсти завладяха някои от участниците в „Ергенът“. Още във втория ден от любовното шоу студентката по право Емили, която обяви, че ще се омъжи, ако някой ѝ подари чанта за 100 000 лева, хлътна по младока Неделчо, пише flagman.bg. Първо тя покани диджея на среща, а след това той върна жеста и дори я изненада с целувка.
Но след разговор в мъжката спалня му се изпариха мераците, защото батковците заговориха за травестит в риалитито и го питаха дали докато са се „мляскали“, не я е пипнал отдолу.
"Неделчо се целува добре.", сподели пък палавата студентка, която се гордее с корекциите по тялото и с това, че дори косата ѝ била купена.
Целувката ѝ с DJ Неделчо не бе единствената. Тя целуна и друго момче, но по корема.
Ана-Шермин пък получи пръстен. Не е годежен, но пък е знак, че родената в България, но израснала в Израел хубавица, може да очаква по-сериозно обвързване на райския остров.
Тя сподели, че живее между Дубай, София и Тел Авив, говори 5 езика – руски, иврит, английски, турски и български. След като предприемачът Джан Микеле сподели, че майка му е мюсюлманка, а баща му католик, но живеят в православна България, моделката изтъкна, че по това си приличат. „При мен е по същия начин – баща ми е мюсюлманин, а майка ми – християнка и съм израснала в еврейска държава“, каза тя.
Орлин също май е на път да се влюби. След като синът на монтанския кмет сподели, че търси интелигентна хубавица с добро чувство за хумор, а такава комбинация не бил срещал и едва ли би намерил, той покани на среща Натали и по езика на тялото може да се съди, че тя доста му допада. Музикантът твърди, че ако си тръгне от „Ергенът“ с момиче, близките му ще я носят на ръце, защото още не бил ги запознал с никоя от дамите, с които излизал. Той самият обаче понесе на ръце хореографката, за да ѝ помогнел уж. Тя развълнувана му благодари, а след това коментира, че бил хубав и внимателен мъж.
На среща с Джан Микеле пък пловдивската бижутерка Габи сподели, че искала да стане космонавт, излизала навън, гледала звездите и чакала да види извънземни.
От анонса за следващия епизод става ясно, че утре страстните емоции ще вземат връх и една от любовните двойки ще се усамоти в спалнята.
